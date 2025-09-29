Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Opinii

Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 16:45
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 17:00

Acuzațiile prezentate într-un amplu articol al colegului Cristian Munteanu nu au generat deocamdată decât o replică vag defensivă din partea lui Popovici senior și a clubului.

De-abia atunci când ai în față un mesaj rece, cu iz corporatist, începi cu atât mai tare să îți pui întrebări. Contactat de GOLAZO.ro pentru o reacție legată de acuzațiile care i se aduc din interiorul clubului, domnul Mihai Popovici a dat următorul răspuns:

Pentru a răspunde este nevoie de documentare și de validare cu echipa CS Dinamo, iar astăzi nu putem organiza acest proces. Vă invit respectuos la o întâlnire față în față la club, într-un moment potrivit pentru agenda fiecăruia. Vom putea discuta pe marginea întrebărilor și veți vedea activitatea la fața locului. Mihai Popovici

Un job necesar sau o sinecură?

Mihai Popovici este tatăl campionului David Popovici și deține funcția de manager al Academiei de înot a Clubului Dinamo. Mihai Popovici „s-a transferat” la Dinamo o dată cu fiul lui în 2023.

Mai exact, a fost parte a operațiunii speciale a clubului din Ștefan cel Mare de a recruta cel mai valoros sportiv din România fix de la marea rivală, Steaua.

Logica celui mai important club sportiv din România era simplă. Asigurându-i o sinecură și părintelui său, dincolo de avantajele personale subînțelese, David avea chiar toate motivele să nu ezite să plece din Ghencea.

Ce îți poți dori mai mult?

Împreună cu fiul și tatăl, a fost transferat și antrenorul Adrian Rădulescu, omul care a avut grijă de evoluția lui David de când acesta era copil. Pentru CS Dinamo a fost nu doar o excelentă acțiune de imagine.

Palmaresul și prestigiul lui David și implicit al clubului Internelor au crescut exponențial pe măsura acumulării recordurilor, medaliilor și titlurilor. David este campion olimpic, multiplu campion mondial și european, fost recordmen mondial la 100 liber, proba regină a înotului.

Ce îți poți dori mai mult decât atât dacă ești conducător de club?

Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata? Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?

Teoria banului public cheltuit cu folos

Președintele CS Dinamo Ionuț Popa declara nu de mult că „David e foarte bine plătit, dar cifrele sunt confidențiale. Nici David nu știe ce salariu are. Tatăl lui se ocupă de asta!”.

Haida, de! Merge ca exercițiu stilistic, dar atât. David are un salariu lunar de 75.000 de lei (aproximativ 15.000 de euro), antrenorul de 70.000 de lei, în timp ce tatăl, managerul Academiei, 35.000. Echivalentul a aproape 7.000 de euro. Sunt bani mulți și nu doar pentru România.

Dar este adevărat că excelența trebuie plătită. Și întreținută să rămână excelență. Iar dacă în prețul succesului intră măcar parțial și venitul tatălui său, poți înțelege. Sunt bani publici, dar cheltuiți cu folos. E o teorie greu de combătut într-o țară care la 35 de ani de la Revoluție încă suspină după centralism și sport etatizat.

Batem obrazul guvernanților. Apoi?

Problema la care domnul Mihai Popovici s-a eschivat să răspundă este felul în care manageriază Academia. Tatăl campionului este acuzat că prin felul rigid discreționar în care conduce a împins să plece din club antrenori și sportivi.

Surse din club povestesc despre condiții scandaloase de pregătire - mâncare proastă și puțină, ploșnițe în saltele, gândaci la blocul alimentar. Vin la rând apoi aparatele electrocasnice cumpărate de părinți pentru copii sunt însușite de club ca donații?!

Hei, David, cum facem? Batem obrazul guvernanților că nu renovează piscina de la Complexul Lia Manoliu, dar la noi acasă, la Dinamo, cineva pare să replice lipsa condițiilor de acolo!

Arena micului dinamovist

Părinții micilor înotători dinamoviști reclamă că sunt condiționați de Mihai Popovici să cumpere exclusiv echipament Arena, firma cu care David are contract din 2021. Dar fără ca numele seniorului să apară în vreun act contabil, astfel încât să pară o inițiativă a părinților.

Sună foarte rău. Și nu trebuie explicat de ce. Ceva e ciudat în poveste. Dacă era pur și simplu o minciună totul, de la povestea cu ploșnițele și mâncarea proastă până la filiera echipamentului, era atât de ușor de demontat totul. Spuneai că nu e nimic adevărat.

Dormeo liniștiți

Nu trebuia nicio „documentare” sau „validare”. Ce să documentezi, ce să validezi? Da sau nu. Nu e nimic adevărat, toate acuzațiile sunt calomnioase.

Arătai bucătăria curată lună ca atunci când ar fi urmat să vină Popescu Piedone în control, expuneai noile saltele Dormeo din camere și pe viitorii campioni în acțiune care nu au costume Arena pe ei, ci Reebok, Speedo sau Nike.

Mai amintesc cei care acuză guvernarea familiei Popovici (fratele lui Mihai Popovici, adică unchiul lui David, la recepția bazinului?!) ceva despre atitudinea arogantă a părintelui și a fiului.

Aroganța și „interviurile” pe bani

Aici e mai greu de stabilit ceva precis, fiindcă nu există unitate de măsură a aroganței. Dar da, David are o doză de superioritate atunci când patronează declarațiile de la diferite acțiuni publice. Tatăl nu știu, e low profile.

Și e clar că presa din România nu are bani suficienți pentru a-i lua interviuri copilului său, cum zice Mihai Popovici. Motivul e banal.

Interviurile adevărate nu se fac contra cost, ci printr-un parteneriat asumat, pe picior de egalitate, între intervievat și ziarist. Interviurile pe bani, nu sunt interviuri, ci spoturi publicitare. Pseudo acte jurnalistice.

cs dinamo SCANDAL inot academie david popovici mihai popovici
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share