Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI

Lucrările la noul stadion Dinamo vor începe în acest an.

Dinamoviștii au primit informații despre încă un pas în demolarea actualei arene și construcția celei noi, care va costa 117 milioane de euro

CNI a desemnat compania care va face supravegherea zilnică și va raporta către companie, timp de 25 de luni.

Valoarea contractului este de 2.514.930 lei, fără TVA, iar firma Venturo Investment SRL va urmări:

lucrările de desființare/demolare stadion și construcții aferente

lucrările de realizare galerie de beton pentru relocare utilități

lucrările efective de construire noua Arenă Multifuncțională

Licitația pentru construcția arenei a fost câștigată de Bog'art în parteneriat cu Rotary Construcții Mentenanță și Popp și Asociații.

Anunț despre noul stadion Dinamo: „Cel mai important obiectiv”

„Compania Națională de Investiții (CNI), în calitate de autoritate contractantă, a finalizat procedura de atribuire și a desemnat compania Venturo Investment SRL pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier pentru contractul de importanță strategică, aferent obiectivului de investiții Arena Multifuncțională Dinamo.

Proiectul reprezintă cel mai important obiectiv unic de investiții în infrastructură sportivă, medicală și de utilități publice realizat în București în ultimul deceniu, având un caracter integrat și o complexitate tehnică ridicată, ce include:

lucrări de relocare și modernizare a magistralelor de utilități publice din Sectorul 2;

realizarea unui heliport destinat intervențiilor medicale de urgență;

lucrări de consolidare a structurilor de rezistență ale clădirilor celui mai mare spital de urgență din București, esențiale pentru siguranța și funcționarea infrastructurii medicale critice;

construirea “Diamantului” arenelor sportive din România, pentru cel mai mare și medaliat club sportiv al țării, mândria noastră națională: CS DINAMO BUCUREȘTI!

Desemnarea VENTURO INVESTMENT SRL are la bază experiența tehnică solidă a companiei, acumulată pe parcursul a peste un deceniu de activitate în domeniul ingineriei și consultanței tehnice în construcții, precum și implicarea directă în unele dintre cele mai ample proiecte publice aflate în prezent în execuție la nivel național.

În acest context, VENTURO INVESTMENT SRL, care asigură deja servicii de supervizare și asistență tehnică pentru proiecte majore de interes național, inclusiv pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj și Spitalul Regional de Urgență Craiova, alte investiții strategice derulate de Guvernul României, primește încrederea autorității contractante în capacitatea profesională și instituțională de a gestiona obiective de investiții de importanță națională, cu impact major asupra infrastructurii urbane, sportive și medicale și va avea prezența și va fi zilnic la locația din Ștefan cel Mare și va colabora atât cu liderul de proiect Bog’Art cât și cu toți subcontractorii ce vor asigura atât demolarea dar si celelalte lucrări”, informează pagina de Facebook „Noul stadion Dinamo”.

