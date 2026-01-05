„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul +5 foto
Valentin Țicu
Superliga

„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 11:45
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Valentin Țicu, 25 de ani, noul fundaș stânga al lui Dinamo, dialog cu ziariștii luni după-amiază, la hotelul Nirvana Cosmopolitan din Belek, acolo unde Dinamo e în cantonament în Antalya. 
  • Un lucru foarte important. Cum e Țicu după ce a pierdut un an și jumătate din cauza unei accidentări grave: „Sunt foarte bine psihic dacă am revenit și sunt aici după atâtea căzături”.

După un an și jumătate de pauză forțată de o accidentare gravă, ruptură a ligamentelor încrucișate, urmată de infecție și alte operații, Valentin Țicu a vorbit la conferința de luni despre Dinamo, Petrolul și leziunea de la genunchi, cea mai dură perioadă a vieții lui.

Țicu: „Uitasem cum e să te bucuri sută la sută de fotbal”. Ce i-a transmis Kopic

Prezentat de Dinamo pe 2 ianuarie, fundașul stânga în vârstă de 25 de ani, venit liber de contract, a spus ce își dorește pentru 2026.

„Vreau să-mi regăsesc această plăcere de a juca fotbal, să mă bucur, pentru că uitasem cum e să te bucuri sută la sută de fotbal. Cea mai importantă realizare în 2026 e că am reușit să fac antrenamente normale”.

A discutat cu antrenorul Kopic. „Ne-am văzut imediat, înainte să plecăm în cantonament. În dimineața aceea mi-a zis că îi plac jucătorii serioși, știam asta, mă consider și eu printre ei, și că o să meargă cu noi până la limită, dar în condiții de siguranță, să nu ne accidentăm. Mi-a spus că vrea să obțină de la mine tot ce am eu mai bun”.

Au mai fost ceva oferte, dar Dinamo s-a mișcat foarte repede și am ajuns la un acord. Dinamo e o mare provocare, să fiu la o echipă care se bate pentru campionat. E provocarea vieții mele. Valentin Țicu, fundaș stânga Dinamo

Țicu, despre Petrolul. „Am fost dezamăgit, dar nu-mi doresc să fiu un ghimpe”

Subiectul Petrolul nu a fost ocolit. „Nu-mi doresc să intru într-un duel de la depărtare cu Petrolul, e echipa la care am crescut și la care am oferit tot, și ei mi-au oferit tot până în ziua de astăzi, am devenit omul care sunt acum și datorită lor”, a declarat apărătorul.

A povestit ce s-a întâmplat: „După terminarea campionatului, am avut o discuție cu conducerea. Mi s-a spus că nu se mai bazează atât de mult pe mine, că acolo au un post de junior și îmi va fi foarte greu să joc”.

Nu a ascuns că „a venit și din partea mea această despărțire, pentru că nu-mi doresc să fiu un ghimpe pentru nimeni, mi-am dorit să ne despărțim în condiții amiabile, așa s-a întâmplat”.

Pe moment, am fost dezamăgit de lipsa lor de încredere, dar e o vorbă românească: un șut în fund e un pas înainte. Valentin Țicu, fundaș stânga Dinamo

Țicu: „Sunt foarte bine psihic dacă am revenit și sunt aici după atâtea căzături”

Mai multe întrebări legate de accidentare. S-a temut că nu va mai putea juca fotbal?

„Da, cu siguranță. După fiecare operație, uiți să mergi, nici măcar nu mai poți ridica piciorul. În acele momente, te gândești la cel mai negru scenariu.

Au fost gânduri negre că nu voi mai putea juca fotbal, dar am făcut tot ce depins de mine pentru a reveni.

Îmi doresc anul acesta să prind cât mai multe meciuri și să fiu sănătos”.

Cum stă psihic? „Mi-am dovedit mie și am dovedit întregii lumi că psihic stau foarte bine, dacă am revenit și sunt aici după atâtea căzături. Sunt foarte bine psihic”, a răspuns el.

După această accidentare, sunt mai puternic. Și fizic, dar mai ales mental. Valentin Țicu, fundaș stânga Dinamo
Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (5 imagini)

Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Valentin Țicu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+5 Foto
labels.photo-gallery

„Răbdarea era un lucru care-mi lipsea înainte de operație și a devenit un atu al meu”

E de acord cu mesajul lui Radu Drăgușin, că răbdarea e cel mai important lucru învățat în perioada dificilă a accidentării.

„Corect. Răbdarea era un lucru care-mi lipsea înainte de operație și a devenit un atu al meu”, crede Țicu.

Și-a amintit de Dragoș Iancu, jucătorul pe care tocmai el l-a accidentat grav.

„Nu am mai păstrat așa de des legătura cu Dragoș Iancu, dar ne-am auzit de Sărbători, la zilele de naștere, întotdeauna ne-am trimis mesaje.

Și el mi-a scris când a aflat că mai trebuie să mă operez. Îmi pare rău că ne-am împrietenit în contextul ăsta, dar așa a fost să fie”.

Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti petrolul ploiesti antalya cantonament valentin ticu cantonament antalya
