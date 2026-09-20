O singură soluție pentru FCSB Mutu și Zicu, anihilați. Grădinescu spune ce trebuie să se întâmple la gruparea roș-albastră: „Altfel nu mai poate performa” +102 foto
Emil Grădinescu (captură Prima Sport)
Superliga

O singură soluție pentru FCSB Mutu și Zicu, anihilați. Grădinescu spune ce trebuie să se întâmple la gruparea roș-albastră: „Altfel nu mai poate performa”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 12:24
  • U Craiova - FCSB 5-0. Emil Grădinescu (66 de ani) a vorbit despre căutările formației roș-albastre pentru un nou antrenor.
  • Comentatorul sportiv vede o singură soluție pentru club.
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După eșecul usturător suferit în fața Craiovei, Marius Baciu a anunțat că va demisiona, dar nu înainte de a avea o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica.

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U Craiova - FCSB 5-0. Emil Grădinescu: „Becali trebuie să vândă echipa”

În contextul în care FCSB a început deja căutările pentru un nou antrenor, Emil Grădinescu consideră că Adrian Mutu va fi cel care va prelua banca tehnică a roș-albaștrilor, însă n-a avut cuvinte de laudă la adresa acestuia. Nu are o părere mai bună nici despre Ianis Zicu.

Mai mult, comentatorul a afirmat că FCSB nu va mai avea rezultate până în momentul în care Becali va vinde clubul.

„Becali a spus că poate fi oricine antrenor la FCSB, eu mă uit că în era Becali sunt nu mai puțin de 27 de antrenori în 23 de ani, unii cu mai multe mandate.

Ultimii cel puțin, poate cu excepția lui Charalambous, au fost niște antrenori slabi, care n-au făcut mare brânză la FCSB.

Întrebarea este dacă va ține cont de părerea galeriei (n.r. - Becali a anunțat că nu o va face). S-a oferit Mutu, dar el nu are niciun fel de rezultat, poate doar la echipa de tineret, dar acolo e alt fotbal, o echipă de club înseamnă altceva.

Zicu a reușit o promovare, dar era să-i bage pe Farul în Liga 2. Cred că Mutu va fi noul antrenor. Dar indiferent de ce antrenor vine, în câteva etape va fi încălecat de împărat, care va dicta din nou tactica, echipele, câți fundași, mijlocași, schimbări etc”, a declarat Grădinescu la Prima Sport.

FCSB nu mai poate performa, până nu vinde Becali această echipă. Trebuie să lase echipa, ca să se organizeze pe baze moderne, nu medievale, cum este acum. Trebuie să vândă echipa, nu jucătorii, separat. Emil Grădinescu, comentator sportiv

Adrian Mutu nu a mai antrenat din martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul Ploiești. În această perioadă, fostul mare internațional român s-a concentrat asupra academiei sale de fotbal.

Mutu le-a pregătit de-a lungul carierei pe FC Voluntari, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

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Final de drum pentru Marius Baciu pe banca FCSB

„Eu vreau să am o discuție. Nu e vorba de demisie aici, e vorba de onoarea fiecăruia dintre noi și normal când te poți gândi la orice.

Și mă gândesc într-adevăr să plec, dar cum am venit vreau să am și o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

Nu mi se pare normal să zic la flash interviu acum ce simt. Așa văd eu lucrurile”, a afirmat Baciu la Prima Sport, după meciul cu Craiova.

O să am o discuție mâine cu el. S-ar putea să-și dea demisia la scorul ăsta. Oricum trebuie să plece. Eu am spus că n-avem valoare, dar nici chiar așa. Face Becali antrenamentele de nu poate echipa să lege două pase?! Gigi Becali, despre Marius Baciu

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