Și cui, și la ce prețuri. Dar trebuie să ne obișnuim, asta e valoarea. Un reper este și prestația campioanei la Sofia.

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Dacă lucrurile merg bine și iese și permisul de muncă, Andrei Coubiș se transferă la Lincoln City, nou promovată în Championship. În pofida denumirii pompoase, Championship înseamnă liga a doua engleză, prima fiind evident Premier League.

Andrei Coubiș a efectuat vizita medicală, totul pare în regulă și toată lumea e fericită. U Cluj ar urma să încaseze 3 milioane, în timp ce pentru o formație chiar din liga secundă engleză suma înseamnă un mizilic. În plus, jucătorul va încasa un salariu net superior celui de la vicecampioana sezonului trecut.

Cum a ajuns interesant Coubiș

Ce îți poți dori mai mult? Poate o destinație mai acătării pentru un fotbalist de 23 de ani, care a fost deja convocat la naționala mare a României și reprezintă aproape o certitudine pentru viitorul postului de stoper al acesteia.

Cu ochiul lui versat, Mircea Lucescu văzuse potențialul jucătorului cu fizic impresionant. Înalt, 1,89 metri, și solid, Coubiș este genul acela de băiat bine dezvoltat și cu școala de bază a fotbalului absolvită la juniorii și tineretul lui AC Milan.

AC Milan a decăzut dramatic în ultimii ani, dar valorile academiei care i-a format pe Billy Costacurta și Paolo Maldini rămân top.

Andrei Coubiș FOTO Sport Pictures

Scannerul

Posibilul transfer al lui Coubiș scanează exact nivelul fotbalului românesc. La fel cum l-a scanat meciul Craiovei cu Levski Sofia, în care lăudatul Screciu, de exemplu, a avut momente jenante, iar marele Mora a reușit doar să-și spargă capul.

Ne credem mai buni decât suntem, suntem cu coada sus pe aici și cu ea pleoștită când trecem granița. Iar când avem ceva de oferit, un fotbalist tânăr, om de viitor și de viitorul naționalei României, ne vindem ieftin.

Ca niște speculanți fericiți că își pot trafica marfa fără să fi investit mare lucru în ea.

Cel care nu mai voia să audă de România

Împrospătare a memoriei. Andrei Coubiș este acel fost junior care s-a supărat pe România, refuzând explicit să mai răspundă convocărilor la naționalele U19 și U21. Se întâmpla în urmă cu 3-4 ani.

Declarația tatălui său de la vremea respectivă nu are nevoie de traducere sau interpretări.

„Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia”, declarație apărută în ProSport.

Greața de România i-a trecut brusc lui Coubiș la amicalul cu Slovacia de la Bratislava, din primăvara acestui an. A fost convocat, bănuiesc și cu niște garanții (cine le-a dat?) că băiatul nu va fi uitat pe bancă, și a („fost”) debutat, înlocuindu-l pe Drăgușin în minutul 62.

Venea doar după 8 meciuri în tricoul lui U Cluj. Alții așteaptă o viață un semn de la selecționer. Dar așa se întâmplă când ești un tip orientat și oportunist, când ai un impresar dibace, un tată hotărât și olecuță de noroc.

Andrei Borza FOTO Sport Pictures

Borza la rând. Tot înainte, mândri pionieri!

Ei bine, acest Andrei Coubiș urmează să plece de la U Cluj, trambulina spre naționala României, la o echipă nou promovată din liga secundă engleză.

Sigur, se poate și mai rău. Bunăoară să te transferi în liga a doua vietnameză, ca Andrei Ivan. Se poate și mai bine, dar trebuie să fii bine sfătuit și să ai și tu o viziune despre propria carieră.

În timp ce scriu, Borza este vândut în Turcia la o nou promovată pe numele ei de scenă Corum. Viitor de aur are fotbalul românesc. Aur suflat peste tinichea.