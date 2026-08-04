„Dacă nu semnează, pierde trenul!” Detalii de ultimă oră despre „cazul Kader Keita”: precontractul din Golf și scrisoarea de regret

Kader Keita, ex-mijlocașul de 25 de ani al Rapidului, se confruntă cu o situație juridică extrem de complicată, după accidentul tragic de la începutul lunii martie, soldat cu decesul unei femei de 67 de ani.

Keita are semnat un precontract extrem de bănos cu o echipă din Orientul Mijlociu, însă transferul depinde în totalitate de decizia de astăzi a instanței privind revocarea controlului judiciar.

Noul său avocat, Răzvan Trușcă, a oferit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, detalii din acest caz. Toate informațiile, în rândurile următoare.

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Situația lui Kader Keita, fostul fotbalist al Rapidului, a depășit o fază critică. După luni de incertitudine și presiune publică uriașă, avocații săi au obținut revocarea măsurii controlului judiciar.

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Jucătorul din Coasta de Fildeș a suferit constant, spune avocatul său, din cauza reacțiilor negative după ce, pe 3 martie 2026, a lovit o femeie care traversa regulamentar pe o trecere de pietoni. Singura sa cale de a-și salva cariera rămâne un transfer în străinătate, susține avocatul.

Răzvan Trușcă: „ S-a revocat măsura controlului judiciar”

Jucătorul a părăsit locul accidentului înainte de sosirea poliției și a ambulanței, plecând direct la antrenamentul Rapidului fără a spune cuiva ce s-a întâmplat.

La o lună de la accident, femeia lovită de fotbalist a decedat la spital.

Keita a fost chemat la Brigada Rutieră, unde a fost informat oficial că încadrarea sa juridică a fost schimbată la ucidere din culpă.

Contactat telefonic de GOLAZO.ro, avocatul Răzvan Trușcă - cel care s-a ocupat inițial de litigiile sportive ale jucătorului și a preluat de doar o săptămână și apărarea din dosarul penal - a oferit mai multe informații despre acest caz.

Bună ziua. E adevărat că s-a revocat controlul judiciar în cazul lui Kader Keita? Deci nu mai trebuie să revină săptămânal în țară pentru a se prezenta la Poliție.

Da, așa este. Ideea este în felul următor: dânsului, acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, pe 16 iulie, i s-a înlăturat obligația de a nu părăsi teritoriul țării fără încuviințarea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței, a organelor judiciare.

Da, așa e.

Însă controlul judiciar a rămas. Astăzi s-a verificat legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar. Iar noi am solicitat revocarea în întregime a controlului judiciar, deoarece ne aflăm într-o situație paradoxală: el avea dreptul de a părăsi țara, dar trebuia ca în fiecare săptămână să se prezinte la organul de poliție care exercită supravegherea asupra sa. Cred că trebuia să se prezinte în fiecare zi de miercuri sau de marți. Cu alte cuvinte, el putea să plece, dar nu putea să plece, fiindcă trebuia să revină săptămânal în țară.

Hotărârea Judecătoriei Sector 2 București

Răzvan Trușcă: „Dacă nu semnează, pierde trenul!”

Asta în cazul în care semna cu o echipă din străinătate, nu la una tot din România.

El are oferte din străinătate. Îi știm situația juridică din România, îi știm și situația fotbalistică de la Rapid și știm, de asemenea, că se lovește de reacții extrem de negative pe stradă, în magazine și peste tot. Singura lui șansă de a-și revigora cariera fotbalistică era o ofertă din străinătate.

Și a venit?

Da, are o ofertă foarte bună, semnând deja un precontract cu o echipă din Golf, din Orientul Mijlociu. E o ofertă mult mai bună, incomparabilă cu ceea ce avea la Rapid. Însă se lovea de acest impediment. Iar acum, practic, miza nu este doar simpla revocare a controlului judiciar, ci continuarea carierei sale de fotbalist.



Până la urmă, controlul judiciar tot va fi revocat, fie că se întâmplă azi, mâine, peste o săptămână sau peste două săptămâni. Problema este că dacă nu semnează acum contractul final, pierde trenul - ca să folosesc o expresie mai puțin academică.

Clubul din Golf, indiferent de unde este, știe despre problemele lui penale din România? Precontractul era condiționat de decizia de astăzi?

Da, clubul știe totul despre dosarul lui din România, iar semnarea contractului final era condiționată practic de soluția de astăzi a instanței. Acum sperăm să se ducă la bun sfârșit acest precontract, iar clientul meu să semneze cu echipa respectivă. Ar fi benefic pentru el, din punct de vedere material.

Răzvan Trușcă: „Va contacta familia”

A reușit fotbalistul să ajungă la vreo înțelegere cu familia victimei? Sora persoanei decedate a declarat că nu a încercat să contacteze familia.

În ceea ce privește familia victimei, până astăzi, sau cel puțin pentru încă 48 de ore, până când decizia de revocare devine definitivă, Keita are interdicție legală de a discuta, direct sau indirect, cu membrii familiei victimei, cu succesorii acesteia și așa mai departe.



El le-a transmis încă de la începutul procesului, prin intermediul fostei sale echipe de avocați, la care a renunțat săptămâna trecută, o scrisoare oficială.

Există soluția unor despăgubiri financiare?

Da, în scrisoarea în care-și exprimă regretul profund, precizează că dorește să ajungă la o înțelegere amiabilă și să îi despăgubească din punct de vedere financiar. Sigur, știm că asta nu va face mai ușoară această tragedie.



Există compasiune profundă din partea lui, însă a fost blocat de această interdicție legală de a lua legătura direct cu ei. Dacă măsura controlului judiciar va fi revocată definitiv, el va contacta cu siguranță familia persoanei decedate pentru a discuta detaliile înțelegerii.

Răzvan Trușcă: „Keita va veni la proces”

Care este stadiul actual al procesului penal și ce urmează în perioada următoare?

În prezent, dosarul penal se află în faza de cameră preliminară. Cel mai probabil se va dispune începerea judecății propriu-zise în primă instanță. Din punctul nostru de vedere, nu vom formula cereri sau excepții în această etapă, deoarece interesul nostru principal este ca acest caz să se soluționeze cât mai repede posibil și să obținem o decizie favorabilă pentru jucător.

Dacă se va transfera în Orientul Mijlociu, procesul se va putea judeca în absența lui Kader Keita?

Din punct de vedere legal, prezența sa fizică nu este obligatorie la fiecare termen, fiind obligatorie doar asistența juridică, adică prezența unui avocat asigurat în mod permanent. Chiar dacă are dreptul de a nu fi prezent la înfățișări, din discuțiile pe care le-am avut, el își asumă pe deplin că va fi prezent în instanță. Este un lucru pe care l-am convenit și este direct în interesul lui.



Mai mult, prezența lui este absolut esențială dintr-un motiv juridic critic: el trebuie să își exprime personal acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. În caz contrar, dacă va fi găsit vinovat de ucidere din culpă, instanța nu poate dispune o pedeapsă cu suspendarea executării sub nicio formă. De aceea, prezența sa și exprimarea acestui acord sunt obligatorii pentru a asigura cel mai bun deznodământ posibil în proces.

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