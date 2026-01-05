Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce Alexandru Musi (21 de ani) este netransferabil în acest moment.

Oficialul a dezvăluit suma pentru care clubul l-ar lăsa pe căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani) să plece la altă echipă.

Musi, mijlocaș sosit în această vară de la FCSB la Dinamo, a impresionat în tricoul „câinilor”.

Dinamo nu vrea să-l vândă pe Alexandru Musi: „Nu e transferabil”

Ofertele nu au întârziat să apară pentru internaționalul de tineret, însă Dinamo dorește să îl păstreze la echipă, întrucât face parte din planul pe termen lung al „câinilor”.

„A venit cineva pentru Musi, acum, de curând. Musi nu e transferabil la momentul ăsta. Doar dacă primim o ofertă care sparge pragul psihologic al acționarilor și al nostru, atunci putem să zicem «da » . Altfel, nu are rost.

Adică să ne ducem la niște sume unde e și valoarea lor (n.r. a jucătorilor), unde se și vehiculează și să ne bucurăm că am făcut un transfer. Altfel nu are rost, pentru că vrem să construim.

N-am intrat în discuții. Erau bani buni pentru România, dar nu avea sens. E vorba de o viziune de construcție”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

De la sosirea la Dinamo, Alexandru Musi a jucat 17 meciuri, reușind să marcheze 5 goluri și să ofere 3 pase decisive.

1.300.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform transfermarkt.com

Mijlocașul „câinilor” se află în angrenajul naționalei de tineret, având 7 selecții pentru reprezentativa U21 a României.

Cătălin Cîrjan ar fi lăsat să plece de la Dinamo pentru o sumă uriașă

Cătălin Cîrjan a fost dorit de campioana Austriei, Sturm Graz, în vara anului trecut. Dinamo a primit o ofertă de 3 milioane de euro plus bonusuri, însă conducerea „câinilor” a refuzat oferta.

Întrebat, ipotetic, pentru ce sumă ar decide Dinamo să îl lase pe căpitanul echipei să plece, Andrei Nicolescu a spus:

„Vara asta era netransferabil. Dintr-o discuție internă, 5 milioane pentru Cârjan ar fi suma pentru care acționarii ar spune «da » ”.

Suma menționată de președintele celor de la Dinamo reprezintă dublu față de cota de piață a jucătorului: 2,5 milioane de euro.

Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 24 de partide disputate de „câini” în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Dinamo, împotriva clauzelor de reziliere: „E mai bine așa”

Întrebat despre numărul jucătorilor de la Dinamo care au clauză de reziliere, Andrei Nicolescu a dezvăluit: „Este unul sigur, care a fost transferat în vara asta”.

Oficialul „câinilor” a explicat de ce clubul a decis să nu recurgă la setarea clauzelor de reziliere în contractele jucătorilor:

„Deocamdată, la momentul la care suntem noi - să construim, e mai bine așa. Noi trebuie să ridicăm foarte mult cota jucătorilor și cota clubului. Abia după aceea să setăm astfel de clauze”.

Aceștia sunt jucătorii transferați de Dinamo în vara anului 2025:

Cristi Mihai (20 de ani), mijlocaș

(20 de ani), mijlocaș Danny Armstrong (27 de ani), extremă

(27 de ani), extremă Alexandru Musi (21 de ani), extremă

(21 de ani), extremă Charalampos Kyriakou (30 de ani), mijlocaș

(30 de ani), mijlocaș Codruț Sandu (19 ani), portar

(19 ani), portar Adrian Mazilu (19 ani), extremă

(19 ani), extremă Luca Bărbulescu (18 ani), atacant

(18 ani), atacant Nikita Stoinov (19 ani), fundaș central

(19 ani), fundaș central Mamoudou Karamoko (26 de ani), extremă

(26 de ani), extremă Jordan Ikoko (31 de ani), fundaș dreapta

(31 de ani), fundaș dreapta Devis Epassy (32 de ani), portar

