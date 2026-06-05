Cupa Satelor PENNY Locul unde începe drumul către performanță în fotbalul românesc +8 foto
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Cupa Satelor PENNY Locul unde începe drumul către performanță în fotbalul românesc

alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 11:07
  • Un copil zâmbește și știi că ai reușit.
  • Copiii sunt rațiunea, sensul și cea mai frumoasă parte din noi. Iar atunci când sunt susținuți să viseze, au câștigat deja
  • Pe marile stadioane, sub lumina reflectoarelor, vedem rezultatul.
  • Dar adevărata poveste a performanței începe mult mai devreme: pe terenurile din sate, în curțile școlilor și în comunitățile unde pasiunea pentru fotbal se transmite din generație în generație.
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Când devine investiția în fotbal esențială pentru viitorul sportului românesc? De fiecare dată când un copil ia mingea sub braț și iese la joacă. Unul dintre cele mai importante proiecte dedicate acestei misiuni este Cupa Satelor PENNY, cea mai amplă competiție de fotbal școlar din mediul rural din România. Prin parteneriatul strategic cu Federația Română de Fotbal, PENNY susține nu doar echipele naționale ale României, ci și generațiile care pot deveni viitorii tricolori.

Fotbalul ne unește: de la echipele naționale la copiii din satele României

În calitate de partener oficial al Federației Române de Fotbal și sponsor al tuturor celor 20 de echipe naționale, PENNY își asumă un rol activ în dezvoltarea fotbalului românesc la toate nivelurile. Cupa Satelor PENNY reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale acestei misiuni, oferind copiilor din mediul rural șansa de a concura, de a se dezvolta și de a fi observați de specialiști.

Peste 40.000 de copii, un singur vis

Ediția din acest an reunește peste 40.000 de elevi din întreaga țară, transformând Cupa Satelor PENNY în cel mai mare proiect de fotbal școlar din mediul rural românesc.

Competiția include patru categorii U11 (fete și băieți) și U13 (fete și băieți), iar prin această structură, proiectul promovează accesul egal la sport și oferă oportunități atât fetelor, cât și băieților de a-și demonstra talentul.

Drumul către performanță începe la nivel local, continuă prin etapele județene și regionale, iar cele mai bune echipe ajung în faza finală a competiției. Este un parcurs care îi învață pe copii ce înseamnă munca în echipă, disciplina, fair-play-ul și dorința de a deveni mai buni.

Mai mult decât o competiție: o adevărată platformă de scouting

Mai ții minte ce ai simțit prima oară când ai dat cu piciorul într-o minge? Probabil că nu. Dar adrenalina și bucuria primului meci pe care l-ai jucat în spatele blocului? Ei bine, pentru mulți copii, Cupa Satelor PENNY reprezintă prima ocazie de a juca într-un cadru competițional organizat și de a fi văzuți de oameni care pot influența parcursul lor sportiv.

În ultimii ani, competiția s-a transformat într-un veritabil teren de descoperire a talentelor. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Rareș Pop, actual jucător al Rapidului, remarcat după participarea la Cupa Satelor.

Alături de el, alți tineri precum Raul Stanciu și Răzvan Creț au fost identificați datorită acestei competiții, confirmând rolul esențial pe care proiectul îl joacă în dezvoltarea fotbalului. În multe comunități rurale, accesul la infrastructură sportivă și la programe de scouting este limitat, iar Cupa Satelor PENNY tocmai asta face: reduce această distanță și creează o punte între talentul local și fotbalul de performanță.

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Fotbalul construiește comunități

Pentru mii de copii, participarea în Cupa Satelor PENNY înseamnă experiențe pe care altfel nu le-ar avea. Pentru mulți dintre ei, deplasarea la fazele superioare ale competiției reprezintă prima călătorie importantă din viață. Pentru alții, finala națională poate însemna prima întâlnire cu marea. Impactul competiției depășește însă granițele terenului de joc. Înseamnă dezvoltare, creștere, descoperire.

În același timp, proiectul mobilizează profesori, antrenori, părinți și autorități locale, transformând fotbalul într-un vector de coeziune socială. PENNY contribuie concret la această experiență prin sprijinul oferit participanților: mingi, echipamente sportive și resurse necesare desfășurării competiției în cele mai bune condiții. În acest fel investiția nu se rezumă la organizarea unor meciuri, ci contribuie la dezvoltarea unui ecosistem sportiv care generează oportunități reale pentru copiii din mediul rural.

Eforie Nord, destinația marilor finale

Punctul culminant al competiției îl reprezintă finalele naționale organizate la Complexul Marea Neagră din Eforie Nord, județul Constanța. Aici ajung cele mai bune echipe din întreaga țară, după luni de competiție și sute de meciuri disputate.

Calendarul finalelor din acest an include:

  • Finala națională U11 – 4 iunie
  • Finala națională U13 – 8 iunie

Pentru participanți, aceste zile reprezintă mai mult decât o competiție. Sunt o celebrare a efortului, a pasiunii și a visurilor care au început pe terenurile din comunitățile lor.

Investiție în viitorul fotbalului românesc

Performanța nu apare întâmplător. Ea se construiește prin investiții constante în educație și în oportunități pentru cei mici. Prin susținerea Cupei Satelor și prin parteneriatul cu Federația Română de Fotbal, PENNY demonstrează că dezvoltarea fotbalului începe de la firul ierbii, acolo unde pasiunea este autentică, iar talentul așteaptă să fie descoperit.

Peste 40.000 de copii, mii de comunități implicate și sute de povești care încep pe terenurile din mediul rural alcătuiesc astăzi una dintre cele mai importante inițiative dedicate viitorului fotbalului românesc.

Pentru că, atunci când fotbalul aduce oamenii împreună, oportunitățile devin mai mari, iar visurile pot deveni realitate.

Fotbalul românesc are viitor. Trebuie doar să încurajăm tinerele talente, de oriunde.

Mai multe despre competiție poți afla pe penny.ro/cupa-satelor-penny.

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