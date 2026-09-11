„E ca Johan Cruyff” Președintele lui Como, uluit după debutul în Champions. Ce spune antrenorul marii revelații

Cesc Fabregas reușește la 39 de ani să facă minuni la Como. Antrenorul comparat de președintele clubului său cu marele Johan Cruyff.

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Ceea ce a realizat Cesc Fabregas la Como depășește orice imaginație.

Numit antrenor interimar în noiembrie 2023 la echipa italiană, aflată atunci în divizia secundă, spaniolul a promovat la sfârșitul acelui sezon în Serie A.

„Fabregas a construit pentru club, nu pentru el. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna”

De atunci, a crescut continuu. Locul 10 la finalul primului campionat, la jumătatea clasamentului. Și poziția a patra în 2025-2026, prinzând bilet direct de Champions League. Iar acum e tot pe 4 după trei etape.

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Cesc, secretul ascensiunii lui Como. Imago

„Cesc este pentru noi ce a reprezentat Johan Cruyff pentru Barcelona”, a declarat la Movistar Mirwan Suwarso, președintele lui Como.

„A construit pentru club, nu pentru el. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna”.

Sperăm că va merge și mai departe. Ne-a ajutat să ajungem unde suntem astăzi și cred că lucrul cel mai important la Cesc este că ne-a învățat cum să credem, cum să gândim și cum să visăm măreț Mirwan Suwarso, președinte Como

Fabregas: „Sunt un visător. Mi-am făcut o carieră de fotbalist datorită forței mele”

Auzind cuvintele liderului clubului, Fabregas s-a emoționat. „E foarte frumos ce a spus președintele. M-a sunat acum câteva ore și mi-a zis «mulțumesc»”.

Tânărul antrenor a explicat cum a reușit să crească această echipă.

"Cesc es para nosotros 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐫𝐮𝐲𝐟𝐟 𝐟𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚".



🥹 El mensaje del presidente del Como 1907 y la reacción de 𝐅𝐚́𝐛𝐫𝐞𝐠𝐚𝐬.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lnOU7cpNuN — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 10, 2026

„Suntem un club foarte tânăr și am făcut pași prea repede, dar trebuie să te adaptezi la orice.

Sunt un visător. Mi-am creat o carieră de fotbalist datorită forței mele, mentalitatea mea, dorința mea de a mă perfecționa mereu .

Eram lent, nu foarte agil... Aveam darul pasei finale și puțin altceva. Acum încerc să contribui cu experiența și valorile mele”.

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