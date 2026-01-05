Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit clauzele din contractul lui Valentin Țicu (25 de ani).

Dinamo a realizat un transfer neașteptat, semnând cu Valentin Țicu, fostul fundaș de la Petrolul, care a trecut prin 4 operații în ultimele 18 luni.

Valentin Țicu, clauze inedite în contractul cu Dinamo: „ Ne-am gândit destul”

Întrebat despre cum a luat decizia de a îl transfera pe Valentin Țicu, jucător ce nu a mai evoluat din vara anului 2024 din cauza problemelor medicale, președintele lui Dinamo a explicat.

„Ne-am gândit destul de mult înainte să luăm decizia asta. Pe de altă parte, am văzut că s-a discutat de ce am ținut secret asta, ca și cum n-ar fi fost un secret.

N-am spus-o, deși noi ne înțelesesem cumva, pentru că el aștepta să-și semneze rezilierea.

Pentru noi e un pariu, e clar că e un pariu. Țicu de acum un an și jumătate reprezintă însă un jucător cu potențial mare”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Noul fundaș al „câinilor” va avea un contract structurat în două părți, iar în prima parte pe care o va petrece la Dinamo, clubul va pune accent pe evoluția fizică a lui Țicu:

„ Contractul este structurat în două. Adică un contract până în vară, în care ne dăm seama exact ce se întâmplă cu el din punct de vedere fizic, asta e cel mai important.

După aia încă trei ani de contract, dacă totul merge bine. Așa a fost și de acord jucătorul, pentru că el a înțeles situația”.

Clauza contractuală nu are activare în funcție de cât joacă în perioada asta, ci cât de bine este din punct de vedere al parametrilor fizici Andrei Nicolescu, despre contractul lui Valentin Țicu

Valentin Țicu are concurență serioasă pentru postul de titular

Valentin Țicu este, momentan, varianta de rezervă în cazul în care internaționalul Raul Opruț ar fi indisponibil.

Fundașul stânga venit de la Kortrijk, titular indiscutabil la Dinamo, a fost lăudat de președintele clubului.

„Raul în momentul ăsta cred că e unul dintre cei mai buni fundași stânga din campionatul nostru, dacă nu chiar - din punctul meu de vedere - cel mai bun din țară”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Întrebat dacă Țicu va primi minute de joc în detrimentul lui Raul Opruț, oficialul „câinilor” ia în considerare să îi folosească pe cei doi alternativ, în cazul în care Dinamo va reuși calificarea în cupele europene:

„ Va avea șanse să joace, pentru că dacă va fi totul bine în vară, vom juca pe două fronturi sau chiar trei (n.r. campionat, Europa, Cupă”.

Accidentarea lui Valentin Țicu

Fostul fundaș al celor de la Petrolul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024.

Valentin Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon, însă planurile i-au fost date peste cap.

„Tricolorul” a mai suferit alte trei intervenții chirurgicale. Ultimele două operații le-a efectuat în Italia.

„A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”, a spus Valentin Țicu, pentru GOLAZO.ro, în martie 2025.

530 de zile au trecut de la ultimul meci jucat de Valentin Țicu

VIDEO Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul

