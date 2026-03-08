10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere”
Jucători FCSB. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 20:26
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 20:26
  • Emil Săndoi (61 de ani) a rămas fără cuvinte când a auzit anunțul lui Gigi Becali despre numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB.

După ce a stat departe de fotbal o perioadă, în urma despărțirii de Universitatea Craiova, din urmă cu 4 luni, Rădoi ar fi acceptat să revină pe banca fostei sale echipe, decizie care l-a lăsat fără replică pe fostul jucător al oltenilor.

Emil Săndoi, reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB

Imediat după ce a auzit anunțul lui Gigi Becali, Săndoi a rămas fără cuvinte pentru 10 secunde, apoi a întrebat: „Nu știu… E o știre certă? E sigur?”.

I s-au repetat declarațiile patronului FCSB, moment în care le-a comentat precaut.

„Nici nu știu exact ce să spun. M-ai luat prin surprindere. Știu că au mai fost discuții despre o colaborare, despre faptul că Gigi Becali l-ar fi căutat, dar n-a fost nimic bătut în cuie. Haideți să vedem dacă se certifică această mutare și putem să comentăm apoi. Nu vreau să mă pronunț dacă nu e ceva sigur.

Am o părere foarte bună despre Rădoi. Meritele pe care le are el în formarea acestei echipe sunt mari. Alegerile făcute la începutul campionatului s-au dovedit de bun augur la Craiova. E un antrenor foarte bun.

Ca fan al Craiovei, nu pot să spun că sunt îngrijorat, pentru că FCSB e în play-out. Poate aș fi fost dacă venea la o echipă din play-off”, a spus Emil Săndoi, potrivit gsp.ro.

Rădoi a mai pregătit FCSB imediat după retragerea sa ca fotbalist, între iunie și noiembrie 2015.

Emil Sandoi antrenor gigi becali Mirel Radoi fcsb
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
