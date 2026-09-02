Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”

Ianis Hagi (27 de ani) ar urma să plece din Turcia după un singur sezon.

Care ar putea fi următoarea destinație a internaționalului român, în rândurile de mai jos.

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Ajuns la Alanyaspor în septembrie 2025, mijlocașul ofensiv al naționalei României a adunat 31 de apariții. A marcat cinci goluri și a livrat două pase decisive.

Ianis Hagi s-ar fi înțeles cu Maccabi Tel Aviv

De la începutul lunii martie, Ianis Hagi a fost folosit tot mai rar de Alanyaspor, iar în acest sezon din Super Lig a jucat doar 16 minute în meciul cu Eyupspor din etapa a treia, scor 1-2.

Fotbalistul ar fi hotărât să părăsească echipa din Turcia și s-ar fi înțeles cu Maccabi Tel Aviv, susține Yarin Hay Itzhak, un impresar apropiat de clubul israelian.

„Ianis Hagi este pregătit să semneze cu Maccabi Tel Aviv ca jucător liber de contract, după despărțirea de Alanyaspor”, a scris Itzhak, care este citat frecvent de publicații importante din Israel, precum Ynet, Israel Hayom și Sport5.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit Transfermarkt

Nu este pentru prima dată când numele lui Ianis Hagi este legat de Maccabi Tel Aviv. Fosta campioană din Israel l-a mai dorit pe român și în perioada în care acesta juca la Rangers, însă transferul nu s-a concretizat atunci.

Ianis Hagi are 54 de selecții și a produs 16 goluri pentru prima reprezentativă a României: a marcat de 8 ori și a livrat 8 assisturi.

De-a lungul carierei, a mai evoluat la Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers, Alaves și Farul.

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