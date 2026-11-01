„De ce să nu poată fi bătuți?” Cristiano Bergodi nu se teme de FCSB: „Au și ei puncte slabe”
Cristiano Bergodi
Superliga

„De ce să nu poată fi bătuți?” Cristiano Bergodi nu se teme de FCSB: „Au și ei puncte slabe”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 15:18
  • Cristiano Bergodi (62 de ani), antrenorul lui U Cluj, s-a declarat încrezător înaintea partidei cu FCSB.
  • U Cluj - FCSB va avea loc luni, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În ultimele 6 meciuri jucate în Superliga, „șepcile roșii” au înregistrat o singură înfrângere, 3-4 cu Rapid, în etapa #11.

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Cristiano Bergodi: „FCSB este o echipă foarte competitivă și știm cu toții câți bani plătește patronul”

„Va fi un meci greu, ca toate celelalte din Superligă. Întâlnim o echipă în revenire, care întotdeauna a avut un lot foarte competitiv. La începutul sezonului nu a fost constantă, și-a schimbat antrenorul.

Acum a venit un antrenor (Laurențiu Reghecampf - n.r.) care are mare experiență cu ei, a creat un mediu propice pentru toți jucătorii și au o atmosferă bună.

Au obținut un rezultat foarte important cu Rapid, în etapa trecută și, câștigând, au căpătat încredere în propriile forțe. E adevărat că după au pierdut cu Gloria Bistrița, dar au schimbat mult și probabil nu au avut aceeași omogenitate”, a declarat Bergodi, citat de fcucluj.ro.

FCSB este o echipă foarte competitivă și știm cu toții câți bani plătește patronul în fiecare an Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Bergodi a vorbit la superlativ despre FCSB și susține că înfrângerea suferită de roș-albaștri în Cupa României, 0-1 cu Gloria Bistrița, nu reprezintă un reper relevant.

„Meciul cu Bistrița nu e un punct de reper pentru noi și pentru ceea ce am analizat. Nu poate fi când s-au schimbat mulți jucători, iar orice antrenor s-ar gândi la cum au jucat în meciul anterior, cu Rapid și ce rezultat au făcut.

Ce au făcut în a doua repriză acolo poate fi, în schimb, un punct de reper, când au întors scorul într-o manieră incredibilă. Noi am câștigat cu Corvinul un meci important, suntem la un punct una de cealaltă și cred că ambele echipe vor să câștige aceste trei puncte și va fi un joc spectaculos.

Noi avem încredere că putem câștiga meciul. Dacă îi intrebăm pe ei, sigur e la fel, pentru că au reușit cu Rapid, care stă acolo sus pe podium.

Nu contează cine e favorită, contează cum vor fi jucătorii pe teren, încrederea, determinarea lor și sper să prindem o zi bună, cum de obicei am prins acasă, în afara meciului cu Petrolul”.

Mulți jucători sunt aceiași, avem omogenitate și eu cred că putem face un meci bun. Important este să nu facem greșeli superificiale, dar eu cred că suntem pe drumul cel mai bun. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Cristiano Bergodi: „De ce să nu poată fi bătuți?”

Întrebat dacă U Cluj ar putea să o învingă pe FCSB, în condițiile în care roș-albaștrii au trei victorii din tot atâtea partide din Superliga, tehnicianul italian a oferit un răspuns categoric.

„De ce să nu poată fi bătuți? Normal, au și ei puncte slabe, cum avem și noi și cum au toate echipele. Campionatul e lung, play-off-ul și titlul se decid în primăvară.

Acum e un meci important în care se poate întâmpla orice. Orice rezultat e posibil, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă deschis, combinativ.

Ei au și o anumită agresivitate în joc, iar eu cred că va fi un meci frumos ca spectacol fotbalistic și după vom vedea cine va câștiga”, a concluzionat Bergodi.

  • Ultima victorie a celor de la U Cluj pe teren propriu în confruntările cu FCSB datează din 31 octombrie 2022. Atunci, ardelenii se impuneau cu scorul de 2-1.

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