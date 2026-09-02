„Chivu nu se ascunde” Cum e văzut înaintea primului meci-șoc al sezonului, cu Napoli. Îl pune în pericol pe Allegri?
Chivu, 45 de ani, la al doilea sezon cu Inter, după ce a cucerit titlul și Cupa Italiei. Foto: Imago
Campionate

„Chivu nu se ascunde” Cum e văzut înaintea primului meci-șoc al sezonului, cu Napoli. Îl pune în pericol pe Allegri?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 11:31
  • Cristi Chivu, 45 de ani, analizat de un fost jucător de Serie A. Ce calități a reliefat la antrenorul Interului. 
  • Sâmbătă e prima mare confruntare a sezonului pentru nerazzurri: împotriva lui Napoli, rivala la titlu anul trecut. 
  • O victorie a lui Chivu poate să crească presiunea asupra noului tehnician al napolitanilor, faimosul Allegri, deja amenințat. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După un sezon intern la înălțime, cu event în Italia, Cristi Chivu vrea mai mult: să atace și Liga Campionilor.

Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește și
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”

Antrenorul Interului a fost analizat de Emiliano Viviano, ex-portar cu peste 250 de meciuri în Serie A.

„Chivu știe să se integreze în grup, să-i facă pe jucători să creadă în el”

„Nu am avut nicio îndoială asupra lui Chivu. Un om bun, care mi-a fost coleg (n.r. la Inter, în 2011-2012).

Știe să se integreze în grup, să-i facă pe jucători să creadă în el. Și este loial”, l-a descris acesta pentru Tuttomercatoweb.

Mai presus de orice, Chivu e un mare antrenor, a demonstrat-o! Emiliano Viviano, fost jucător în Serie A

A subliniat că „a preluat misiunea excelentă a lui Inzaghi, cu două finale de Champions League”.

Încă o calitate a tehnicianului nerazzurro: „Și-a transmis ideile și rezultatele îl confirmă. Îmi place modul în care vorbește. Nu se ascunde”.

Chivu privește viitorul cu ochii mari și încredere la fel de mare. Foto: Imago Chivu privește viitorul cu ochii mari și încredere la fel de mare. Foto: Imago
Chivu privește viitorul cu ochii mari și încredere la fel de mare. Foto: Imago

Chivu într-un singur cuvânt până acum? „Excelent”.

Mărește Chivu riscul demiterii lui Allegri la Napoli?

După două meciuri de încălzire, 4-1 cu Monza (a) și 1-0 cu Cagliari (d), Chivu are prima confruntare dură a noului sezon.

Împotriva lui Napoli, pe „Meazza”. Marea sa rivală, locul 2 în 2025-2026, echipa pe care nu a putut să o învingă în Serie A (1-3 și 2-2), dar care nu-l mai are antrenor pe Antonio Conte.

60 de meciuri
are Cristi Chivu la Inter Milano: 40 de victorii, 9 egaluri, 11 înfrângeri

Alt nume important, Massimiliano Allegri. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani e sub presiune după numai două etape, pentru că a pierdut acasă în fața lui Como, 1-2 weekendul trecut.

A apărut deja hashtagul #Allegriout la Napoli. O eventuală înfrângere cu Inter, a doua consecutivă, ar mări pericolul.

Chivu s-a duelat sezonul trecut cu Allegri, care era antrenor la Milan. Românul a cucerit titlul, Max a încheiat pe locul 5 și a părăsit clubul. Foto: Imago Chivu s-a duelat sezonul trecut cu Allegri, care era antrenor la Milan. Românul a cucerit titlul, Max a încheiat pe locul 5 și a părăsit clubul. Foto: Imago
Chivu s-a duelat sezonul trecut cu Allegri, care era antrenor la Milan. Românul a cucerit titlul, Max a încheiat pe locul 5 și a părăsit clubul. Foto: Imago

În acest moment, Allegri e al doilea într-o ierarhie a antrenorilor care riscă să fie demiși.

