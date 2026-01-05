FCSB, gata să scape de Tavi Popescu Becali i l-a propus lui Șumudică în Golf pentru o sumă ridicolă: „Îl vrea pe Thiam, dar i-am zis să-l ia și pe Tavi”
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vorbit cu impresarul lui Marius Șumudică (54 de ani) pentru un posibil împrumut al lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al Okhdood.

Marius Șumudică a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, în cursul acestei zile.

Fostul antrenor al Rapidului l-a contactat pe patronul celor de la FCSB, prin intermediul impresarului său, Cătălin Liță, pentru a se interesa, inițial, de serviciile lui Mamadou Thiam.

Tavi Popescu ar putea ajunge sub comanda lui Marius Șumudică

După o discuție cu staff-ul campioanei, Becali i-a propus lui Șumudică să-l transfere pe Tavi Popescu.

Latifundiarul din Pipera a subliniat faptul că este gata să-și cedeze jucătorul sub formă de împrumut până în vară, în schimbul sumei de 150.000 de euro.

„Șumudică l-a vrut pe Thiam. M-a întrebat «pantera» (n.r. Cătălin Liță) de el. I-am zis să-l ia Tavi Popescu.

Să vorbească și cu el, dacă vrea să meargă. Să-l ia până în vară, 6 luni”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

Întrebat dacă s-a lămurit de talentul fotbalistului în vârstă de 23 de ani, Becali a replicat:

„Nu m-am lămurit, dar poate îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumi că poate să-l facă să joace.

Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema.

Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată. Erau periculoase. I-au afectat fotbalul.

Șumudică a zis că are încredere în Popescu, bandă stângă. Am cerut 150.000 împrumut, 20.000 să-i dea lui. Acolo, Guvernul îți dă 30 de milioane, dar dacă-i cheltui pe ăia, nu mai ai alții”, a concluzionat Becali.

Tavi Popescu a fost transferat de FCSB în 2020 și a bifat peste 200 de meciuri oficiale în tricoul campioanei. După explozia din 2021/2022, când a reușit să marcheze 10 goluri în Liga 1, forma sa a fost într-o continuă scădere. În 3 sezoane și jumătate de la vârf, acesta a mai marcat doar 11 goluri.

794 de minute
de minute a stat Octavian Popescu pe teren în acest sezon, în 22 de partide (2 pase decisive)

În acest moment, jucătorul care a bifat și 7 selecții pentru prima reprezentativă a României este cotat la 850.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.ro.

