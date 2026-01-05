Chivu, din nou viral VIDEO Imaginile cu antrenorul român, publicate de Inter: „Șeful încă le are cu mingea”

Cristi Chivu e lider în Italia cu Inter Milano, după victoria cu Bologna, 3-1

Echipa antrenorului român are un punct peste rivala AC Milan și 2 peste campioana Napoli.

La partida de pe San Siro, Chivu a ieșit în evidență și prin calitățile de fotbalist, nu doar de antrenor.

Un stop făcut pe margine a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce a fost postat de Inter: „Șeful încă le are cu mingea”.

Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi”

Inter - Bologna 3-1. Aleksandar Kolarov (40 de ani), „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu (45 de ani) la finalul partidei.

Kolarov a explicat motivul pentru care tehnicianul român nu s-a putut prezenta la interviul de după meci: a rămas fără glas.

„Chivu pare un tip calm, dar nu este deloc, cred că Cristian țipă mai mult decât Simone (n.r. - Inzaghi, precedentul antrenor al lui Inter).

Eu trebuie să mențin un nivel bun de comunicare, pentru că el vorbește într-un mod cu adevărat frumos.

Și el a înțeles că la Riad (n.r. - în meciul cu Bologna din Supercupă) nu am profitat de ocaziile noastre, însă echipa a jucat bine încă din primul minut”, a spus Kolarov, conform gazzetta.it.

