„Execrabil!” Dani Coman, revoltat de evoluția Argeșului: „Nu pot să dorm, nu-mi vine să cred ce am văzut!”
Dani Coman. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Execrabil!” Dani Coman, revoltat de evoluția Argeșului: „Nu pot să dorm, nu-mi vine să cred ce am văzut!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 18:11
  • Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, s-a declarat dezamăgit de rezultatele echipei, care ocupă locul 13 în Superliga, cu 12 puncte după 14 etape.
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Formația pregătită de Bogdan Andone a înregistrat trei înfrângeri în ultimele patru etape, iar cel mai recent eșec a venit pe terenul Corvinului, scor 0-2.

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Dani Coman, după rezultatele slabe ale lui FC Argeș: „Nu pot să dorm de la meciul cu UTA”

Președintele piteștenilor a criticat în special prestația din înfrângerea cu UTA Arad, scor 0-1, din 24 octombrie.

„Ne dorim să mergem mai departe în Cupa României, ne dorim să ne și revenim în campionat, trecem printr-o perioadă grea.

Marea majoritate a jucătorilor accidentați și-au revenit, dar, după o lungă perioadă de inactivitate, nu sunt 100% din punct de vedere sportiv. Însă suntem pe drumul cel bun, avem nevoie de puncte, de încredere.

Nu pot să dorm de la meciul cu UTA, nu îmi vine să cred ce am văzut. A fost un meci execrabil, poate cel mai slab al nostru de când sunt eu la Pitești, de vreo 2 ani și jumătate.

Sper ca jucătorii să dea tot ce au la antrenamente și în jocuri și să scoatem echipa de acolo”, a declarat oficialul piteștenilor, conform sptfm.ro.

Valoarea lotului nu reflectă poziția, eu am încredere în continuare în ei, dar, așa cum le-am spus, trebuie să ofere mai mult fotbalului. Nu mai suntem echipa de anul trecut, am avut 10 accidentați, unii au stat și 2 luni de zile și, după această perioadă, ai nevoie de câteva săptămâni să te pui la punct. Dani Coman, președinte FC Argeș

FC Argeș ocupă locul 14 în Superliga, cu 12 puncte, după ce a obținut doar 3 victorii în acest sezon.

„Am spus că, după pauza competițională, ne vom reveni, vom arăta altfel. Nu am reușit pentru că nu s-au refăcut toți jucătorii.

Și acum îl avem pe Mario Tudose, un jucător important pentru noi, care de-abia a început alergarea”, a mai transmis oficialul piteștenilor.

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Dani Coman: „Dacă ești fotbalist, te integrezi imediat. Noi căutăm jucători de fotbal”

Coman a vorbit și despre problemele de adaptare ale jucătorilor nou-veniți, dar și despre condițiile pe care fotbaliștii trebuie să le îndeplinească pentru a primi prime.

„E nevoie de timp de adaptare pentru jucătorii noi. Sunt mulți care spun că, dacă ești fotbalist, vii și te integrezi imediat.

Este adevărat, dar asta dacă ești fotbalist și câștigi 20.000-30.000 de euro pe lună sau mai mult. Noi nu găsim astfel de fotbaliști, așa că noi căutăm jucători de fotbal, iar aceștia au nevoie de adaptare.

Ei trebuie să fie în primele 8 echipe ca să primească primele”, a mai spus acesta.

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