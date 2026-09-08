Dacia a prezentat noul Spring FOTO+VIDEO. Cum arată, cât va costa și ce dotări va avea. Va fi produs în Europa!

Dacia a prezentat, marți, cea de-a doua generație a modelului 100% electric Spring. Producătorul auto din România a oferit detalii tehnice și a publicat o serie de fotografii cu noua versiune.

Modelul va mai fi produs în China, ci în Uniunea Europeană, la uzina Renault din Slovenia.

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Construit pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model înrudit de la Nissan, la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, noul Spring este cu 18 cm mai lat decât predecesorul său și are un design mai robust, menit să-i sporească atractivitatea. Prețul va începe de la 17.900 de euro.

Detalii tehnice despre noua Dacia Spring

Noul Spring va fi disponibil în patru culori și două niveluri de echipare, iar livrările vor începe în prima parte a anului 2027.

„Noul model Spring păstrează numele generației precedente, dar schimbă totul în rest. Cu un design complet nou și construit pe noua platformă compactă RG-EV a Grupului Renault, modelul are complet diferite. Creșterea cu 18 cm a lățimii îi conferă un aspect mai impunător și mai robust, sporind în același timp spațiul interior”, se arată în comunicatul transmis de Dacia.

Noul Dacia Spring este echipat cu un motor care dezvoltă 60 kW (80 hp) și un cuplu de 175 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și atinge o viteză maximă de 130 km/h.

Dacia susține că o singură încărcare pe săptămână va fi suficientă pentru majoritatea utilizatorilor noului Spring, întrucât bateria LFP, cu o capacitate utilă de 27,5 kWh, oferă o autonomie de până la 250 km în ciclul mixt WLTP.

Modelul este echipat standard cu un încărcător CA integrat de 6,6 kW integrat, care îl încarcă de la 15% la 80% în 9 ore la o priză de uz casnic. La o priză de mare putere, încărcarea de la 15% la 80% durează 5 ore și 40 de minute, iar la o stație de încărcare de perete de 7 kW durează 2 ore și 55 de minute.

Spring are o lungime de 3,85 m și o lățime de 1,74 m, iar portbagajul său are un volum de 337 de litri, care poate fi mărit până la 1283 de litri prin rabatarea banchetei spate.

Dacia susține că noul Spring rămâne singurul vehicul din segmentul A dotat cu un „frunk”, un spațiu de depozitare sub capotă. Disponibil opțional, acesta oferă un spațiu de depozitare suplimentar de 18 litri.

Ce dotări va avea noua Dacia Spring

Modelul va fi disponibil în două versiuni de echipare, Expression și Journey.

Principalele dotări standard ale versiunii Expression:

jante din oțel Mura de 15 inchi cu capace decorative

închidere centralizată cu telecomandă

geamuri electrice față și oglinzi retrovizoare electrice

aer condiționat manual

faruri automate

senzori de parcare spate

frână de mână electrică

sistem Media Control cu port USB-C

banchetă spate rabatabilă 50/50

planșeu de portbagaj împărțit în două secțiuni

trei puncte de fixare YouClip

scaunul șoferului glisabil și reglabil pe înălțime, cu spătar înclinabil

tapițerie din material textil

Principalele dotări standard ale versiunii Journey:

Toate dotările versiunii Expression +

jante din oțel Drava de 16 inchi

card hands-free

cameră pentru marșarier

sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1 inchi

navigație și servicii conectate

două porturi USB-C

un punct de fixare YouClip suplimentar

capac pentru portbagaj

tapițerie din TEP/material textil.

Noul Spring va fi produs în Europa

Dacia a vândut 210.000 de autovehicule electrice Spring în peste 40 de țări, din 2021 până în prezent, dar nu a reușit să profite de creșterea spectaculoasă de care a beneficiat piața vehiculelor electrice din Franța, cea mai importantă piață a sa, deoarece programul național de subvenții destinat cumpărătorilor cu venituri reduse exclude vehiculele electrice fabricate în China, categorie din care face parte actualul model Spring.

„Ceea ce am observat începând din aprilie este că există o creștere semnificativă a ponderii vehiculelor electrice în toate segmentele. Există în mod evident o cerere mult mai mare (…) ceea ce ne limitează, având în vedere că dispunem de un singur model electric”, a declarat pentru Reuters Frank Marotte, vicepreședinte Dacia pentru vânzări și operațiuni.

Spre deosebire de modelul actual, acesta va fi eligibil pentru subvențiile rezervate vehiculelor fabricate în Europa și va evita tarifele impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

Acest lucru ar trebui să ajute Dacia să mențină prețurile competitive, pe măsură ce rivalii chinezi își intensifică pătrunderea pe piața europeană a vehiculelor electrice.

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