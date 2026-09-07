Doi jucători pleacă de la Rapid Unul dintre ei se desparte de giuleșteni după 7 ani. Care sunt destinațiile

Cristian Ignat (23 de ani) s-a despărțit de Rapid, după 7 ani petrecuți sub contract cu clubul alb-vișiniu.

Tânărul fundaș ar urma să-și continue parcursul al un alt club din Liga 1.

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Ignat a revenit la Rapid în finalul sezonului trecut, după împrumutul la Petrolul Ploiești, însă nu a intrat în planurile lui Daniel Pancu pentru acest sezon.

Cristi Ignat, out de la Rapid. CFR Cluj ar putea fi viitoarea destinație

Despărțirea a fost anunțată de clubul giuleștean, după ce Ignat nu a bifat niciun minut în acest sezon, iar în ultimele partide nici măcar nu a prins lotul echipei.

„Mulțumim, Cristian Ignat! După aproape șapte ani în Giulești, Cristian Ignat și FC Rapid se despart pe cale amiabilă, prin rezilierea de comun acord a contractului.

Cristi a crescut cu Rapidul, a debutat în prima echipă și a purtat tricoul vișiniu în 37 de meciuri oficiale.

Îți mulțumim pentru anii în care ai fost unul dintre noi, Cristi!

Mult succes în tot ce urmează! Giuleștiul va rămâne mereu acasă”, a transmis Rapid, pe pagina de Facebook.

Acum, fundașul central și-ar putea continua cariera la CFR Cluj, unde este așteptat de Marius Șumudică, antrenor care l-a pregătit anterior și la Rapid, informează digisport.ro.

Ignat ar mai fi primit o ofertă solidă și din partea celor de la FC Voluntari, cu un salariu de 8.000 de euro pe lună, însă jucătorul ar fi așteptat finalul perioadei de mercato pentru a vedea și alte opțiuni.

Ulterior, președintele Victor Angelescu a anunțat o altă despărțire. Borisav Burmaz va pleca și el de la club, după ce a rămas, de asemenea, în afara lotului.

„Suntem în negocieri, probabil că și el va pleca astăzi. Din ce am înțeles, are ofertă din Serbia. Nu știu sigur, așa am înțeles. Este o reziliere amiabilă, le dăm doar banii la zi”, a apus Angelescu, la Prima Sport.

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