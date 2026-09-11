Ce are Chivu în minus față de Inzaghi Detaliul care îl ține pe antrenorul nerazzurro mult în spatele predecesorului
Cristi Chivu, la un meci de Liga Campionilor. Foto: Imago
Campionate

Ce are Chivu în minus față de Inzaghi Detaliul care îl ține pe antrenorul nerazzurro mult în spatele predecesorului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 16:32
  • Cristi Chivu a cucerit titlul și Cupa Italiei la primul sezon cu Inter Milano. Dar are mult de recuperat dintr-un punct de vedere la o paralelă cu Simone Inzaghi, antrenorul pe care l-a înlocuit în 2025.
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Cristi Chivu a răsturnat toate calculele când a ajuns la Inter Milano.

La primul său sezon complet ca antrenor în fotbalul profesonist, a câștigat și Serie A, și Cupa Italiei.

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Puțini s-ar fi așteptat la acest event, pe care nerazzurrii nu îl mai reușiseră din 2010, de la „tripla” cu el jucător și Jose Mourinho antrenor.

Chivu, extraordinar în Italia, are probleme în Champions

Nu a realizat chiar tot ce și-a propus tânărul tehnician în vârstă de 45 de ani.

Își dorea să urce mai mult cu Inter în Champions League, dar s-a oprit în play-off, eliminat surprinzător de norvegienii de la Bodo/Glimt (1-3 și 1-2).

Chivu a încheiat stagiunea precedentă cu înfrângere și a început-o pe aceasta la fel.

Cristi Chivu și-a prelungit contractul la Inter până în 2028. Foto: Imago Cristi Chivu și-a prelungit contractul la Inter până în 2028. Foto: Imago
Cristi Chivu și-a prelungit contractul la Inter până în 2028. Foto: Imago

Adversarul a fost mult mai puternic decât Bodo, Real Madrid, dar scorul a fost identic: eșec, 1-2.

Rezultat care i-a făcut pe italieni să readucă în discuție paralela Chivu - Inzaghi.

6 trofee
a cucerit Simone Inzaghi în patru sezoane la Inter (2021-2025): un titlu, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei

Inzaghi a pierdut mult mai puține meciuri în Ligă față de Chivu

Simone nu are eventul lui Cristi, însă are alt avantaj față de el. Meciurile din cea mai importantă competiție continentală.

Inzaghi a pierdut numai 9 din cele 44 de partide disputate în Champions League. Ceea ce înseamnă un procent de 20%. Și două finale (0-1 cu City în 2023 și 0-5 cu PSG în 2025).

Simone și Cristi, la Inter, când primul era antrenorul primei echipe, iar al doilea pregătea Primavera. Foto: X Simone și Cristi, la Inter, când primul era antrenorul primei echipe, iar al doilea pregătea Primavera. Foto: X
Simone și Cristi, la Inter, când primul era antrenorul primei echipe, iar al doilea pregătea Primavera. Foto: X

Chivu a fost învins în 6 meciuri din 11 jucate: 1-2 cu Atletico (d), 0-1 cu Liverpool (a), 1-3 cu Arsenal (a), 1-3 (d)/1-2 (a) cu Bodo și 1-2 cu Real Madrid (d).

Și 5 succese: 2-0 cu Ajax (d), 3-0 cu Slavia (a), 4-0 cu Union SG (d), 2-1 cu Kairat (a) și 2-0 cu Dortmund (d).

55 la sută
este procentul eșecurilor lui Chivu cu Inter în Liga Campionilor

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Liga Campionilor antrenor serie a Inter Milano Cristi Chivu Simone Inzaghi
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