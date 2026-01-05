CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre echipa națională și meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Fundașul central se află în cantonament în Antalya (Turcia), alături de Hannover. Echipa din liga secundă a Germaniei s-a impus într-un amical disputat împotriva Borussiei Monchengladbach, formație din Bundesliga, scor 3-0.

Virgil Ghiță: „E un nou an, ne-am pus obiective mari”

Fundașul a jucat în prima repriză sub ochii secunzilor lui Mircea Lucescu: Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader, alături de Marius Niculae, din partea FRF. A ieșit la pauză, Hannover dorind să utilizeze întreg lotul.

„E un nou an, ne-am pus obiective mari și cu echipa și cu naționala. Sunt sigur că vom face treabă bună anul acesta”, a declarat Virgil Ghiță.

Victoria României cu Austria, 1-0, cu gol în prelungiri, i-a impresionat pe suporteri, care au votat golul lui Virgil Ghiță drept cea mai frumoasă reușită a anului 2025:

„Sunt foarte fericit. Este o realizare mare pentru mine. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat”

Virgil Ghiță: „Ne facem vise să ne luăm la vară bilete spre America, nu în alte vacanțe”

Fundașul român a vorbit despre atmosfera din vestiarul lui Hannover, unde are colegi cu rădăcini turcești.

„Avem câțiva jucători în echipă care sunt pe jumătate turci. Am vorbit cu ei, au zis că pentru 90 de minute nu o să fim prieteni. Cred că totul va fi bine.

Turcia este o națională foarte bună cu jucători la echipe mari, cu jucători de valoare. Dar în același timp și noi suntem o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Și cred că va fi un meci frumos”, a declarat Ghiță.

Întrebat ce ar trebui să facă „tricolorii” pentru a avea șanse la un rezultat bun împotriva Turciei, Ghiță a răspuns:

Să fim mai motivați decât am fost până acum. Cu siguranță vom da mai mult și vom arăta mult mai bine. Trebuie să avem încredere în noi pentru că suntem jucători foarte buni și trebuie să arătăm ce știm. Ne gândim, sperăm, ne facem vise să ne luăm la vară bilete spre America, nu în alte vacanțe, să zic așa. Ar fi un vis împlinit. Virgil Ghiță, fundaș Hannover și naționala României

Membrii Generației de Aur vor fi alături de națională la meciul de la Istanbul.

„Cred că pentru toată lumea contează. Este un lucru mare să-i avem pe toți alături de noi. Sunt sigur că ne va da un plus de energie și ne vor susține toți.

Sper că vom avea și noi cel puțin jumătate din sprijinul pe care îl vor avea ei (n.r. - jucătorii turci). Exagerez puțin, dar vor fi.

Știu că s-ar putea să ne trebuiască să ne luăm dopuri de urechi, chiar și noi cei din teren, să zic așa. Deci, da, cred că va fi o atmosferă extraordinară”, a mai declarat Ghiță.

Virgil Ghiță: „Ar trebui să nu ne pese de atmosfera din tribune”

Ghiță consideră că atmosfera făcută de suporterii din Turcia nu ar trebui să îi afecteze negativ pe fotbaliști:

„Ar putea să ne impresioneze, cred. Suntem profesioniști. Cred că fiecare dintre noi care suntem la națională am jucat cu cel puțin 50 de mii de spectatori o dată în tribune. Deci, cred că ar trebui să fim obișnuiți, ar trebui să nu ne pese de atmosfera din tribune”.

Fundașul consideră că o eventuală victorie împotriva Turciei, o echipă mult mai bine cotată, nu ar fi o surpriză.

„Poate pentru anumite persoane, pentru anumite țări ar fi, dar pentru mine nu ar fi un șoc. Deci, ar fi ceva normal. În ziua de azi nu mai există echipă de jos, echipă de sus. Fiecare, dacă se pregătește bine, poate să bată pe oricine”.

508 milioane de euro este cota de piață a lotului Turciei, în timp ce echipa „tricolorilor” valorează 95 de milioane de euro

Virgil Ghiță, cu gândul la Bundesliga: „Vom arăta mult mai bine”

Hannover se află pe locul 5 în liga secundă din Germania, cu 29 de puncte, în timp ce liderul Schalke are 37 de puncte. Locul 3, care ar asigura un loc în play-off-ul pentru promovarea în Bundesliga, este ocupat momentan de Darmstadt, cu 33 de puncte.

Întrebat dacă speră să joace în Bundesliga din sezonul 2026-2027, fundașul a răspuns:

„Normal. Suntem aproape acolo. Am făcut o jumătate de sezon bună. Putea fi și mai bună, am făcut câteva greșeli, n-am luat câteva puncte meritate, dar cu siguranță vom arăta mult mai bine în a doua jumătate și vom fi acolo”.

Ghiță a vorbit și despre diferența pe care a simțit-o între Superliga și celelalte campionate:

Nu pot să compar. Nu știu cum e acum în Superliga. Am fost acum mult timp acolo, dar de pe vremea când eram, cu siguranță nu cred că se compară. Virgil Ghiță, fundaș Hannover și naționala României

Virgil Ghiță a strâns 103 meciuri pentru Viitorul (actuala Farul), înainte de a se transfera la Cracovia, unde a adunat 108 partide, iar în prezent are 18 apariții pentru Hannover.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport