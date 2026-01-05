Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații +5 foto
Daniel Paraschiv. Foto: fcrapid.ro
Superliga

Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.01.2026, ora 15:09
Actualizat: 05.01.2026, ora 15:09
  • Rapid a anunțat oficial că a realizat împrumutul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo.
  • Atacantul a aterizat în cantonamentul echipei lui Costel Gâlcă (53 de ani) din Antalya și a semnat cu giuleștenii.

Paraschiv, autor a trei goluri pentru Real Oviedo, va rămâne la Rapid până la finalul sezonului. Clubul din Giulești are opțiunea de transfer definitiv.

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid

Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a spus fostul jucător de la Hermannstadt, conform unui comunicat emis de club.

„Atacantul s-a alăturat aseară lotului giuleștean în cantonamentul din Antalya, a efectuat astăzi vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă”, au mai notat giuleștenii.

Fotbalistul ar urma să primească până la finalul sezonului un salariu lunar de 16.000 de euro, iar Rapid a plătit 100.000 de euro pentru a obține temporar serviciile acestuia, conform fanatik.ro.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

  • FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
  • Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
  • Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
  • FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
  • Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

FOTO: Aterizarea lui Daniel Paraschiv în Turcia

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg
Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

În vara lui 2024, Daniel Paraschiv părăsea România, după ce era transferat de Oviedo, în schimbul sumei de 720.000 de euro, de la Hermannstadt.

Apoi, atacantul a fost împrumutat, după promovarea în La Liga cu Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa, însă nu a dat randamentul așteptat, iar formația din La Liga 2 a decis încheierea colaborării.

La Rapid, Daniel Paraschiv se va bate pentru un loc de titular doar cu Elvir Koljic. În acest moment, Borisav Burmaz este accidentat, iar Antoine Baroan, este exclus din lot.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

transfer liga 1 rapid Daniel Paraschiv
