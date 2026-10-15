„Cristiano are sindromul semizeului” Un cunoscut artist portughez îl pune la zid pe Ronaldo: „Fără el am fi câștigat Mondialul”

Cristiano Ronaldo este ținta unor noi critici, după conflictul cu selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, și plecarea din cantonamentul echipei naționale.

Superstarul portughez este acuzat de Salvador Sobral, cântăreț portughez, că nu acceptă deciziile antrenorului.

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Salvador Sobral, câștigătorul Eurovision 2017, a lansat o serie de critici la adresa lui Cristiano Ronaldo în emisiunea spaniolă La Revuelta.

Artistul portughez l-a acuzat pe căpitanul naționalei că se comportă ca un „semizeu” și a pus sub semnul întrebării contribuția sa la echipă.

„Cristiano are sindromul semizeului”

Cântărețul portughez a formulat unele dintre cele mai dure critici la adresa superstarului lusitan, contestând atât atitudinea acestuia, cât și rolul său în cadrul echipei naționale.

Cea mai tăioasă afirmație a fost făcută în contextul participării Portugaliei la Cupa Mondială: „Cristiano are sindromul semizeului. Îi e greu să înțeleagă anumite lucruri, că antrenorul e cel care decide cine joacă și cine nu.

La Mondial am ieșit pe teren cu zece oameni și o statuie. Fără el am fi câștigat Cupa Mondială, dar nu vom ști niciodată”.

Cântărețul a remarcat că Portugalia joacă acum mai bine datorită jocului colectiv mult mai închegat:

„Acum, Portugalia joacă mai bine ca niciodată, ca o echipă, este frumos. Ce a fost a trecut, acum trebuie să meargă mai departe și restul, iar noi nu putem decât să-i mulțumim lui Cristiano pentru tot”, a declarat Sobral, conform marca.com.

Conflictul cu Jorge Jesus, în centrul polemicii

Declarațiile lui Sobral au fost făcute într-un context tensionat pentru naționala Portugaliei, marcat de neînțelegerile dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Nemulțumirea atacantului a fost legată de deciziile tehnicianului privind minutele de joc și de felul în care acestea au fost comunicate.

Sobral a ironizat situația printr-un joc de cuvinte care îl implică pe antrenor: „Cine s-ar fi gândit că tocmai Jorge Jesus va pune capăt creștinismului?”, o aluzie la numele tehnicianului și la prenumele lui Cristiano Ronaldo.

Cine e Salvador Sobral

Salvador Sobral este unul dintre cei mai cunoscuți artiști portughezi ai ultimului deceniu. Născut la Lisabona, pe 28 decembrie 1989, el a devenit celebru la nivel internațional în 2017, când a câștigat Eurovision cu piesa Amar pelos dois (Să iubesc pentru amândoi), compusă de sora sa, Luisa Sobral.

Câștigătorul Eurovision este cunoscut pentru stilul său muzical influențat de jazz și pentru intervențiile publice în care abordează teme care depășesc sfera artistică.

În 2017, după victoria de la Eurovision, Sobral îl descria pe Cristiano Ronaldo drept „adevăratul erou al Portugaliei”.

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