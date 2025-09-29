Mihai Popovici, șeful Academiei de înot Dinamo, e acuzat că obligă părinții micilor înotători să cumpere echipament Arena, firma care-l sponsorizează pe David.

Mai mulți antrenori au plecat de la club, împreună cu sportivii lor. Inclusiv o campioană europeană de juniori!

Surse din club povestesc despre condiții scandaloase de pregătire - mâncare proastă, ploșnițe, gândaci, în antiteză cu salariile mari ale celor din jurul lui Popovici.

Toate detaliile scandalului de la Dinamo și ce spune tatăl lui David Popovici, mai jos în articol.

David Popovici este campion olimpic, mondial și european, sportiv în vârf de formă și de notorietate, aplaudat de toată lumea pentru rezultatele sale excepționale, dar și pentru implicarea civică sau inițiativele lui caritabile.

Tatăl său, Mihai Popovici, este managerul Academiei de înot CS Dinamo. Personaj discret, el a fost împins în ultima vreme în prim-plan nu de vreun succes major, ci de acuzații dure din interiorul clubului.

Seniorul este contestat puternic pentru felul în care conduce academia. “Tiranic și pe interes”, susține una dintre sursele GOLAZO.ro. „Super-arogant”, completează o alta. De unde a început scandalul? Și ce spune Mihai Popovici? Dar clubul? Totul, mai jos.

Surse din club: „ S-a cocoțat pe notorietatea lui David, iar acum taie și spânzură”

„Domnul Popovici știe să vorbească foarte frumos. Îți poate vinde orice. S-a folosit de notorietatea fiului, s-a cocoțat în acea funcție, iar acum «taie și spânzură» . Știați, de exemplu, că mai mulți antrenori și sportivi au trebuit să plece de la Dinamo? Din cauza mai multor lucruri, dar, în primul rând, a banilor. Domnul Popovici le-a promis prime la concursuri, dar nu le-a dat. Oamenii nu și-au luat salariile pe nu știu câte luni ... 3, 4. A fost scandal și cu italianul Walter Bolognani, adus pe «cai mari» la club”, spune, sub condiția anonimatului, una dintre sursele GOLAZO.ro.

Bolognani, unul dintre cei mai valoroși antrenori de înot din lume, ar fi plecat de la Dinamo în urma unui conflict cu Mihai Popovici, a scris recent Adevărul.

4 antrenori au plecat recent, unii alături de sportivii lor, de la Dinamo: Walter Bolognani, Andrei Ene, Oussama Rebai, Andrei Pinticanu

Ce salariu are Popovici la Dinamo?

Voci din club, nemulțumite de statutul lui Mihai Popovici, aduc în discuție inclusiv suspiciuni financiare:

„Domnul Popovici, din câte știu, are un salariu lunar de 35.000 lei (n.r. 7.000 euro). David câștigă din salariu 75.000 lei (15.000 euro), iar antrenorul lui, Adrian Rădulescu, are tot în jur de 70.000 lei. Plus restul staff-ului.

Ca să nu mai spun că fratele lui Mihai Popovici e angajat la recepția bazinului. Or fi calificați pentru aceste posturi? Pentru că noi, ceilalți, trecem prin mai multe etape până să fim angajați. Sigur, nu le dăm noi bani din buzunar, dar sunt corecte sumele?”.

„David e foarte bine plătit, dar cifrele sunt confidențiale. Nici David nu știe ce salariu are. Tatăl lui se ocupă de asta!”, spunea președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, într-un interviu recent pentru GOLAZO.ro.

Acuzat că favorizează partenerii lui David

Printre altele, unul dintre nemulțumiții de la Dinamo îl acuză pe Mihai Popovici și că favorizează un partener comercial al fiului său! E vorba despre japonezii de la Arena, compania producătoare de echipament pentru înotători, cu care David Popovici a semnat un contract în decembrie 2021.

„Li s-a spus părinților că vor trebui să cumpere echipament Arena pentru cei mici. Celor care nu aveau bani să plătească echipamentul, Mihai Popovici le-a zis: « OK, nu-i nicio problemă, dar copiii nu or să poată participa la concurs decât în momentul în care or să fie îmbrăcați în Arena ». Sunt mulți părinți care pot confirma asta”.

Sursa GOLAZO.ro continuă: „Banii de pe echipament au fost strânși în contul unui părinte, pentru că Mihai Popovici nu a vrut să se implice direct. Apoi suma a fost virată în alt cont. Unde, nu știu. A, și bineînțeles că nu se dă niciun bon, nimic, atunci când părinții cumpără echipamentul impus de domnul Popovici ”.

