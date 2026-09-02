„Chivu nu se ascunde” Cum e văzut înaintea primului meci-șoc al sezonului, cu Napoli. Îl pune în pericol pe Allegri?

- Cristi Chivu, 45 de ani, analizat de un fost jucător de Serie A. Ce calități a reliefat la antrenorul Interului.
- Sâmbătă e prima mare confruntare a sezonului pentru nerazzurri: împotriva lui Napoli, rivala la titlu anul trecut.
- O victorie a lui Chivu poate să crească presiunea asupra noului tehnician al napolitanilor, faimosul Allegri, deja amenințat.
După un sezon intern la înălțime, cu event în Italia, Cristi Chivu vrea mai mult: să atace și Liga Campionilor.
Antrenorul Interului a fost analizat de Emiliano Viviano, ex-portar cu peste 250 de meciuri în Serie A.
„Chivu știe să se integreze în grup, să-i facă pe jucători să creadă în el”
„Nu am avut nicio îndoială asupra lui Chivu. Un om bun, care mi-a fost coleg (n.r. la Inter, în 2011-2012).
Știe să se integreze în grup, să-i facă pe jucători să creadă în el. Și este loial”, l-a descris acesta pentru Tuttomercatoweb.
Mai presus de orice, Chivu e un mare antrenor, a demonstrat-o! Emiliano Viviano, fost jucător în Serie A
A subliniat că „a preluat misiunea excelentă a lui Inzaghi, cu două finale de Champions League”.
Încă o calitate a tehnicianului nerazzurro: „Și-a transmis ideile și rezultatele îl confirmă. Îmi place modul în care vorbește. Nu se ascunde”.
Chivu într-un singur cuvânt până acum? „Excelent”.
Mărește Chivu riscul demiterii lui Allegri la Napoli?
După două meciuri de încălzire, 4-1 cu Monza (a) și 1-0 cu Cagliari (d), Chivu are prima confruntare dură a noului sezon.
Împotriva lui Napoli, pe „Meazza”. Marea sa rivală, locul 2 în 2025-2026, echipa pe care nu a putut să o învingă în Serie A (1-3 și 2-2), dar care nu-l mai are antrenor pe Antonio Conte.
Alt nume important, Massimiliano Allegri. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani e sub presiune după numai două etape, pentru că a pierdut acasă în fața lui Como, 1-2 weekendul trecut.
A apărut deja hashtagul #Allegriout la Napoli. O eventuală înfrângere cu Inter, a doua consecutivă, ar mări pericolul.
În acest moment, Allegri e al doilea într-o ierarhie a antrenorilor care riscă să fie demiși.
Primul e Fabio Grosso, criticat aspru după un start teribil la Fiorentina lui Radu Drăgușin: 0-4 cu AS Roma (d), 0-3 cu Frosinone (d) și ultimul loc în Serie A.