„Nu suntem Barcelona” Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a reușit să învingă FCSB: „Suferință” +8 foto
Cristiano Bergodi. Foto: Sportpictures
Superliga

„Nu suntem Barcelona” Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a reușit să învingă FCSB: „Suferință”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 00:12
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 00:13
  • Cristiano Bergodi (62 de ani), antrenorul Universității Cluj, s-a declarat mulțumit de victoria cu FCSB, scor 1-0, din etapa #14 a Superligii.
  • Tehnicianul italian consideră că strategia pregătită pentru această partidă a făcut diferența.
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Ardelenii au urcat pe locul 4 în Superliga, cu 25 de puncte după 14 etape. În schimb, FCSB a coborât pe poziția a șaptea, cu 21 de puncte. Aceasta a fost prima înfrângere în campionat de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

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Cristiano Bergodi, după U Cluj - FCSB 1-0: „Nu suntem Barcelona”

La finalul partidei, Bergodi a recunoscut că FCSB le-a pus probleme jucătorilor săi.

„Sunt cele mai frumoase meciuri atunci când câștigi cu suferință, nu suntem Barcelona. Am jucat împotriva unei echipe bune, au avut unele situații de gol, am încercat și noi să ajungem la poartă.

Puteam să dăm și al doilea gol. Cred că am avut o strategie bună de joc.

Mereu sunt lucruri de îmbunătățit, să înveți să controlezi jocul, dar sunt momente și când trebuie să stai în zona 2 și să pleci pe contraatac”, a declarat Bergodi, conform primasport.ro.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

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Antrenorul clujenilor a subliniat și importanța fazelor fixe, capitol la care echipa sa s-a pregătit special înaintea întâlnirii.

„Nu a fost ușor să îi contracarăm. Au avut ocazii de gol, dar am avut un portar bun. Am lucrat fazele fixe și am dat gol”, a mai adăugat tehnicianul.

Era un meci important, am câștigat trei puncte mari. Uneori nu am avut șansă. Nu meritam să pierdem cu Rapid acasă, măcar acum am câștigat cu șansă. Jucătorii au arătat că au caracter. FCSB a dat patru goluri cu Rapid, e mult. După perioada asta 3 înfrângeri, cu Rapid, Craiova și Petrolul, trebuia să ne îmbunătățim. Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.

Bergodi este convins că FCSB va ajunge în play-off: „Are jucători foarte buni”

În ciuda victoriei obținute de echipa sa, Bergodi a lăudat-o pe FCSB.

„Vreau să felicit jucătorii acum, pentru că după voi uita. Sunt trei puncte împotriva unei echipe care va fi sigur în play-off, are calitate, are jucători cu calitate.

Va reveni și va sta sigur în play-off. Are jucători foarte buni”, a afirmat Bergodi.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în meciul cu FCSB

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