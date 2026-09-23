CS Dinamo este cu un pas în grupele FIBA Europe Cup, după ce a trecut fără emoții, în deplasare, scor 96-58 , de formația kosovară KB Peja .

, de . Manșa a doua a turului preliminar este programată la București, pe 30 septembrie, de la ora 19:00.

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CS Dinamo este foarte aproape de revenirea în cupele europene.

CS Dinamo și-a demolat adversara! Roș-albii , cu un pas în grupele FIBA Europe Cup

Echipa antrenată și în acest sezon de lituanianul Zydrunas Urbonas a controlat autoritar manșa tur a „dublei” cu KB Peja.

Roș-albii s-au văzut conduși doar în startul partidei (2-0 și 4-2), însă, de acolo, nu le-au mai dat nicio șansă adversarilor.

La pauză, Dinamo avea un avantaj de 12 puncte (41-29). În sferturile 3 și 4, „câinii” au dat un adevărat recital ofensiv, marcând cumulat 55 de puncte, față de doar 30 reușite de formația kosovară.

Formația bucureșteană s-a impus categoric, scor 96-58 și doar un ghinion teribil ar mai putea împiedica accederea în faza grupelor FIBA Europe Cup.

Marks și Burns, cu 16 puncte, respectiv Novitsky, cu 15, au fost principalii marcatori ai lui Dinamo.

2024-2025 este ultimul sezon în care Dinamo a evoluat în grupele unei competiții europene, este vorba de ENBL (European North Basketball League)

România, 3 echipe în grupele FIBA Europe Cup

Pe lângă Dinamo, România va mai fi reprezentată în grupele FIBA Europe Cup de CSM Oradea, vicecampioana ultimului sezon, care a fost la doar câteva secunde de calificarea în Basketball Champions League, respectiv SCM Craiova, medaliată cu bronz în stagiunea trecută din LNBM.

„Câinii” urmează să evolueze în Grupa B, alături de:

Patrioti Levice (Slovacia)

Filou Oostende (Belgia)

NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Ungaria)

FIATC Girona (Spania)

Zastal Zielona Góra (Polonia)

Oradea a fost repartizată în Grupa H, unde vor mai juca:

Fribourg Olympic (Elveția)

VEF Rīga (Letonia)

Mykonos (Grecia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)

învingătoarea „dublei” Samobor (Croația) - Prievidza (Slovacia). În tur 103-83 pentru Prievidza

În final, Craiova va face parte din Grupa C:

Sporting CP (Portugalia)

Rilski Sportist (Bulgaria)

Kolossos H Hotels (Grecia)

Esenler Erokspor (Turcia)

Gence (Azerbaidjan)

Meciurile din grupe vor începe în 6-7 octombrie.

Primele două clasate la finalul meciurilor tur-retur se vor califica în grupele principale, din care tot primele două clasate vor ajunge în sferturile de finală. Competiţia va continua cu semifinale şi finala.

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