Primul e Fabio Grosso, criticat aspru după un start teribil la Fiorentina lui Radu Drăgușin: 0-4 cu AS Roma (d), 0-3 cu Frosinone (d) și ultimul loc în Serie A.

Citește și

Prandelli, impresionat de Chivu  Ce spune despre șansele lui Inter în Liga Campionilor: „Îmi place cum interpretează fotbalul”
Liga Campionilor
22:07
Prandelli, impresionat de Chivu Ce spune despre șansele lui Inter în Liga Campionilor: „Îmi place cum interpretează fotbalul”
Citește mai mult
Prandelli, impresionat de Chivu  Ce spune despre șansele lui Inter în Liga Campionilor: „Îmi place cum interpretează fotbalul”
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liderul care se bucură că Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat iar în Anglia. „Eu nu i-aș fi primit înapoi”
Liderul care se bucură că Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat iar în Anglia. „Eu nu i-aș fi primit înapoi”
Liderul care se bucură că Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat iar în Anglia. „Eu nu i-aș fi primit înapoi”
serie a Inter Milano Cristi Chivu massimiliano allegri Emiliano Viviano
Știrile zilei din sport
GOLAZO.ro a vizitat noul OZN VIDEO+FOTO. Imagini din dronă cu anomalia de la Târgoviște » Când va fi inaugurat al doilea stadion modern din oraș
Diverse
07:00
GOLAZO.ro a vizitat noul OZN VIDEO+FOTO. Imagini din dronă cu anomalia de la Târgoviște » Când va fi inaugurat al doilea stadion modern din oraș
Citește mai mult
GOLAZO.ro a vizitat noul OZN VIDEO+FOTO. Imagini din dronă cu anomalia de la Târgoviște » Când va fi inaugurat al doilea stadion modern din oraș
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
Superliga
11:55
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
Citește mai mult
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Campionate
11:19
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Citește mai mult
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Pleacă de la U Cluj? Clubul a făcut anunțul despre oferta FCSB pentru Jovo Lukic
Superliga
11:08
Pleacă de la U Cluj? Clubul a făcut anunțul despre oferta FCSB pentru Jovo Lukic
Citește mai mult
Pleacă de la U Cluj? Clubul a făcut anunțul despre oferta FCSB pentru Jovo Lukic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:55
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
12:08
Chivu are o mare problemă Cel mai bun jucător din Serie A e nemulțumit la Inter
Chivu are o mare problemă Cel mai bun jucător din Serie A e nemulțumit la Inter
12:05
„Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat” Andone speră ca umilința cu FCSB să-i trezească jucătorii: „Vom lua măsuri”
„Mai bine 5-0 decât un 2-1 de rahat” Andone speră ca umilința cu FCSB să-i trezească jucătorii: „Vom lua măsuri”
11:19
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
„Sunt mândră că sunt româncă”  VIDEO. Sorana Cîrstea, destăinuiri la New York: „Asta mă motivează să merg mai departe”
Tenis
10:43
„Sunt mândră că sunt româncă” VIDEO. Sorana Cîrstea, destăinuiri la New York: „Asta mă motivează să merg mai departe”
Citește mai mult
„Sunt mândră că sunt româncă”  VIDEO. Sorana Cîrstea, destăinuiri la New York: „Asta mă motivează să merg mai departe”
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Campionate
10:18
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Citește mai mult
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB
Superliga
09:19
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB
Citește mai mult
„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB
Cu trenul, de la București direct în Gara Nibiru: o stație CFR nou-nouță sau modernizarea haltei Costinești Sat, special pentru "Festivalu' lu' Selly"
B365
02.09
Cu trenul, de la București direct în Gara Nibiru: o stație CFR nou-nouță sau modernizarea haltei Costinești Sat, special pentru "Festivalu' lu' Selly"
Citește mai mult
Cu trenul, de la București direct în Gara Nibiru: o stație CFR nou-nouță sau modernizarea haltei Costinești Sat, special pentru "Festivalu' lu' Selly"

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 28 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share