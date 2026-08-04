O femeie în fruntea FIFA? Sepp Blatter a spus cine ar trebui  să-i ia locul lui Gianni Infantino: „Singura care a mers împotriva curentului”

Sepp Blatter (90 de ani), președinte FIFA în perioada 1998-2015, a spus cine ar trebui să-l înlocuiască pe Gianni Infantino (56 de ani) în fruntea forului mondial.

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Infantino a pierdut sprijinul multora după ce a încercat să vândă participații la competițiile FIFA, inclusiv la Cupa Mondială, către investitori privați.

Sepp Blatter o propune pe Lise Klaveness la conducerea FIFA

Figură controversată în fotbal, în principal din cauza numeroaselor acuzații și investigații privind corupția și guvernanța din timpul mandatului său la conducerea FIFA, Blatter l-a criticat pe Infantino după Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

„Cea mai lungă Cupă Mondială a ajuns la final, cu campionii potriviți (n.r. - Spania). Însă, până la fluierul final, turneul și-a pierdut credibilitatea.

Nu trebuie să se permită ca politica să eclipseze jocul. Acum depinde de suporteri, jucători și federațiile naționale să-și recâștige fotbalul și să-l readucă la rădăcinile sale sub o nouă conducere”.

Acum, Blatter a venit și cu o propunere: vrea ca o femeie să-l înlocuiască pe Infantino.

Lise Klaveness merită tot respectul. A fost singura care a adoptat întotdeauna o poziție clară și a mers împotriva curentului. Iar la FIFA, a sosit momentul ca o femeie să preia conducerea. Sepp Blatter, fost președinte FIFA, pe X

Cine este Lise Klaveness

În vârstă de 45 de ani, Lise Klaveness este o fostă jucătoare de fotbal și avocată. Pe parcursul carierei sale sportive, a jucat pentru echipe precum Stabæk, IL Sandviken și Asker.

A bifat 73 de selecții și 9 goluri pentru naționala Țării Fiordurilor, iar în martie 2022, la 10 ani după ce s-a retras din activitate, a fost numită președintă a Federației Norvegiene de Fotbal.

Klaveness este una dintre cele mai vocale critice ale lui Gianni Infantino. Ea a protestat împotriva deciziei FIFA de a permite Qatarului să găzduiască Cupa Mondială din 2022. Nu este de acord nici ca ediția din 2034 să aibă loc în Arabia Saudită.

În aprilie, a cerut anularea Premiului FIFA pentru Pace, care i-a fost acordat lui Donald Trump, și a declarat că susține depunerea unei plângeri de natură etică împotriva lui Gianni Infantino.

În iulie, Klaveness a declarat că Norvegia va depune o plângere la FIFA după ce cartonașul roșu primit de Folarin Balogun la turneul din această vară a fost suspendat în urma unei intervenții din partea lui Trump.

Norvegia a fost, de asemenea, una dintre puținele națiuni care nu au trimis o scrisoare către FIFA prin care să-și exprime sprijinul pentru Infantino la alegerile FIFA care vor avea loc la Rabat, în Maroc, pe 17 martie 2027.

Momentan, elvețianul este singurul candidat care s-a înscris în luptă. După alegerile din 2016, când l-a învins pe Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (115-88), Infantino n-a mai avut adversar în 2019 și 2023.

Nu l-a susținut pe Infantino nici la alegerile din 2023, afirmând că acesta nu și-a respectat promisiunile făcute când a devenit președinte în 2016 și că este nevoie de o conducere mai responsabilă.

Cât despre planul lui Infantino de vânzare a unei participații din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați, Klaveness a declarat că FIFA ar trebui să fie despre „bună guvernanță, nu Game of Thrones (n.r. - serialul Urzeala tronurilor)”, sugerând că puterea este prea concentrată în mâinile președintelui, notează Reuters.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

Infantino, înlăturat de la conducerea FIFA după 10 ani?

UEFA (Europa) și AFC (Asia), confederațiile continentale afiliate FIFA, dar și federațiile din Anglia, Țările de Jos, Germania, Norvegia, Belgia, Suedia și Australia au reacționat pozitiv după ce Infantino a renunțat la planul său, însă au adăugat că „problema nu este rezolvată” .

Dacă Infantino nu demisionează, UEFA ar putea obliga FIFA să organizeze un congres de urgență pentru a supune la vot o moțiune de cenzură. Pentru a formula o astfel de cerere, este nevoie de 20% din cele 211 federații naționale (43). UEFA este alcătuită din 55 de federații.

O altă opțiune este propunerea unui candidat rival care să se opună lui Infantino la alegerile de anul viitor.

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