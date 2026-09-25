Undă verde pentru Superliga O arenă a primit omologarea pentru meciurile din prima ligă. Ce echipă va juca aici +89 foto
Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani
Superliga

Undă verde pentru Superliga O arenă a primit omologarea pentru meciurile din prima ligă. Ce echipă va juca aici

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 14:31
  • Tiberiu Iacob-Ridzi (55 de ani), primarul municipiului Petroșani, a anunțat, joi, că stadionul „Petre Libardi” a fost omologat pentru a găzdui meciuri din Superliga.
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Arena urmează să găzduiască partidele de pe teren propriu ale echipei Corvinul Hunedoara, care a evoluat în acest sezon la Arad.

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Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani a fost omologat pentru meciuri din Superliga

Stadionul «Petre Libardi» a fost omologat pentru meciuri de Superliga!

Astăzi a fost o zi importantă pentru CSM Jiul Petroșani și pentru municipiul Petroșani!

Reprezentanții CSM Jiul Petroșani s-au întâlnit, la Stadionul «Petre Libardi», cu membrii comisiei de verificare și omologare, alături de reprezentanți ai Federației Române de Fotbal (FRF), Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Jandarmeriei Timiș, ISU Hunedoara, Direcției Județene pentru Sport Hunedoara, reprezentanți ai deținătorilor drepturilor media, precum și reprezentanți ai clubului FC Corvinul Hunedoara.

În cadrul vizitei au fost verificate condițiile de siguranță, infrastructura, accesul, tribunele, facilitățile stadionului și toate elementele necesare pentru desfășurarea unor partide la nivelul SuperLigii României.

Tot astăzi, reprezentanții Jandarmeriei Timiș, împreună cu ceilalți reprezentanți ai structurilor implicate, au desfășurat la stadion o activitate practică de verificare și simulare a modului de intervenție și gestionare a situațiilor specifice unui meci de nivel superior, pentru ca toate procedurile să fie analizate și puse la punct.

Rezultatul acestei zile este unul deosebit de important: Stadionul „«Petre Libardi» a obținut omologarea pentru categoria Liga I / SuperLiga!

Este o confirmare a muncii depuse în ultima perioadă pentru modernizarea stadionului și pentru aducerea acestuia la standardele necesare fotbalului de cel mai înalt nivel.

De astăzi, «Petre Libardi» este pregătit să găzduiască și meciuri de SuperLiga României!”, a transmis Tiberiu Iacob-Ridzi.

În urmă cu câteva zile, pe arena din Petroșani s-a disputat prima partidă cu nocturnă din istoria sa, duelul dintre Jiul Petroșani și Minerul Lupeni din Liga 3, scor 1-0.

Ultimul meci jucat pe stadionul „Petre Libardi” la cel mai înalt nivel a fost pe 23 mai 2007, Jiul - FCSB 0-2. Jiul a retrogradat și, de atunci, nu a mai găsit soluția renașterii.

Stadionul cu 15.500 de locuri va fi utilizat, astfel, din nou în Superliga după 19 ani.

Arena a intrat în renovare în această vară. Au fost refăcute gazonul și căile de acces, au fost montate scaune noi în anumite sectoare, iar stadionul a fost dotat cu nocturnă și sisteme de irigare și degivrare.

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Corvinul se află pe locul 7 în campionat după 10 etape disputate, având 13 puncte acumulate.

După pauza prilejuită de meciurile naționalei, pentru echipa antrenată de Florin Maxim urmează duelul cu FC Voluntari, din etapa #11.

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani

Galerie foto (89 imagini)

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani. Fotografii: GOLAZO.ro Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
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