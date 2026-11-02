U Cluj dă lovitura! „Șepcile roșii” au învins FCSB și au pus capăt seriei perfecte a lui Reghecampf în Superliga +8 foto
Universitatea Cluj - FCSB FOTO Sportpictures
Superliga

U Cluj dă lovitura! „Șepcile roșii” au învins FCSB și au pus capăt seriei perfecte a lui Reghecampf în Superliga

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 23:01
  • U Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0, în ultimul meci al etapei #14 din Superliga.
  • Aceasta a fost prima înfrângere în campionat a FCSB de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ultima victorie a celor de la U Cluj pe teren propriu în confruntările cu FCSB data din 31 octombrie 2022. Atunci, „șepcile roșii” se impuneau cu scorul de 2-1.

„Dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun!” Valeriu Iftime spune că nu-l dă afară pe Croitoru, dar că vrea să-i aducă un șef portughez
Citește și
„Dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun!” Valeriu Iftime spune că nu-l dă afară pe Croitoru, dar că vrea să-i aducă un șef portughez
Citește mai mult
„Dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun!” Valeriu Iftime spune că nu-l dă afară pe Croitoru, dar că vrea să-i aducă un șef portughez

U Cluj - FCSB 1-0. Reghecampf, prima înfrângere în Liga 1

FCSB a început mai bine partida și a avut inițiativa, însă fără să își creeze ocazii importante în prima jumătate de oră.

În minutul 32, Reghecampf a fost nevoit să facă prima schimbare, după ce Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua. În locul său a intrat Alexandru Stoian.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Atacantul a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 44, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Korenica. Golul a fost însă anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid.

În repriza secundă, U Cluj a deschis scorul prin Jovo Lukic, în minutul 77, după o lovitură liberă.

FCSB a încercat să egaleze pe final și a fost foarte aproape să o facă în minutul 90+2, când Denis Drăguș a șutat spectaculos din voleu, din întoarcere, dar mingea a lovit bara transversală.

Scorul a rămas 1-0, iar U Cluj a obținut toate cele trei puncte.

U Cluj - FCSB 1-0

Min. 90+5 - Final de meci

Min. 90+2 - Denis Drăguș șutează spectaculos din voleu, din întoarcere, dar mingea lovește bara transversală

Min. 90+1 - Mendy vede cartonașul galben

Min. 87 - Denis Drăguș primește un cartonaș galben pentru simulare

Min. 81 - Dennis Politic intră în locul lui Miculescu

Min. 85 - Ocazie U Cluj! Macalou scapă pe contraatac, pătrunde în careu și șutează, dar Târnovanu respinge excelent!

Min. 77 - Gol U Cluj (1-0)! Jovo Lukic scapă de marcaj cu ușurință la o lovitură liberă și trimite mingea în poartă

Min. 75 - Crețu primește cartonașul galben

Min. 72 - Stanojev este înlocuit de Friday

Min. 71 - Pădurariu primește un cartonaș galben

Min. 67 - Denis Drăguș intră pe teren în locul lui Boutoutaou

Min. 66 - Muhar șutează din voleu, din interiorul careului, dar Lefter respinge

Min. 56 - Mendy este introdus în locul lui Ștefănescu

Min. 54 - Boutoutaou primește o minge în careu, driblează, își face spațiu și șutează periculos, dar Cristea deviază în ultimul moment.

Min. 46 - Mikanovic vede cartonașul galben

Min. 46 - Meciul se reia! Joao Paulo a fost introdus în locul lui Korenica

Min. 45+3 - Pauză

Min. 44 - Korenica centrează în fața porții, iar Stoian trimite mingea în plasă cu capul. Golul este însă anulat după verificarea VAR, care confirmă poziția de ofsaid a atacantului.

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Min. 38 - Pădurariu pătrunde în careu și șutează dintr-un unghi dificil, dar Lefter respinge

Min. 32 - Alexandru Stoian îl înlocuiește pe Cisotti, care nu mai poate continua meciul

Min. 32 - Meciul este întrerupt temporar. Cisotti a avut nevoie de îngrijiri medicale

Min. 29 - Karlo Muhar este avertizat cu un cartonaș galben pentru un fault

Min. 27 - Cristiano Bergodi primește cartonașul galben pentru proteste.

Min. 10 - Karlo Muhar a șutat puternic, dar mingea a trecut peste poarta lui Lefter.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

U Cluj - FCSB, echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev - Lukic
  • Rezerve: Aliev, Bodnar, Chinteș, Friday, Gheorghiță, Mendy, Michail, Moldovan, Nistor, Techereș
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu
  • Rezerve: Arad, Batubinsika, Drăguș, J. Paulo, Labonne, Politic, D. Popa, M. Popa, M. Popescu, Stancu, Stoian
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf
  • Arbitru: Iulian Călin / A1: Marius Badea / A2: Ioan Alexandru Corb / Arbitru de rezervă: Cătălin Buși / Arbitru VAR: Viorel Flueran / Arbitru AVAR: Sebastian Eugen Gheorghe
  • Stadion: Cluj Arena

Cristiano Bergodi: „De ce să nu poată fi bătuți?”

În ultimele 6 meciuri jucate în Superliga, „șepcile roșii” au înregistrat o singură înfrângere, 3-4 cu Rapid, în etapa #11. Cristiano Bergodi nu se teme de confruntarea cu FCSB.

„De ce să nu poată fi bătuți? Normal, au și ei puncte slabe, cum avem și noi și cum au toate echipele. Campionatul e lung, play-off-ul și titlul se decid în primăvară.

Acum e un meci important în care se poate întâmpla orice. Orice rezultat e posibil, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă deschis, combinativ.

Ei au și o anumită agresivitate în joc, iar eu cred că va fi un meci frumos ca spectacol fotbalistic și după vom vedea cine va câștiga”, a spus Bergodi la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf: „Sunt sigur că va fi un joc deschis”

Cu trei victorii din tot atâtea meciuri disputate în Superliga de la revenirea pe banca roș-albaștrilor, Reghecampf se așteaptă la o partidă extrem de disputată.

„Așa cum îmi aduc eu aminte de U Cluj, de fanii pe care îi au și de atmosfera care va fi mâine la stadion, sunt sigur că veți vedea un meci frumos, cu atmosferă bună. Ambele echipe vor încerca să câștige partida de mâine seară.

Sunt sigur că va fi un joc deschis, un joc plăcut și sper eu ca la sfârșitul meciului echipa noastră să fie echipa învingătoare.

Suntem pregătiți bine, nu avem probleme de sănătate, deci mâine seară vom încerca să facem tot ceea ce putem să câștigăm partida.

Sigur că o văd pe U Cluj ca o candidată la titlu. Este o echipă foarte bună, în componența căreia se află jucători de valoare mare. În general, în momentul când investești, ai și rezultate. Asta este viața și nu numai în fotbal, în orice.

Eu mă bucur foarte tare că apar echipe de tradiție care reușesc să ajungă la un nivel înalt. Din partea noastră există respect.

Încercăm să ne pregătim bine și încercăm să ne câștigăm meciul”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
Universitatea Cluj liga 1 LIVE fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
Prunea, pedepsit de UEFA Prin comportamentul de la Tiraspol „afectează reputația” fotbalului și a forului european. Reacția fostului portar
Prunea, pedepsit de UEFA Prin comportamentul de la Tiraspol „afectează reputația” fotbalului și a forului european. Reacția fostului portar
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București
B365
05:11
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București
Citește mai mult
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share