Au ieșit la suprafață acuzații multiple despre felul în care Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici, manageriază academia de înot a Clubului Sportiv Dinamo.

Acuzațiile prezentate într-un amplu articol al colegului Cristian Munteanu nu au generat deocamdată decât o replică vag defensivă din partea lui Popovici senior și a clubului.

De-abia atunci când ai în față un mesaj rece, cu iz corporatist, începi cu atât mai tare să îți pui întrebări. Contactat de GOLAZO.ro pentru o reacție legată de acuzațiile care i se aduc din interiorul clubului, domnul Mihai Popovici a dat următorul răspuns:

Pentru a răspunde este nevoie de documentare și de validare cu echipa CS Dinamo, iar astăzi nu putem organiza acest proces. Vă invit respectuos la o întâlnire față în față la club, într-un moment potrivit pentru agenda fiecăruia. Vom putea discuta pe marginea întrebărilor și veți vedea activitatea la fața locului. Mihai Popovici

Un job necesar sau o sinecură?

Mihai Popovici este tatăl campionului David Popovici și deține funcția de manager al Academiei de înot a Clubului Dinamo. Mihai Popovici „s-a transferat” la Dinamo o dată cu fiul lui în 2023.

Mai exact, a fost parte a operațiunii speciale a clubului din Ștefan cel Mare de a recruta cel mai valoros sportiv din România fix de la marea rivală, Steaua.

Logica celui mai important club sportiv din România era simplă. Asigurându-i o sinecură și părintelui său, dincolo de avantajele personale subînțelese, David avea chiar toate motivele să nu ezite să plece din Ghencea.

Ce îți poți dori mai mult?

Împreună cu fiul și tatăl, a fost transferat și antrenorul Adrian Rădulescu, omul care a avut grijă de evoluția lui David de când acesta era copil. Pentru CS Dinamo a fost nu doar o excelentă acțiune de imagine.

Palmaresul și prestigiul lui David și implicit al clubului Internelor au crescut exponențial pe măsura acumulării recordurilor, medaliilor și titlurilor. David este campion olimpic, multiplu campion mondial și european, fost recordmen mondial la 100 liber, proba regină a înotului.

Ce îți poți dori mai mult decât atât dacă ești conducător de club?

Teoria banului public cheltuit cu folos

Președintele CS Dinamo Ionuț Popa declara nu de mult că „David e foarte bine plătit, dar cifrele sunt confidențiale. Nici David nu știe ce salariu are. Tatăl lui se ocupă de asta!”.

Haida, de! Merge ca exercițiu stilistic, dar atât. David are un salariu lunar de 75.000 de lei (aproximativ 15.000 de euro), antrenorul de 70.000 de lei, în timp ce tatăl, managerul Academiei, 35.000. Echivalentul a aproape 7.000 de euro. Sunt bani mulți și nu doar pentru România.

Dar este adevărat că excelența trebuie plătită. Și întreținută să rămână excelență. Iar dacă în prețul succesului intră măcar parțial și venitul tatălui său, poți înțelege. Sunt bani publici, dar cheltuiți cu folos. E o teorie greu de combătut într-o țară care la 35 de ani de la Revoluție încă suspină după centralism și sport etatizat.

Batem obrazul guvernanților. Apoi?

Problema la care domnul Mihai Popovici s-a eschivat să răspundă este felul în care manageriază Academia. Tatăl campionului este acuzat că prin felul rigid discreționar în care conduce a împins să plece din club antrenori și sportivi.

Surse din club povestesc despre condiții scandaloase de pregătire - mâncare proastă și puțină, ploșnițe în saltele, gândaci la blocul alimentar. Vin la rând apoi aparatele electrocasnice cumpărate de părinți pentru copii sunt însușite de club ca donații?!

Hei, David, cum facem? Batem obrazul guvernanților că nu renovează piscina de la Complexul Lia Manoliu, dar la noi acasă, la Dinamo, cineva pare să replice lipsa condițiilor de acolo!

Arena micului dinamovist

Părinții micilor înotători dinamoviști reclamă că sunt condiționați de Mihai Popovici să cumpere exclusiv echipament Arena, firma cu care David are contract din 2021. Dar fără ca numele seniorului să apară în vreun act contabil, astfel încât să pară o inițiativă a părinților.

Sună foarte rău. Și nu trebuie explicat de ce. Ceva e ciudat în poveste. Dacă era pur și simplu o minciună totul, de la povestea cu ploșnițele și mâncarea proastă până la filiera echipamentului, era atât de ușor de demontat totul. Spuneai că nu e nimic adevărat.

Dormeo liniștiți

Nu trebuia nicio „documentare” sau „validare”. Ce să documentezi, ce să validezi? Da sau nu. Nu e nimic adevărat, toate acuzațiile sunt calomnioase.

Arătai bucătăria curată lună ca atunci când ar fi urmat să vină Popescu Piedone în control, expuneai noile saltele Dormeo din camere și pe viitorii campioni în acțiune care nu au costume Arena pe ei, ci Reebok, Speedo sau Nike.

Mai amintesc cei care acuză guvernarea familiei Popovici (fratele lui Mihai Popovici, adică unchiul lui David, la recepția bazinului?!) ceva despre atitudinea arogantă a părintelui și a fiului.

Aroganța și „interviurile” pe bani

Aici e mai greu de stabilit ceva precis, fiindcă nu există unitate de măsură a aroganței. Dar da, David are o doză de superioritate atunci când patronează declarațiile de la diferite acțiuni publice. Tatăl nu știu, e low profile.

Și e clar că presa din România nu are bani suficienți pentru a-i lua interviuri copilului său, cum zice Mihai Popovici. Motivul e banal.