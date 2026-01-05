În vara lui 2025, Pro TV a anunțat achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League, pe care le-a difuzat doar pe platforma de streaming Voyo. Prețul, unul exorbitant: peste 10 milioane euro pe an

Conform surselor din piața media, creșterea numărului de abonați la 6 luni de această mutare a fost de circa 25% și astăzi a ajuns aproape la 200.000

La un abonament de sub 5 euro pe lună, încasările acoperă doar costurile Premier League. Cu cât plătește Voyo comentatorii meciurilor de fotbal, în rândurile de mai jos

Retorica ultimilor ani este că totul se mută în online, iar platformele de streaming vor deține, mai devreme sau mai târziu, toate competițiile sportive.

În România, prima mutare de acest gen, cu un impact mare, a fost achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League de către Voyo, în vara lui 2025. Pentru următorii 3 ani.

Costuri imense cu Premier League

De atunci au trecut 6 luni. Suma pe care Pro TV s-a angajat să o achite e una imensă: peste 10 milioane de euro pe sezon. Iar decizia companiei CME, din Cehia, cea care deține Pro TV, a fost ca meciurile să fie oferite în exclusivitate pe Voyo. Scopul: dezvoltarea platformei, așa cum s-a întâmplat cu foarte mare succes în Cehia.

Acolo, în urmă cu 2 ani, numărul de abonați ai Voyo atingea aproape 600.000. Un adevărat boom. La momentul respectiv, în România, Voyo abia atingea 100.000 de abonați.

Cum stă Voyo azi în România? Conform surselor din piața media, fiindcă pe cale oficială Pro TV a refuzat de fiecare dată să răspundă la această întrebare, Voyo avea în vara trecută, înainte de momentul când a cumpărat Premier League, în jur de 150.000 - 160.000 de abonați.

Singura comunicare făcută de Pro TV despre abonații Voyo

Singura dată când cei care dețin Voyo au făcut o dezvăluire în spațiul public despre volumul abonaților a fost în august 2025, după ce au transmis pe platformă meciul Aberdeen - FCSB 2-2, din turul play-off-ului Europa League. „Conform datelor interne, 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a urmări duelul” a fost informarea dintr-un comunicat Voyo.

„Estimările arată că audiența reală a depășit un milion de persoane, luând în calcul partajarea conturilor și vizionările colective, atât la nivelul familiilor, cât și în grupuri de prieteni, în spații publice precum restaurante, sports pub-uri sau terase”, spuneau cei de la Pro TV. Un cont Voyo poate avea 5 utilizatori, dar doar doi pot accesa platforma în același timp.

Toate încasările Voyo înseamnă costurile cu Premier League

Acum, la 6 luni de când cel mai tare campionat din lume se vede exclusiv pe platforma de streaming a Pro TV, conform acelorași surse, creșterea a fost de circa 25% și se apropie de pragul de 200.000.

E mult, e puțin? E suficient pentru ca Voyo România să fie o afacere profitabilă? Prețul unui abonament lunar e unul extrem de accesibil, sub 5 euro, mai precis 4,84. Înseamnă venituri certe, dacă toți abonații mențin plata pe 12 luni, de circa 11,5 milioane de euro pe an.

Suma ar acoperi practic contractul pentru meciurile din Premier League, însă cheltuielile cu Voyo sunt mult peste acest nivel. Ele presupun și sumele alocate pentru alte producții (filme, entertainment, reality-show-uri etc) sau pentru achiziția altor drepturi TV sportive.

De exemplu, recent s-au antamat pentru 6 ani meciurile de la toate Campionatele Mondiale și Europene de handbal, masculin și feminin. De asemenea, campionatul Franței e tot pe Voyo.

Cu cât sunt plătiți comentatorii meciurilor

În plus, meciurile din Anglia aduc costuri suplimentare, dincolo de achiziția drepturilor de imagine.

Comentatorii sunt plătiți pentru fiecare meci în parte, majoritatea jocurilor au câte doi comentatori. Sumele sunt peste cele oferite de Digi Sport și Prima Sport și se apropie de 100 de euro net pentru fiecare meci.

România versus Cehia, varianta Voyo

Conform estimărilor, dezvoltarea Voyo în România n-a urmat ritmul avut în Cehia. La o populație de aproape două ori mai mică, Cehia avea un target de 1 milion de abonați Voyo pentru anul 2025. Între timp acolo, s-a produs o fuziune imensă, Voyo s-a unit cu O2 TV și a rezultat One Play.

În ciuda faptului că aici Voyo a urcat greu, Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, anunță ambiții mari: „Este doar chestiune de timp până când ne vom lupta să devenim platforma de streaming numărul 1 din România”.

Voyo anunță că vrea să detroneze Netflix în România

Unde se situează în prezent Voyo, în ierarhia platformelor de streaming disponibile în România? Nu există cifre oficiale, comunicate de fiecare sursă în parte.

Conform site-ului FlixPatrol.com, care face o compilație a informațiilor apărute în spațiul online, dar folosește și anumiți altgoritmi pentru a calcula numărul abonațiilor, plaforma numărul 1 în România e Netflix, cu aproape 1,2 milioane de abonați.

Pe locul 2 e HBO Max, care a trecut de 900.000 și avea ca target un milion pentru 2026, iar pe poziția a 3-a, la distanță foarte mare, e Disney+, cu peste 300.000 de abonați. Conform aceluiași site, Amazon Prime ar fi terminat anul cu circa 200.000 de abonați în România, undeva la egalitate cu Voyo, conform datelor obținute de GOLAZO.ro.

Aleksandras Cesnavicius, a spus într-un interviu pentru Libertatea, în noiembrie 2025, că „noi am început să construim cu adevărat Voyo acum 3 ani“.

Cel care conduce afacerea CME în România a pus sportul pe primul loc atunci când a numit cele două direcții pe care se focusează pentru a atrage abonați: „Prima este investiția în sport: avem Premier League, avem Ligue 1. Acest lucru dă un semnal foarte clar, Voyo oferă mult sport de calitate. În al doilea rând, creăm seriale locale și ne propunem să avem un flux constant și predictibil, astfel încât să existe mereu seriale noi, fără niciun fel de întreruperi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport