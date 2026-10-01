Gică Hagi, autoironie înaintea meciului cu Polonia, de la Varșovia.

Oboseala și seriozitatea au părut să dispară când și-a amintit ce a spus la începutul Ligii Națiunilor: „Vreau 12 puncte”.

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Naționala a întârziat 30 de minute și la Varșovia, la fel ca în Suedia. A ajuns la 20:30, ora locală, 21:30 în România.

Gică Hagi părea obosit, îngândurat, când a coborât din autocar.

Hagi a uitat de oboseală cu puștii polonezi și cu traducătoarea conferinței

Dar când i-a auzit pe cei doi puști polonezi veniți să-i ia autograful strigându-l „Gica, Gica” și-a schimbat drumul și s-a oprit în dreptul lor, semnându-le fotografiile și pozându-se cu ei.

Puțin mai târziu, după ce vorbise și Radu Drăgușin cu presa, a apărut și selecționerul la conferință înaintea meciului cu Polonia, de vineri seară.

Din nou, a uitat de oboseală. Când a ajuns în dreptul doamnei care traducea din română în poloneză și invers, i-a zâmbit și i-a întins mâna, salutând-o.

Cu ce a rămas Hagi: „Am învățat ceva”

În timpul dialogului cu jurnaliștii, și-a amintit ce greșeală a făcut încă de la începutul Ligii Națiunilor.

Întrebat atunci câte puncte își dorește în această primă „fereastră” de patru meciuri, a răspuns sigur de el: „12. Vrem să câștigăm toate meciurile”.

Joi seară, la Varșovia, a râs de propria eroare. A urmat o autoironie:

„Nu mai zic să vreau să câștig grupa, am vorbit înainte de pomană. Acum luăm fiecare meci în parte”.

Cu ce a rămas din această experiență? „Am învățat ceva”.

VIDEO. Declarațiile lui Gică Hagi, înainte de Polonia - România

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