Bellingham a cucerit internetul FOTO. Starul lui Real Madrid, pictorial în lenjerie intimă » Milioane de aprecieri în câteva ore +7 foto
Jude Bellingham. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Imago / Instagram, @judebellingham
Campionate

Bellingham a cucerit internetul FOTO. Starul lui Real Madrid, pictorial în lenjerie intimă » Milioane de aprecieri în câteva ore

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 00:00
  • Jude Bellingham (23 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a atras atenția pe rețelele sociale după ce a publicat imagini din noua campanie Calvin Klein.
  • Internaționalul englez a pozat în lenjerie intimă, iar postarea sa de pe Instagram a strâns peste 2,5 milioane de aprecieri.
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Fotbalistul a renunțat pentru o zi la echipamentul lui Real Madrid și a devenit imaginea noii colecții de lenjerie intimă Calvin Klein.

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Bellingham a cucerit internetul!

Bellingham a publicat mai multe fotografii în care apare purtând lenjerie intimă albă și neagră, alături de mesajul:

„Ați cerut… Calvin Klein a venit cu răspunsul. Un simbol.”

Ședința foto a avut loc în august 2026, la Madrid, și a fost realizată de fotograful Oliver Hadlee Pearch.

Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham
Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham

Galerie foto (7 imagini)

Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham Jude Bellingham, pictorial pentru Calvin Klein. Foto: Instagram @ judebellingham
+7 Foto
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Fotbalistul a vorbit despre mesajul pe care brandul american a dorit să îl transmită.

„Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la această campanie. Mi-a plăcut ideea că încrederea în sine începe atunci când te simți bine în pielea ta.

Calvin Klein este un brand emblematic, așa că a fost extraordinar să pot transmite acest mesaj în felul meu”, a declarat Bellingham, potrivit gq-magazine.co.uk.

Postarea a strâns 2,6 milioane de aprecieri în doar șase ore și a atras reacții inclusiv din partea foștilor colegi ai lui Bellingham de la Real Madrid. Toni Kroos a comentat „WTF”, Lucas Vazquez a scris „Okayyyyyy”, iar Joselu a reacționat cu „Of course” („Normal”).

127 de milioane de euro
a plătit Real Madrid pentru transferul lui Jude Bellingham de la Borussia Dortmund. În acest sezon, mijlocașul englez a disputat 14 meciuri pentru formația spaniolă, în care a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive

De-a lungul anilor, Calvin Klein a colaborat cu mai mulți fotbaliști cunoscuți, printre care Virgil van Dijk, Son Heung-min și Trent Alexander-Arnold, colegul lui Bellingham de la Real Madrid.

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