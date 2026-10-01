„Am vorbit de pomană” VIDEO. Gică Hagi a râs la conferință de propria eroare: „Nu mai zic că vreau să câștigăm grupa”. Cu ce a rămas +7 foto
Gică Hagi, la conferința de la Varșovia. Foto: Raed Krishan
Nationala

„Am vorbit de pomană” VIDEO. Gică Hagi a râs la conferință de propria eroare: „Nu mai zic că vreau să câștigăm grupa”. Cu ce a rămas

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:15
  • Gică Hagi, autoironie înaintea meciului cu Polonia, de la Varșovia.
  • Oboseala și seriozitatea au părut să dispară când și-a amintit ce a spus la începutul Ligii Națiunilor: „Vreau 12 puncte”. 
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Naționala a întârziat 30 de minute și la Varșovia, la fel ca în Suedia. A ajuns la 20:30, ora locală, 21:30 în România.

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Gică Hagi părea obosit, îngândurat, când a coborât din autocar.

Hagi a uitat de oboseală cu puștii polonezi și cu traducătoarea conferinței

Dar când i-a auzit pe cei doi puști polonezi veniți să-i ia autograful strigându-l „Gica, Gica” și-a schimbat drumul și s-a oprit în dreptul lor, semnându-le fotografiile și pozându-se cu ei.

Puțin mai târziu, după ce vorbise și Radu Drăgușin cu presa, a apărut și selecționerul la conferință înaintea meciului cu Polonia, de vineri seară.

Din nou, a uitat de oboseală. Când a ajuns în dreptul doamnei care traducea din română în poloneză și invers, i-a zâmbit și i-a întins mâna, salutând-o. 

Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Cu ce a rămas Hagi: „Am învățat ceva”

În timpul dialogului cu jurnaliștii, și-a amintit ce greșeală a făcut încă de la începutul Ligii Națiunilor.

Întrebat atunci câte puncte își dorește în această primă „fereastră” de patru meciuri, a răspuns sigur de el: „12. Vrem să câștigăm toate meciurile”.

Joi seară, la Varșovia, a râs de propria eroare. A urmat o autoironie:

„Nu mai zic să vreau să câștig grupa, am vorbit înainte de pomană. Acum luăm fiecare meci în parte”.

Cu ce a rămas din această experiență? „Am învățat ceva”.

VIDEO. Declarațiile lui Gică Hagi, înainte de Polonia - România

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