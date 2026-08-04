Umilință pentru Genoa Echipa lui Dan Șucu a încasat 10 goluri într-un meci amical

Genoa a fost învinsă de Bournemouth, scor 1-10, în penultimul meci amical programat în această vară.

Echipa patronată de Dan Șucu (63 de ani) va debuta în Serie A pe 22 august.

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Înfrângere umilitoare suferită de Genoa în Anglia, la doar trei zile după victoria obținută în fața unei foste campioane din Premier League, 1-0 cu Leicester.

Bournemouth - Genoa 10-1 . Echipa lui Dan Șucu, umilită într-un amical

Meciul de marți s-a disputat cu porțile închise, la baza sportivă a clubului Bournemouth. S-au jucat patru reprize de câte 30 de minute.

Pentru echipa care a terminat sezonul 2025/26 din Premier League pe locul 6 au marcat câte un gol Adrien Truffert ('40), David Brooks ('63), Daniel Jebbison ('67) și Enes Unal ('85), în timp ce Alex Scott ('13, '47) Justin Kluivert ('40, '45) și Malcom Dacosta Gonzalez ('80, '90) au bifat „duble”.

Unica reușită a echipei din Italia, locul 16 în stagiunea precedentă din Serie A, i-a aparținut lui Mikael Egill Ellertsson ('41).

În postarea de pe pagina de Facebook a clubului, Genoa a anunțat scorul pe reprize: 1-0, 3-1, 3-0 și 3-0.

„Grifonii” lui Șucu au mai înregistrat două victorii (2-1 cu Trento, 1-0 cu Leicester) și o remiză (2-2 cu L.R. Vicenza) în celelalte meciuri de pregătire din această vară.

Ultimul meci amical pentru Genoa este programat sâmbătă, de la ora 21:45, cu Real Club Deportivo de A Coruna, nou-promovată din La Liga.

În prima etapă din Serie A, Genoa se va duela cu Napoli, pe 22 august, de la ora 21:45.

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