Să te bată o echipă al cărei jucător cel mai bine cotat e la același nivel cu Cascardo, de la Sepsi, e rușinos

Să pierzi cu o formație din Letonia, care a venit să joace fotbal, nu să-l refuze, e ceva cu adevărat umilitor

Să ajungă gazonul de pe stadionul Steaua să arate a câmp de cartofi, iată încă o mizerie întreținută din bani publici

Dar să-l vezi pe Bîrligea în scenele de după meci, pe teren, cu iubita lui, așa ceva e fără scăpare

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O seară în care fotbalul românesc trebuia doar să bifeze o victorie normală și necesară, prin intermediul FCSB-ului, în preliminariile Conference League, s-a transformat într-un coșmar, întreținut de mai multe lucruri. Petrecute înainte, în timpul și după partida disputată în Ghencea.

Gazonul din Ghencea e definiția aroganței statului pe banii cetățenilor

Chiar e greu de făcut un top al celor mai mari dezamăgiri și lucruri penibile petrecute la FCSB - Auda, terminat cu succesul oaspeților, scor 3-2. Am urmărit meciul de la stadion, important de precizat.

Fiindcă atunci când am ajuns în tribune, am crezut că primul loc în topul penibilului e deja antamat la acest meci. N-are ce altceva să se întâmple, mi-am zis, care să bată modul în care se prezintă gazonul.

De fapt, gazon e impropriu spus. Câmp de cartofi. Sau un maidan pe care intraseră niște vite, sub copitele cărora rămăsese ceva oribil: un dreptunghi maroniu, cu pete de verde ars.

O imagine deplorabilă a modului în care un stadion construit și întreținut din bani publici a ajuns din perspectiva suprafeței de joc. O bătaie de joc!

Dramatic pentru FCSB e că Auda a câștigat jucând fotbal

Dar, ce să vezi, fața FCSB-ului din timpul meciului a reușit să detroneze ușor starea gazonului. O echipă dezechilibrată complet, care părea să nu aibă mijlocași centrali, ruptă efectiv între defensivă și atac.

O echipă dominată la nivel de forță de jucătorii de culoare ai letonilor în aproape toate duelurile fizice din mijlocul terenului.

Și, atenție, umilința a fost cu atât mai mare cu cât Auda a venit să joace fotbal, nu să-l refuze. A avut o strategie despre care ai fi zis că e fix ce trebuie pentru o echipă tehnică precum FCSB.

A stat foarte sus, lăsa oameni în atac (exact pe indicațiile venite de pe bancă, se vedeau în mod clar gesturile antrenorului) chiar și atunci când FCSB trecea de prima linie de presing. Și cu toate acestea, trupa lui Baciu a fost incapabilă să câștige.

A fost un meci în care Auda a venit și practic a avut următorul mesaj: hai să ne batem în fotbal, de la o poartă la cealaltă, pe tot terenul. Și a câștigat! Cu jucători a căror cotă cumulată depășesc un singur club din Liga 1: nou-promovata Voluntari. Jenant! Pentru FCSB! Admirabil! Pentru Auda!

O întrebare logică pentru Târnovanu

Evident că există explicații. În fotbal nu câștigă întotdeauna echipa mai valoroasă și cu jucători mai buni, dar întotdeauna scorul final are explicații în ce a fost pe teren. Iar Târnovanu și-a dorit cu orice preț să intre în ierarhia penibilului.

Golul 2 e ceva ce nu poate fi nici comentat, dar nici explicat. O gafă monumentală. Golul 3 e tot al lui. O prestație care ridică o întrebare dură pentru goalkeeper-ul FCSB: chiar e un portar valoros sau doar a beneficiat în anii trecuți de câteva conjuncturi favorabile?

Fotoreporterul GOLAZO.ro, omul serii în Ghencea

Și arbitrul a căutat să-și facă loc în această clasificare a lucrurilor submediocre petrecute joi seară, în Ghencea. Două penalty-uri refuzate FCSB-ului, apropo, felicitări fotoreporterului Raed Krishan pentru imaginile realizate la duelul ultimei faze, când Bîrligea e călcat în mod brutal pe picior, imediat după ce trimisese către poartă.

Fantastice fotografiile, n-am văzut nici chiar la Campionatul Mondial astfel de poze atât de reușite, care să arate mai bine decât filmările televiziunii eroarea centralului.

Pentru Bîrligea a urmat distracție, nu supărare

Și când meciul s-a încheiat și ai fi zis că ierarhia evenimentelor reprobabile nu mai poate fi influențată, ei bine, atunci s-a petrecut ceva ce realmente m-a șocat. Bîrligea a ieșit pe gazon, însoțit de iubita lui. Nici măcar nu se schimbase de echipament.

Ce a urmat a fost ceva… Bîrligea își programase o ședință foto, cu un fotograf personal, ajutat și de o dronă, iar el cu partenera de viață au dat drumul unei adevărate distracții.

Au dansat, au râs, s-au sărutat, au făcut cu mâna înspre dronă, ca să iasă bine cadrele. Totul a durat mai bine de 15-20 de minute. În acest timp, la conferință, Baciu nu știa ce explicații să mai dea privind eșecul, iar Gigi Becali se dezlănțuia, inclusiv la adresa lui Bîrligea, într-o intervenție la Prima Sport.

Zeci, dacă nu sute, de copii, așteptau în zona ieșirii autocarului, să-și salute favoriții, deși era aproape ora 23:00, iar ceilalți fani plecau supărați, dar grăbiți pentru a prinde ultimele mijloace de transport și metroul către casă.

Lipsă de respect față de toată lumea, inclusiv față de meseria de fotbalist

Bîrligea însă era în lumea lui, una care nu ținea cont că scenele acelea lascive și chiar dizgrațioase pentru un stadion de fotbal sunt făcute la 5-10 minute după probabil cel mai rușinos rezultat all-time înregistrat de FCSB pe teren propriu, în cupele europene!

Să te doare efectiv undeva, știți unde, de ceea ce se petrecuse în meci și să ignori eșecul și rușinea care au urmat, iată o atitudine sfidătoare și lipsită de orice formă de respect la adresa colegilor tăi, a antrenorilor, oamenilor din club, tricoului pe care îl porți, clubului în sine, suporterilor. O lipsă de respect față de meseria de fotbalist!

Vă imaginați sceneta lui Bîrligea după finala CM?:)

Vă imaginați aceste scene după finala Cupei Mondiale, cu Paredes sau Enzo Fernandez făcând ce a făcut Bîrligea? Cum vi s-ar fi părut ca după barajul de Europa, dintre FCSB și Dinamo, Cîrjan sau Opruț să fi dansat la mijlocul terenului, într-o scenetă demnă de ziua nunții?

FCSB a picat testul fotbalistic în fața lui Auda. Vestea bună e că mai are o șansă, la retur, să întoarcă rezultatul și să se califice. În schimb, pentru ceea ce a făcut Bîrligea după meci, nu prea mai există remediu!