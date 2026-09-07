Chivu a făcut haz de necaz Tehnicianul lui Inter a glumit pe seama fazei controversate cu Napoli » Jucătorii au izbucnit în râs   +20 foto
Cristi Chivu. Foto: „X”
Campionate

Chivu a făcut haz de necaz Tehnicianul lui Inter a glumit pe seama fazei controversate cu Napoli » Jucătorii au izbucnit în râs

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 19:27
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a glumit la antrenamentul de luni pe seama fazei controversate din meciul cu Napoli, câștigat de nerazzurri cu 3-2.
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Momentul amuzant s-a petrecut la Appiano Gentile, în timpul antrenamentului de pregătire pentru partida cu Real Madrid din Champions League, care va avea loc mâine, de la 22:00.

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Chivu, glumă după faza controversată cu Napoli: „Ca la Lobotka, nu e henț!”

În timpul unui exercițiu de posesie, mingea l-a lovit în mână pe Henrikh Mkhitaryan, iar mai mulți jucători au început să strige în glumă: «Mână, mână! Mikhi, mână!»”.

Armeanul a răspuns că nu a fost henț, iar Chivu a intervenit imediat, spre amuzamentul grupului.

„La mijloc, la mijloc! Nu e henţ... Ca la Lobotka, nu e henț!”, a spus Chivu, râzând, potrivit imaginilor surprinse de Sport Mediaset.

Tehnicianul român făcea referire la o fază din repriza a doua a meciului cu Napoli, când Stanislav Lobotka a fost acuzat de un posibil henț în propriul careu, în duelul cu Nicolo Barella.

Arbitrul Simone Sozza nu a acordat penalty, iar VAR nu a intervenit. Faza a stârnit însă proteste din partea Interului.

Galerie foto (20 imagini)

Momentul în care jucătorii lui Inter reclamă un henț la Lobotka. Foto: captură X Momentul în care jucătorii lui Inter reclamă un henț la Lobotka. Foto: captură X Momentul în care jucătorii lui Inter reclamă un henț la Lobotka. Foto: captură X Momentul în care jucătorii lui Inter reclamă un henț la Lobotka. Foto: captură X Momentul în care jucătorii lui Inter reclamă un henț la Lobotka. Foto: captură X
+20 Foto
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Opiniile au fost împărțite. „Corriere dello Sport” a scris că nu exista o imagine suficient de clară care să confirme atingerea mingii cu mâna, în timp ce „Tuttosport” a considerat că Inter ar fi trebuit să primească penalty.

„Gazzetta dello Sport” a notat că VAR, cel mai probabil, nu a avut o dovadă decisivă pentru a-l chema pe arbitru la monitor, conform sportmediaset.it.

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