Ce l-a surprins la Chivu Amintirile lui Sneijder la Ajax și Inter cu actualul antrenor nerazzurro. Ce aprecia la el. Ce l-a făcut să râdă
Cristi Chivu a început foarte bine acest sezon, cu două victorii în primele două etape. Foto: Imago
Campionate

Ce l-a surprins la Chivu Amintirile lui Sneijder la Ajax și Inter cu actualul antrenor nerazzurro. Ce aprecia la el. Ce l-a făcut să râdă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 15:01
  • Wesley Sneijder (42 de ani) l-a descris pe Cristi Chivu (45), care i-a fost coleg și la Ajax, și la Inter. 
  • Olandezul spune de ce simțea că românul va fi și un mare antrenor și râde când e întrebat cum era Chivu coleg de cameră.
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Cristi Chivu joacă sâmbătă seară (ora 19:00) primul meci important al sezonului, pe „Giuseppe Meazza”, campioana Inter contra vicecampioanei Napoli. Înainte să înfrunte marți pe Real Madrid, în Liga Campionilor.

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A fost invitat la Milano și Wesley Sneijder, cel care i-a fost coleg și la Ajax (2002-2003), și la Inter (2009-2013), inclusiv la „tripla” Champions-Serie A-Coppa Italia, în 2010.

Olandezul a vorbit și despre Chivu, mereu e întrebat de fostul său coechipier. E la fel de impresionat de ce a realizat și ca jucător, și ca antrenor.

15 trofee
a cucerit Cristi Chivu, 13 ca jucător, la Ajax, Roma și Inter, două ca antrenor, la Inter

Sneijder, despre Chivu: „Știam că va fi un mare antrenor”

„La 20 de ani, era căpitanul nostru la Ajax. Am împărțit mereu camera cu el la Inter, și în cantonament.

Vorbea mereu despre fotbal, știam că va fi un mare antrenor. Încă de când juca îmi spunea că vrea să fie antrenor la sfârșitul carierei”, l-a descris Sneijder pentru site-ul fcinter1908.it.

Cristi Chivu, căpitan la Ajax, în duel cu Pippo Inzaghi într-un meci de Liga Campionilor. Foto: Imago Cristi Chivu, căpitan la Ajax, în duel cu Pippo Inzaghi într-un meci de Liga Campionilor. Foto: Imago
Cristi Chivu, căpitan la Ajax, în duel cu Pippo Inzaghi într-un meci de Liga Campionilor. Foto: Imago

„Nu e de la sine înțeles că un jucător bun devine un antrenor bun și nu i-a fost ușor în primul an după finala Ligii Campionilor și cu Mondialul Cluburilor.

Chivu a făcut ce știa să facă și, după două-trei luni, echipa a început să crească”.

Chivu a preluat Inter în vara lui 2025, după înfrângerea usturătoare suferită de nerazzurri în ultimul act de Champions, 0-5 cu PSG, când era Simone Inzaghi pe bancă. Nici la Club World Cup nu a mers bine, eliminat în „optimi”, 0-2 cu Fluminense.

A încheiat sezonul cu event, titlul și Cupa Italiei.

Sneijder: „Chivu vorbea doar despre fotbal chiar și cu soția”

Sneijder, 42 de ani, cu trei ani mai tânăr decât Chivu, a fost întrebat cum era Cristi coleg de cameră.

Batavul a început să râdă: „Nu era distractiv”. Ceva l-a surprins: „Vorbea doar despre fotbal chiar și cu soția”.

Chivu și Sneijder, la Inter. Foto: Imago Chivu și Sneijder, la Inter. Foto: Imago
Chivu și Sneijder, la Inter. Foto: Imago

Nu a uitat nici că „am învățat și un pic de română”. Și dă exemplu: „Ce faci, iubi?”.

Concluzia lui: „Chivu e o persoană extraordinară”.

Chivu, descris de Sneijder

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