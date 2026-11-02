U Cluj dă lovitura! „Șepcile roșii” au învins FCSB și au pus capăt seriei perfecte a lui Reghecampf în Superliga

U Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0, în ultimul meci al etapei #14 din Superliga.

Aceasta a fost prima înfrângere în campionat a FCSB de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

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Ultima victorie a celor de la U Cluj pe teren propriu în confruntările cu FCSB data din 31 octombrie 2022. Atunci, „șepcile roșii” se impuneau cu scorul de 2-1.

U Cluj - FCSB 1-0 . Reghecampf, prima înfrângere în Liga 1

FCSB a început mai bine partida și a avut inițiativa, însă fără să își creeze ocazii importante în prima jumătate de oră.

În minutul 32, Reghecampf a fost nevoit să facă prima schimbare, după ce Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua. În locul său a intrat Alexandru Stoian.

Atacantul a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 44, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Korenica. Golul a fost însă anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid.

În repriza secundă, U Cluj a deschis scorul prin Jovo Lukic, în minutul 77, după o lovitură liberă.

FCSB a încercat să egaleze pe final și a fost foarte aproape să o facă în minutul 90+2, când Denis Drăguș a șutat spectaculos din voleu, din întoarcere, dar mingea a lovit bara transversală.

Scorul a rămas 1-0, iar U Cluj a obținut toate cele trei puncte.

U Cluj - FCSB 1-0

Min. 90+5 - Final de meci

Min. 90+2 - Denis Drăguș șutează spectaculos din voleu, din întoarcere, dar mingea lovește bara transversală

Min. 90+1 - Mendy vede cartonașul galben

Min. 87 - Denis Drăguș primește un cartonaș galben pentru simulare

Min. 81 - Dennis Politic intră în locul lui Miculescu

Min. 85 - Ocazie U Cluj! Macalou scapă pe contraatac, pătrunde în careu și șutează, dar Târnovanu respinge excelent!

Min. 77 - Gol U Cluj (1-0)! Jovo Lukic scapă de marcaj cu ușurință la o lovitură liberă și trimite mingea în poartă

Min. 75 - Crețu primește cartonașul galben

Min. 72 - Stanojev este înlocuit de Friday

Min. 71 - Pădurariu primește un cartonaș galben

Min. 67 - Denis Drăguș intră pe teren în locul lui Boutoutaou

Min. 66 - Muhar șutează din voleu, din interiorul careului, dar Lefter respinge

Min. 56 - Mendy este introdus în locul lui Ștefănescu

Min. 54 - Boutoutaou primește o minge în careu, driblează, își face spațiu și șutează periculos, dar Cristea deviază în ultimul moment.

Min. 46 - Mikanovic vede cartonașul galben

Min. 46 - Meciul se reia! Joao Paulo a fost introdus în locul lui Korenica

Min. 45+3 - Pauză

Min. 44 - Korenica centrează în fața porții, iar Stoian trimite mingea în plasă cu capul. Golul este însă anulat după verificarea VAR, care confirmă poziția de ofsaid a atacantului.

Min. 38 - Pădurariu pătrunde în careu și șutează dintr-un unghi dificil, dar Lefter respinge

Min. 32 - Alexandru Stoian îl înlocuiește pe Cisotti, care nu mai poate continua meciul

Min. 32 - Meciul este întrerupt temporar. Cisotti a avut nevoie de îngrijiri medicale

Min. 29 - Karlo Muhar este avertizat cu un cartonaș galben pentru un fault

Min. 27 - Cristiano Bergodi primește cartonașul galben pentru proteste.

Min. 10 - Karlo Muhar a șutat puternic, dar mingea a trecut peste poarta lui Lefter.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

U Cluj - FCSB, echipele de start:

U Cluj : Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic

: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic Rezerve : Aliev, Bodnar, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy, Michail, Moldovan, Nistor, Techereș

: Aliev, Bodnar, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy, Michail, Moldovan, Nistor, Techereș Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu

: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu Rezerve : Arad, Batubinsika, Drăguș, J. Paulo, Labonne, Politic, D. Popa, M. Popa, M. Popescu, Stancu, Stoian

: Arad, Batubinsika, Drăguș, J. Paulo, Labonne, Politic, D. Popa, M. Popa, M. Popescu, Stancu, Stoian Antrenor : Laurențiu Reghecampf

: Laurențiu Reghecampf Arbitru: Iulian Călin / A1: Marius Badea / A2 : Ioan Alexandru Corb / Arbitru de rezervă: Cătălin Buși / Arbitru VAR: Viorel Flueran / Arbitru AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe

Iulian Călin / Marius Badea / : Ioan Alexandru Corb / Cătălin Buși / Viorel Flueran / Sebastian Eugen Gheorghe Stadion: Cluj Arena

Cristiano Bergodi: „De ce să nu poată fi bătuți?”

În ultimele 6 meciuri jucate în Superliga, „șepcile roșii” au înregistrat o singură înfrângere, 3-4 cu Rapid, în etapa #11. Cristiano Bergodi nu se teme de confruntarea cu FCSB.

„De ce să nu poată fi bătuți? Normal, au și ei puncte slabe, cum avem și noi și cum au toate echipele. Campionatul e lung, play-off-ul și titlul se decid în primăvară.

Acum e un meci important în care se poate întâmpla orice. Orice rezultat e posibil, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă deschis, combinativ.

Ei au și o anumită agresivitate în joc, iar eu cred că va fi un meci frumos ca spectacol fotbalistic și după vom vedea cine va câștiga”, a spus Bergodi la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf: „Sunt sigur că va fi un joc deschis”

Cu trei victorii din tot atâtea meciuri disputate în Superliga de la revenirea pe banca roș-albaștrilor, Reghecampf se așteaptă la o partidă extrem de disputată.

„Așa cum îmi aduc eu aminte de U Cluj, de fanii pe care îi au și de atmosfera care va fi mâine la stadion, sunt sigur că veți vedea un meci frumos, cu atmosferă bună. Ambele echipe vor încerca să câștige partida de mâine seară.

Sunt sigur că va fi un joc deschis, un joc plăcut și sper eu ca la sfârșitul meciului echipa noastră să fie echipa învingătoare.

Suntem pregătiți bine, nu avem probleme de sănătate, deci mâine seară vom încerca să facem tot ceea ce putem să câștigăm partida.

Sigur că o văd pe U Cluj ca o candidată la titlu. Este o echipă foarte bună, în componența căreia se află jucători de valoare mare. În general, în momentul când investești, ai și rezultate. Asta este viața și nu numai în fotbal, în orice.

Eu mă bucur foarte tare că apar echipe de tradiție care reușesc să ajungă la un nivel înalt. Din partea noastră există respect.

Încercăm să ne pregătim bine și încercăm să ne câștigăm meciul”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

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