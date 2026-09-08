Liber la fotbal pe Arenă! FOTO: Cum arată noul gazon de pe cel mai mare stadion din România + Ce se întâmplă cu tabela +6 foto
Gazonul nou de pe Arena Națională. Foto: Facebook/PMB
Superliga

Liber la fotbal pe Arenă! FOTO: Cum arată noul gazon de pe cel mai mare stadion din România + Ce se întâmplă cu tabela

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 10:36
  • Primăria Capitalei a publicat primele imagini cu noul gazon de pe Arena Națională, înainte ca fotbalul să revină pe cel mai mare stadion al țării.
  • FCSB - Petrolul se joacă luni, pe Arena Națională, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Startul de sezon a fost unul dificil pentru echipe precum FCSB și Dinamo, care au fost nevoite să găsească alternative pentru partidele de pe teren propriu.

Gazonul de pe Stadionul Steaua și cel de pe „Arcul de Triumf” le-au pus mari probleme echipelor în primele etape, Arena Națională fiind indisponibilă din cauza altor evenimente organizate în ultimele luni.

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Arena Națională, pregătită pentru fotbal

La câteva zile de la începutul schimbării gazonului, Primăria Municipiului București a publicat imagini cu rezultatul final.

„E gata! Așa arată gazonul de pe Arena Națională.

L-am udat, am pus îngrășământ, iar acum stadionul e pregătit pentru partidele de fotbal.

Primul meci al sezonului are loc pe 14 septembrie, când se va disputa partida FCSB - Petrolul Ploiești.

Tabela este și ea funcțională”, a transmis Primăria Municipiului București, pe pagina de Facebook.

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
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Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională în 2026 a fost Dinamo - Rapid 3-1, pe 26 aprilie, în Liga 1.

Dinamo va putea reveni pe Arena Națională în meciul cu Farul din etapa 10, atunci când va juca pe teren propriu. FCSB va evolua mai repede pe stadion, cu Petrolul, pe 14 septembrie.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

  • 13 mai 2026 - concert Metallica
  • 23 mai 2026 - concert Max Korzh
  • 28 mai 2026 – concert Iron Maiden
  • 19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova
  • 17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run
  • 21-23 august 2026 – SAGA Festival
  • 4-6 septembrie - Asia Fest
  • 11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

VIDEO. Cum arăta Arena Națională la finalul lunii august

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