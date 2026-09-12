Dinu o laudă pe Dinamo „Achiziții inspirate, cel mai bun început de sezon” » „Procurorul” vede o luptă în 3 la titlu în Superliga
Cornel Dinu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Dinu o laudă pe Dinamo „Achiziții inspirate, cel mai bun început de sezon” » „Procurorul” vede o luptă în 3 la titlu în Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 18:35
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 18:36
  • Cornel Dinu (78 de ani), fost mare jucător și antrenor la Dinamo, a analizat startul excelent de sezon al „câinilor”.
  • Roș-albii conduc clasamentul cu 20 de puncte, după nouă etape, la 5 în fața următoarelor două clasate, Rapid și Petrolul (ambele cu un meci mai puțin).
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„Procurorul” a lăudat conducerea pentru transferurile făcute în această vară, dar și pentru numirea lui Nuno Campos.

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Cornel Dinu: „Aducerea acestor antrenori portughezi a fost de bun augur pentru Dinamo

„După părerea mea, este cel mai bun început de sezon după foarte mulţi ani pentru Dinamo. Se vede clar progresul în ceea ce privesc declaraţiile celor care conduc echipa, mai puţin inspirată schimbarea siglei, care a nemulţumit marea majoritate a suporterilor.

Achiziţiile care s-au făcut în acest an s-au dovedit a fi inspirate, mărind capacitatea de joc a echipei, mai ales în zona ofensivă.

În acelaşi sens, şi aducerea acestor antrenori portughezi a fost de bun augur pentru Dinamo.

Încă de la primul meci am observat un progres evident în ceea ce înseamnă capacitate de joc ofensiv al echipei într-un sistem 4-4-2, când mulţi jucători au fost puşi în valoare.

E de apreciat aducerea mai multor jucători care contează, începând cu portarul, care la ultimul meci a dat o pasă de gol de 70 de metri, şi continuând cu ceilalţi jucători care au adus un plus de calitate în echipă”, a declarat Cornel Dinu, citat de primasport.ro.

Cornel Dinu: „Principala contra-candidată la titlu rămâne Craiova, dar cred că şi Rapidul”

Dinu vede o luptă în trei pentru titlu: Dinamo, Craiova și Rapid.

„Practic, Dinamo în aceste prime etape a trecut de principalele contracandidate la titlu chiar dacă antrenorul Campos anunţă că îl interesează strategic să câştige meci de meci.

Tocmai acest lucru dezvăluie că poţi deveni un candidat la câştigarea titlului. Câştigând meci de meci este singura reţetă învingătoare pentru orice echipă.

Dar mai cred că au şanse reale şi pentru că au reuşit să-şi aducă un lot echilibrat, cu jucători care pot prelua oricând rolul titularilor şi, mai mult decât atât, au reuşit creşterea unor jucători tineri, ceea ce înseamnă randament.

Principala contracandidată la titlu rămâne Craiova, dar cred că şi Rapidul, cu ceea ce înseamnă Daniel Pancu, sunt echipele care se vor lupta cu Dinamo.

Întotdeauna am fost un susţinător al acestei echipe cu care întreaga mea carieră s-a confundat şi, chiar dacă au mai fost şi critici, ele au fost doar din dorinţa de a readuce o valoare şi o prestanţă de echipă învingătoare şi fruntaşă”, a concluzionat Cornel Dinu.

8 titluri
a câștigat Cornel Dinu cu Dinamo: 6 ca jucător (1971, 1973, 1975, 1977, 1982 și 1983) și două ca antrenor (2000 și 2002)

În acest moment, Rapid ocupă locul 2, cu 15 puncte, în timp ce Craiova este pe 4, cu 14 puncte, însă ambele au un meci mai puțin jucat decât Dinamo.

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