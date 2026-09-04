„Vreau progres, nu perfecțiune”  Cristi Chivu, „înțepături” pentru rivali înaintea derby-ului cu Napoli
Cristi Chivu
Campionate

„Vreau progres, nu perfecțiune” Cristi Chivu, „înțepături” pentru rivali înaintea derby-ului cu Napoli

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 23:25
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a prefațat derby-ul cu Napoli din etapa a treia din Serie A.
  • Tehnicianul român a lansat mai multe „înțepături” la adresa rivalilor Juventus și AC Milan. L-a lăudat și pe Massimiliano Allegri (59 de ani), antrenorul lui Napoli.
  • Inter - Napoli se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, și va fi transmis live pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Napoli, Cristi Chivu a glumit pe seama rivalilor din Serie A când i s-a spus că va avea un nou meci direct cu echipa lui Allegri.

Decizie radicală în Formula 1  A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente
Citește și
Decizie radicală în Formula 1 A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente
Citește mai mult
Decizie radicală în Formula 1  A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente

Cristi Chivu: „Vreau progres, nu perfecțiune”

„Îmi lipseau aceste două cuvinte… Și ce înseamnă «meci direct»? Să înfrunți, în general, echipele mari din punct de vedere al tradiției sau doar echipele care termină în primele patru?

Atunci, unde le lăsăm pe AC Milan și Juventus, pentru că anul trecut au terminat mult mai jos? Acelea nu mai sunt meciuri directe? Cu Napoli și Como sunt meciuri directe? De fapt, pentru mine, toate sunt meciuri directe, inclusiv cele împotriva ultimelor clasate…”, a declarat Chivu, conform gazzetta.it.

Tehnicianul lui Inter a vorbit și despre duelul cu Napoli:

„Anul trecut, în acest moment al sezonului, aveam cu trei puncte mai puțin, dar știm că Napoli va fi foarte motivată.

Înfrângerea de anul trecut (1-3, în etapa 8) împotriva lor ne-a oferit mai multă claritate și forță, mai ales în ceea ce privește modul în care trebuie să gestionăm nedreptățile”.

Nu poți compara niciodată meciurile, nici măcar atunci când înfrunți același antrenor, dar noi vrem să arătăm cine suntem. Avem nevoie de tenacitate și de zero gânduri negative, pentru că această echipă mai are o marjă de progres. Vreau progres, nu perfecțiune. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu, laude pentru Allegri: „Respectul meu pentru el este maxim”

Înaintea confruntării de sâmbătă, Chivu a ținut să-l laude și pe omologul său de la Napoli, Massimiliano Allegri.

Având în vedere ceea ce reprezintă Allegri pentru fotbalul italian, respectul meu pentru el este maxim. Unii pot pune la îndoială valoarea lui Max, dar nu și eu: nu uit ce a câștigat. Anul trecut am pierdut împotriva lui, dar ne-am ridicat și am continuat să ne gândim la obiectiv, pentru că acest campionat este întotdeauna un maraton.

Oricum, nu antrenorii joacă, ci echipele, iar ambele sunt bine pregătite. Allegri este atât de bun la a înțelege ce fel de echipă suntem, încât va pregăti fiecare posibilă situație de joc, dar noi nu trebuie să ne pierdem identitatea și stilul nostru dominant.

Sper să fi învățat din greșelile mele anterioare și să pot transmite toate aceste lucruri echipei. Pentru că vrem să dominăm meciurile, știind că uneori putem permite și câte un contraatac. Trebuie să avem curajul necesar”, a mai adăugat Cristi Chivu.

După primele două etape disputate, Inter are maximum de puncte în campionat. Le-a învins până acum pe Monza, scor 4-1, și Cagliari, scor 1-0.

Citește și

Dat afară după o lună?  Jucătorul adus de Mirel Rădoi la Gaziantep ar putea pleca după doar 3 meciuri jucate
Stranieri
21:56
Dat afară după o lună? Jucătorul adus de Mirel Rădoi la Gaziantep ar putea pleca după doar 3 meciuri jucate
Citește mai mult
Dat afară după o lună?  Jucătorul adus de Mirel Rădoi la Gaziantep ar putea pleca după doar 3 meciuri jucate
Decizie radicală în Formula 1  A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente
Formula 1
21:41
Decizie radicală în Formula 1 A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente
Citește mai mult
Decizie radicală în Formula 1  A pierdut podiumul la 3 luni de la cursă! Cum arată noile clasamente

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
serie a Inter Milano Cristi Chivu napoli massimiliano allegri
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share