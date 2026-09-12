„M-au supărat unele declarații” Mircea Rednic,  comparație între Zeljko Kopic și Nuno Campos: „Nu e altceva”

Mircea Rednic (64 de ani) a comentat situația actuală de la Dinamo și a făcut o paralelă între între Zeljko Kopic și Nuno Campos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fost mare jucător și antrenor la Dinamo, Rednic susține că tehnicianul croat a demonstrat că poate obține rezultate importante în circumstanțe dificile și că ar merita mai multă apreciere.

Mircea Rednic: „ M-au supărat unele declarații despre Kopic”

„La Dinamo, lucrurile merg bine, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct. Există un lot mult mai echilibrat față de anul trecut.

Concurența este destul de mare pe fiecare post. Ceea ce nu era anul trecut. M-au supărat unele declarații despre Kopic, că este altceva acum.

Nu e altceva. Clar că este un alt stil de a antrena, mult mai ofensiv, Kopic era mai mult cu organizarea, cu posesia. Kopic a făcut o treabă foarte bun, într-o perioadă dificilă.

Acum, lucrurile sunt mai așezate, există stabilitate, alte condiții. Un antrenor își poate pune în practică toate ideile”, a spus Mircea Rednic, citat de digisport.ro.

115 meciuri a bifat Kopic pe banca lui Dinamo în perioada 1 decembrie 2023- 5 iunie 2026: 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

Nuno Campos: „Suntem departe de ceea ce vrem, de felul în care vrem să jucăm”

După victoria de la Miercurea Ciuc, Dinamo a ajuns la 20 de puncte și este sigură că va încheia încă o etapă pe primul loc, indiferent de rezultatele celorlalte echipe.

Cu toate acestea, tehnicianul portughez este încrezător că echipa lui poate practica un joc mult mai bun decât cel din această perioadă.

„O luăm meci cu meci. Echipa asta are ambiție să câștige fiecare partidă. Suntem într-un moment bun și creștem mult. Toți fotbaliștii au crescut de la startul campionatului.

Suntem departe de ceea ce vrem, de felul în care vrem să jucăm. Dar vrem să lucrăm în continuare” , a declarat Nuno Campos

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport