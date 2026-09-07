Florin Maxim și-a decis viitorul Reacția Corvinului după negocierile tehnicianului cu FCSB: „Un cuvânt dat este mai presus de orice”

Florin Maxim (45 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a luat decizia în privința viitorului său.

Tehnicianul este dorit de FCSB, iar formația roș-albastră a purtat discuții cu el, conform informațiilor GOLAZO.ro.

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Maxim este antrenorul cu care Corvinul a câștigat Cupa României, în 2024, și a reușit promovarea în Liga 1.

Reacția Corvinului după negocierile lui Florin Maxim cu FCSB: „Un cuvânt dat este mai presus de orice”

La scurt timp după ce FCSB a avansat discuțiile pentru aducerea lui Florin Maxim în locul lui Marius Baciu , Corvinul a venit cu un mesaj ferm și a anunțat că proiectul început în 2021 va continua cu Maxim pe bancă.

Florin Maxim rămâne la Corvinul! În contextul speculațiilor apărute, astăzi, în presa centrală privind o posibilă plecare a antrenorului nostru, conducerea clubului transmite un mesaj clar: proiectul început la Hunedoara merge mai departe alături de omul care l-a construit, pas cu pas, în ultimii ani.

«Trebuie spus, din capul locului, că am discutat, în urmă cu câteva luni, cu Florin Maxim şi mi-a spus, în repetate rânduri, că nu are de gând să plece la alt club, ba mai mult, m-a asigurat de faptul că va merge mai departe cu proiectul nostru, atâta vreme cât are susţinerea noastră.

Iar el ştie că are toată încrederea noastră, pentru că face parte dintr-o poveste, care trebuie să meargă mai departe cu el!”», a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Indiferent de banii care se oferă unui om, consider că un cuvânt dat este mai presus de orice. Conducerea clubului ştie că nu îşi poate pune semnătura pe nici o înţelegere care să însemne despărţirea de Florin Maxim. Să nu uităm, el este şi Cetăţean de Onoare al oraşului, dar şi al judeţului şi are, repet, toată încrederea tuturor celor implicaţi în acest proiect. Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara

Oficialul hunedorean a insistat că nu există intenția de a accepta o eventuală despărțire de Maxim.

„La Corvinul, cuvântul de ordine, încă din 2021, este continuitatea. În aceste condiţii, Florin Maxim va continua povestea pe care a început-o la Hunedoara, indiferent de speculaţiile apărute în presa naţională!”, a mai transmis acesta.

După eșecul din derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, Gigi Becali a anunțat că Baciu ar vrea să plece de la FCSB.

Ulterior, patronul clubului a discutat cu galeria și i-a mai oferit o șansă antrenorului. I-a stabilit și un obiectiv final pe care trebuie să îl îndeplinească dacă nu vrea să fie demis.

În următoarele două meciuri, cu Petrolul și U Craiova, Marius Baciu trebuie să obțină minimum 4 puncte dacă vrea să rămână la FCSB.

Pentru ca varianta Florin Maxim să devină posibilă, FCSB ar avea nevoie și de acordul antrenorului, iar apoi ar trebui să achite clauza de reziliere în valoare de 100.000 de euro.

Mai există însă un obstacol: Maxim nu deține licența Pro, astfel că ar trebui să vină la FCSB alături de un tehnician care a obținut-o deja.

Antrenorul se află la Corvinul din 2021 și a construit una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria recentă a clubului.

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