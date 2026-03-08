10 secunde de tăcere! Reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB: „M-ai luat prin surprindere”

Emil Săndoi (61 de ani) a rămas fără cuvinte când a auzit anunțul lui Gigi Becali despre numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB.

După ce a stat departe de fotbal o perioadă, în urma despărțirii de Universitatea Craiova, din urmă cu 4 luni, Rădoi ar fi acceptat să revină pe banca fostei sale echipe, decizie care l-a lăsat fără replică pe fostul jucător al oltenilor.

Emil Săndoi, reacție incredibilă când a auzit că Rădoi ar fi noul antrenor al lui FCSB

Imediat după ce a auzit anunțul lui Gigi Becali, Săndoi a rămas fără cuvinte pentru 10 secunde, apoi a întrebat: „Nu știu… E o știre certă? E sigur?”.

I s-au repetat declarațiile patronului FCSB, moment în care le-a comentat precaut.

„Nici nu știu exact ce să spun. M-ai luat prin surprindere. Știu că au mai fost discuții despre o colaborare, despre faptul că Gigi Becali l-ar fi căutat, dar n-a fost nimic bătut în cuie. Haideți să vedem dacă se certifică această mutare și putem să comentăm apoi. Nu vreau să mă pronunț dacă nu e ceva sigur.

Am o părere foarte bună despre Rădoi. Meritele pe care le are el în formarea acestei echipe sunt mari. Alegerile făcute la începutul campionatului s-au dovedit de bun augur la Craiova. E un antrenor foarte bun.

Ca fan al Craiovei, nu pot să spun că sunt îngrijorat, pentru că FCSB e în play-out. Poate aș fi fost dacă venea la o echipă din play-off”, a spus Emil Săndoi, potrivit gsp.ro.

Rădoi a mai pregătit FCSB imediat după retragerea sa ca fotbalist, între iunie și noiembrie 2015.

