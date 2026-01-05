„Dorințe realizabile nu aveți?” Marius Lăcătuș a început să fredoneze în studio când a auzit ce a zis Balint. Radu Naum  s-a amuzat pe seama lor
„Dorințe realizabile nu aveți?” Marius Lăcătuș a început să fredoneze în studio când a auzit ce a zis Balint. Radu Naum s-a amuzat pe seama lor

  • Gabi Balint (62 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani) au fost supuși unei provocări inedite.

La emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, cei doi mari jucători au fost îndemnați de moderatorul Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, să numească 3 mari dorințe pe care le au pentru 2026.

Gabi Balint și Marius Lăcătuș vor ca Steaua să obțină dreptul de promovare: „Dorințe realizabile nu aveți?”

Cele două legende au căzut de acord la toate cele 3 dorințe: calificarea României la Campionatul Mondial, calificarea unei echipe românești în faza principală a Ligii Campionilor și obținerea dreptului de promovare în Liga 1 pentru CSA Steaua.

O dorință, bănuiesc că și ceilalți o au, este calificarea la Campionatul Mondial. Cred că se poate realiza. De ce să nu credem? Trebuie să credem, altfel nu ne uităm la meci. Apoi, să avem 3 echipe în grupele competițiilor europene, Champions League, Europa League și Conference League. Dacă astea vi se par imposibile, a treia e clar imposibilă. Vreau ca Steaua să aibă drept de promovare în vară. Gabi Balint

Lăcătuș s-a amuzat copios în momentul în care i-a venit rândul și a început să fredoneze refrenul unei melodii celebre: „Noi gândim la fel, simțim la fel...”.

Apoi a continuat: „Sincer, vreau calificarea naționalei la Campionatul Mondial, dreptul de promovare pentru Steaua București și să vină vremea în care să avem și noi o echipă calificată în grupele Ligii Campionilor”.

Amuzat de afirmațiile ambițioase făcute de cele două legende, Radu Naum a întrebat râzând: „Dorințe realizabile nu aveți?”.

Replica lui Balint a venit imediat: „Noi de asta am fost campioni, gândeam mereu la nivel maxim”.

Stadiul dorințelor lui Balint și Lăcătuș:

  • România la Mondiale? „Tricolorii” sunt calificați la barajul pentru CM 2026, unde vor întâlni Turcia în semifinale, apoi, dacă vor merge mai departe, vor da peste învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Ambele meciuri s-ar disputa în deplasare.
  • CSA Steaua în Liga 1? Deși au încercat să schimbe Legea Sporturilor, cea care blochează cluburilor de drept public accesul în primul eșalon al fotbalului Românesc, oficialii „militarilor” n-au avut succes. Steaua nu are drept de promovare în acest moment.
  • Echipă românească în faza principală din UCL? România nu a mai trimis o echipă în grupele Ligii Campionilor din 2013, când FCSB o elimina pe Legia Varșovia. Pentru a ajunge în elita fotbalului european, campioana Ligii 1 trebuie să treacă de 4 tururi preliminare.

Cătălin Țepelin: „Mi-aș dori mai puțină tăcere complice și mai multe coloane drepte”

Cătălin Țepelin, redactorul-șef GOLAZO.ro, a fost și el prezent în studioul Digi Sport și a răspuns provocării lansate de Radu Naum de a enunța 3 dorințe fotbalistice pentru 2026.

Ce a ales Țepelin:

„1. Mircea Lucescu fericit. Asta, evident, include calificarea la Mondial. Dar eu merg dincolo de calificare și spun că mi-o doresc în mod special pentru Il Luce, a cărui carieră și amprentă în fotbal merită o ieșire din scenă cu capul sus, triumfală

2. Mai mult curaj în sportul românesc. În ultimele luni am asistat la 3 episoade de lașitate instituțională care m-au revoltat și m-au dezgustat în aceeași măsură. Și pe care nu mi mai le doresc și în 2026: abuzurile de la gimnastică (cazul Camelia Voinea), înregistrări multiple cu comportamentul abuziv al lui Tadici plus povestea despre meciuri trucate pentru pariuri la Metaloglobus. La toate aceste episoade, federațiile au întors capul, s-au făcut că plouă, nimeni n-a luat nicio măsură. Pentru 2026 mi-as dori mai puțină tăcere complice și mai multe coloane drepte.

3. Pasiune fără bip-uri pe stadioane. Mi-aș dori cluburi care să-și oblige jucătorii să renunțe la a mai celebra cu galeria pe refrene vulgare, să-i educe pe jucători că dragostea pentru culori se poate exprima și fără să fii indecent cu adversarii. Respectul nu te face mai puțin pasionat, te face om civilizat”.

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
