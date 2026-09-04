„Vreau progres, nu perfecțiune”  Cristi Chivu, „înțepături” pentru rivali înaintea derby-ului cu Napoli

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a prefațat derby-ul cu Napoli din etapa a treia din Serie A.

Tehnicianul român a lansat mai multe „înțepături” la adresa rivalilor Juventus și AC Milan. L-a lăudat și pe Massimiliano Allegri (59 de ani), antrenorul lui Napoli.

Inter - Napoli se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, și va fi transmis live pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Napoli, Cristi Chivu a glumit pe seama rivalilor din Serie A când i s-a spus că va avea un nou meci direct cu echipa lui Allegri.

Cristi Chivu: „Vreau progres, nu perfecțiune”

„Îmi lipseau aceste două cuvinte… Și ce înseamnă «meci direct»? Să înfrunți, în general, echipele mari din punct de vedere al tradiției sau doar echipele care termină în primele patru?

Atunci, unde le lăsăm pe AC Milan și Juventus, pentru că anul trecut au terminat mult mai jos? Acelea nu mai sunt meciuri directe? Cu Napoli și Como sunt meciuri directe? De fapt, pentru mine, toate sunt meciuri directe, inclusiv cele împotriva ultimelor clasate…”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

Tehnicianul lui Inter a vorbit și despre duelul cu Napoli:

„Anul trecut, în acest moment al sezonului, aveam cu trei puncte mai puțin, dar știm că Napoli va fi foarte motivată.

Înfrângerea de anul trecut (1-3, în etapa 8) împotriva lor ne-a oferit mai multă claritate și forță, mai ales în ceea ce privește modul în care trebuie să gestionăm nedreptățile”.

Nu poți compara niciodată meciurile, nici măcar atunci când înfrunți același antrenor, dar noi vrem să arătăm cine suntem. Avem nevoie de tenacitate și de zero gânduri negative, pentru că această echipă mai are o marjă de progres. Vreau progres, nu perfecțiune. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu, laude pentru Allegri: „Respectul meu pentru el este maxim”

Înaintea confruntării de sâmbătă, Chivu a ținut să-l laude și pe omologul său de la Napoli, Massimiliano Allegri.

„Având în vedere ceea ce reprezintă Allegri pentru fotbalul italian, respectul meu pentru el este maxim. Unii pot pune la îndoială valoarea lui Max, dar nu și eu: nu uit ce a câștigat. Anul trecut am pierdut împotriva lui, dar ne-am ridicat și am continuat să ne gândim la obiectiv, pentru că acest campionat este întotdeauna un maraton.

Oricum, nu antrenorii joacă, ci echipele, iar ambele sunt bine pregătite. Allegri este atât de bun la a înțelege ce fel de echipă suntem, încât va pregăti fiecare posibilă situație de joc, dar noi nu trebuie să ne pierdem identitatea și stilul nostru dominant.

Sper să fi învățat din greșelile mele anterioare și să pot transmite toate aceste lucruri echipei. Pentru că vrem să dominăm meciurile, știind că uneori putem permite și câte un contraatac. Trebuie să avem curajul necesar”, a mai adăugat Cristi Chivu.

După primele două etape disputate, Inter are maximum de puncte în campionat. Le-a învins până acum pe Monza, scor 4-1, și Cagliari, scor 1-0.

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