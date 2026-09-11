„E ca Johan Cruyff” Președintele lui Como, uluit după debutul în Champions. Ce spune antrenorul marii revelații
Baturina, primul jucător al lui Como care a înscris în Liga Campionilor. Foto: Imago
Liga Campionilor

„E ca Johan Cruyff” Președintele lui Como, uluit după debutul în Champions. Ce spune antrenorul marii revelații

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 15:47
  • Cesc Fabregas reușește la 39 de ani să facă minuni la Como. Antrenorul comparat de președintele clubului său cu marele Johan Cruyff.
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Ceea ce a realizat Cesc Fabregas la Como depășește orice imaginație.

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Numit antrenor interimar în noiembrie 2023 la echipa italiană, aflată atunci în divizia secundă, spaniolul a promovat la sfârșitul acelui sezon în Serie A.

„Fabregas a construit pentru club, nu pentru el. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna”

De atunci, a crescut continuu. Locul 10 la finalul primului campionat, la jumătatea clasamentului. Și poziția a patra în 2025-2026, prinzând bilet direct de Champions League. Iar acum e tot pe 4 după trei etape.

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Cesc, secretul ascensiunii lui Como. Imago Cesc, secretul ascensiunii lui Como. Imago
Cesc, secretul ascensiunii lui Como. Imago

„Cesc este pentru noi ce a reprezentat Johan Cruyff pentru Barcelona”, a declarat la Movistar Mirwan Suwarso, președintele lui Como.

„A construit pentru club, nu pentru el. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna”.

Sperăm că va merge și mai departe. Ne-a ajutat să ajungem unde suntem astăzi și cred că lucrul cel mai important la Cesc este că ne-a învățat cum să credem, cum să gândim și cum să visăm măreț Mirwan Suwarso, președinte Como

Fabregas: „Sunt un visător. Mi-am făcut o carieră de fotbalist datorită forței mele”

Auzind cuvintele liderului clubului, Fabregas s-a emoționat. „E foarte frumos ce a spus președintele. M-a sunat acum câteva ore și mi-a zis «mulțumesc»”.

Tânărul antrenor a explicat cum a reușit să crească această echipă.

„Suntem un club foarte tânăr și am făcut pași prea repede, dar trebuie să te adaptezi la orice.

Sunt un visător. Mi-am creat o carieră de fotbalist datorită forței mele, mentalitatea mea, dorința mea de a mă perfecționa mereu.

Eram lent, nu foarte agil... Aveam darul pasei finale și puțin altceva. Acum încerc să contribui cu experiența și valorile mele”.

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