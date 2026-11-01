Unde a dispărut averea lui Ricky Hatton? Familia nu primește răspunsuri: „Câți bani au mai rămas? Erau 48 de milioane de euro”. Suspiciunile tatălui

Familia lui Ricky Hatton solicită clarificări privind averea acestuia, estimată la aproximativ 48 de milioane de euro.

La peste un an de la moartea fostului campion mondial la box, apropiații săi acuză administratorii fondului care gestionează patrimoniul că nu oferă informații despre situația financiară și drepturile moștenitorilor.

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Ricky Hatton a fost găsit spânzurat în locuința sa din Hyde, lângă Manchester, pe 14 septembrie 2025, la vârsta de 46 de ani.

Tragedia s-a produs în timp ce fostul boxer se pregătea pentru o revenire în ring, într-un meci demonstrativ programat în Emiratele Arabe Unite.

Deși se confruntase în trecut cu depresia și dependențele, apropiații spuneau că traversa o perioadă mai stabilă.

Averea lui Ricky Hatton, învăluită în mister. Familia nu primește răspunsuri

În lipsa unui testament oficial, averea lui Hatton este gestionată printr-un fond special de administrare, denumit „Dorothy Hatton Discretionary Trust”, înființat în numele bunicii boxerului.

Administrarea fondurilor a fost încredințată fostei sale secretare, Catherine Lomas, și fostului consilier juridic, Paul Dodds.

Campbell Hatton (25 de ani), fiul cel mare al sportivului, și cele două surori vitrege ale sale susțin însă că nu au primit informații clare despre moștenire.

Campbell afirmă că încercările sale de a lua legătura cu administratorii fondului au fost blocate, iar corespondența a fost redirecționată către o firmă de avocatură.

„Lipsa răspunsurilor este îngrijorătoare. Am pus întrebările și nu înțeleg de ce nu primesc informațiile”, a declarat acesta.

Carol Hatton, mama fostului boxer, a criticat la rândul său modul în care este tratat nepotul său, descriind situația drept „inumană”.

Ray Hatton, tatăl sportivului, insistă că familia nu urmărește obținerea unor beneficii financiare, ci doar clarificarea drepturilor copiilor lui Ricky.

„Campbell nu încearcă să pună mâna pe bani, nu spune «Dați-mi mie și surorilor mele câte 6 milioane de euro». El vrea doar să știe ce se întâmplă, iar acești oameni nu-i spun nimic”, a spus tatăl lui Ricky Hatton, potrivit dailymail.com.

Tot ce vă spunem aici nu este pentru noi, vă promit. Nu vrem nimic din averea lui Richard. Carol ar dori poate decorația lui MBE și atât. Banii și tot restul sunt pentru copiii lui, nu pentru noi. Ray Hatton, tatăl lui Ricky Hatton

Suspiciunile tatălui fostului campion

Ray Hatton, care a participat la administrarea fondului până în 2011, spune că situația financiară a fiului său era foarte bună la momentul retragerii sale. Acum, vrea să afle ce s-a întâmplat cu patrimoniul în anii care au urmat.

„Dar vă voi spune ceva, vreau să știu câți bani au mai rămas, pentru că atunci când am ieșit din trustul lui, în 2011, era foarte bine situat financiar și am auzit multe lucruri de atunci”.

Tatăl fostului campion consideră că estimarea de 48 de milioane de euro este plauzibilă, dar susține că a aflat că Ricky ar fi contractat împrumuturi garantate cu proprietăți înainte de moarte.

„Când am citit despre o avere de 48 de milioane de euro, părea o sumă corectă pentru ceea ce ar fi trebuit să aibă până acum. Dar am auzit de la oameni din preajma lui Richard că, până la momentul decesului său, el luase credite punte pe proprietăți”.

Aceste informații i-au amplificat suspiciunile, mai ales că, în opinia sa, fiul nu avea un stil de viață costisitor.

Nu a dus o viață scumpă, așa că de ce ar fi avut nevoie Richard de un credit punte? Cu cât această situație se prelungește mai mult cu administratorii fondului, cu atât vrem mai mult să avem o imagine clară despre ce s-a întâmplat. Ray Hatton, tatăl lui Ricky Hatton

Până în prezent, Catherine Lomas și Paul Dodds nu au fost acuzați de nereguli în administrarea fondului. În cazul succesiunilor complexe, finalizarea procedurilor poate dura frecvent mai mult de 12 luni.

Cu toate acestea, Campbell Hatton a apelat la un avocat propriu pentru a obține clarificările solicitate de familie.

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