„Clubul Sportiv Dinamo nu a făcut vreo achiziție de echipament Arena, care ulterior să fie distribuit contra cost. Deci nu putem elibera chitanțe pe ceva ce nu are legătură cu CS Dinamo. Clubul nu este responsabil pentru inițiativele părinților, derulate în nume propriu", a replicat clubul pentru Adevărul.

Acuzații: „Ei au salarii uriașe, dar pentru sportivi nu sunt bani?!”

Nemulțumiții de la Dinamo invocă o alocare disproporționată a banilor. Prea mulți pentru cei din jurul lui Popovici, dar insuficienți pentru sportivi.

„Cum s-a cheltuit bugetul? În iulie, când Daria Silișteanu s-a întors de la Campionatele Europene de juniori (n.r. unde obținuse aurul în proba de 100m spate), fata nu mai avea mâncare în cămin . Vreo trei săptămâni a durat situația asta.



Din câte am aflat, nu mai era buget la club pentru asta. Pentru 3 mese pe zi. Unii copii au fost nevoiți să plece din cămin. Daria și încă o sportivă au rămas, dar nu au mai beneficiat de hrană. Le-au trimteau părinții pachet, ca la închisoare”.

Daria Silișteanu, campioană europeană și vicecampioană mondială, a plecat recent de la Dinamo și s-a întors la Suceava alături de antrenorii ei. Foto: COSR

Se vorbește și despre alte condiții șocante oferite de CS Dinamo micilor înotători:

„Mâncarea dată de club era oricum superjenantă. Puțină și proastă. În plus, molii în camere, gândaci la bucătărie. Copiii ajungeau la bazin pișcați, erau plini de bubițe, de la ploșnițele din saltele. Inuman!



Părinții au aflat asta și au venit cu plase de tânțari, dezinfectante, frigidere, cuptoare cu microunde, mașină de spălat. Cei de la club nu voiau să-i lase cu ele în camere, iar ulterior au spus că tot ce intră în cămin se consideră o «donație» de către părinți. Vă dați seama?! Iar Mihai Popovici știa toate acestea, dar nu l-a interesat niciodată.



Păi el nu are nicio problemă cu faptul că puștii și puștoaicele de la «performanță», de la Academia de înot, plăteau o taxă de 600 de lei. Acum s-a făcut 700 de lei pe lună. Dar banii nu se duc către CS Dinamo, ci către Academia condusă de domnul Popovici. Păi, Dinamo e club de stat, iar Academia e privată?”.

Ce spune Mihai Popovici + reacția oficială a clubului

GOLAZO.ro l-a contactat pe Mihai Popovici pentru a afla poziția sa față de acuzațiile care i se aduc. Iată răspunsul acestuia:

„Pentru a răspunde este nevoie de documentare și de validare cu echipa CS Dinamo, iar astăzi nu putem organiza acest proces. Vă invit respectuos la o întâlnire față în față la club, într-un moment potrivit pentru agenda fiecăruia. Vom putea discuta pe marginea întrebărilor și veți vedea activitatea la fața locului”

Mihai Popovici a implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor. Sportul de performanță nu se poate dezvolta în afara unui cadru bazat pe disciplină și responsabilitate Reactia CS Dinamo, publicată acum câteva zile de Adevărul

Cine este Mihai Popovici și cum a ajuns manager la Dinamo

Absolvent de ASE, Mihai Popovici a lucrat în vânzări și marketing în industria farmaceutică înainte de a se apropia definitiv de sport, odată cu succesele fantastice ale lui David.

A renunțat la cariera sa pentru a-l manageria pe David. Iar din 2023 a fost pus la conducerea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo.

Imediat după numirea oficială la clubul Ministerului de Interne, Popovici senior și-a anunțat obiectivele într-un interviu pentru revista „Sport în România”:

„Ce vrem să facem noi aici este în primul rând calitatea. Nu ne interesează cantitatea! Deci, fără compromisuri. Vrem să ajutăm să învețe să înoate aproximativ 15.000 de copii în următorii zece ani. Iar din punct de vedere competitiv ne propunem să găsim cel puțin un sportiv care să se califice la Jocurile Olimpice din 2028 și cel puțin un sportiv care să prindă o finală olimpică în 2032”.

Cine are senzația că Mihai Popovici și David Popovici nu sunt aroganți, se înșală. Sunt super aroganți! Mihai Popovici se tot laudă, chiar și în fața noastră, că presa din România nu are bani suficienți ca să-i ia interviuri copilului său Sursă GOLAZO.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport