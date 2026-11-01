Românii au cucerit China! VIDEO. Stanciu și Ioniță, protagoniști într-un spectacol cu 7 goluri. Scenografie specială pentru „Magician”

Yunnan Yukun - Dalian Yingbo 4-3. Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat un nou gol în China, dar echipa sa nu a reușit să obțină calificarea în finala Cupei.

Alexandru Ioniță (31 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani) au fost titulari la gazde în meciul din semifinale.

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A fost spectacol total în duelul românilor din China. Yunnan Yukun a avut un start fulminant de meci, cu două goluri marcate în primul sfert de oră. Dalian Yingbo nu a renunțat la luptă și a restabilit egalitatea înainte de pauză.

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Căpitanul naționalei României a lovit la doar trei minute de la reluarea partidei. A primit mingea la marginea careului, dar prima sa încercare a fost respinsă de un adversar.

Balonul a ajuns din nou la Stanciu, care și l-a așezat și mai bine pe piciorul drept și a expediat un șut năprasnic, imposibil de apărat pentru portarul gazdelor.

Goal, Stanciu https://t.co/L2MxSOqieK — TheFootballZone (@football_t69515) November 1, 2026

Pentru Stanciu a fost a 13-a reușită din acest sezon. Din nefericire pentru el, Dalian a fost egalată în minutul 56, când Alexandru Ioniță a centrat decisiv dintr-o lovitură de colț.

Ionita’s assist https://t.co/GWQogxjXQy — TheFootballZone (@football_t69515) November 1, 2026

Imediat după reușita de 3-3, oaspeții au rămas în inferioritate numerică. Yue Song (34 de ani) a fost eliminat pentru două cartonașe galbene.

Situația s-a înrăutățit și mai rău șase minute mai târziu. Pedro Delgado (29 de ani) a văzut direct cartonașul roșu, iar Dalian a fost nevoită să evolueze în nouă jucători de câmp.

Yunnan Yukun a reușit să dea lovitura în minutul 78 prin Tatty Maritu și să se califice în finala Cupei Chinei, unde va da peste învingătoarea partidei Beijing Guoan - Shanghai Port.

Scenografie specială pentru „magicianul” Alexandru Ioniță

Aflat la Yunnan Yukun din februarie 2024, fostul jucător al Rapidului i-a cucerit pe fani.

Înaintea meciului cu Dalian, aceștia i-au dedicat o scenografie spectaculoasă ce l-a avut ca protagonist pe „magicianul” Ioniță.

Foto: news.zhibo8.com

„Magicianul platoului! Scenografie uriașă și spectaculoasă pe stadionul lui Yunnan Yukun”, a notat presa chineză.

Provincia Yunnan, unde joacă clubul lui Ioniță, este situată pe o masivă regiune muntoasă de mare altitudine din sud-vestul Chinei, cunoscută drept Yunnan-Guizhou Plateau (Podișul Yunnan-Guizhou).

Arena echipei Yunnan Yukun se numește oficial Yuxi Plateau Sports Center Stadium.

18 goluri și 32 de pase decisive a bifat Ioniță în 91 de meciuri pentru Yunnan Yukun

Stanciu ar putea deveni campion în ultima etapă din China

După victoria obținută în etapa trecută pe terenul liderului din China, Dalian Yingbo este pe locul 2, cu 49 de puncte, trei mai puține decât Chengdu Rongcheng.

În ultima rundă a sezonului, Chengdu are un meci dificil, în deplasare, cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 4.

De partea cealaltă, Dalian o înfruntă acasă pe Tianjin Jinmen Tiger, echipă care a scăpat deja de grijile retrogradării.

Stanciu și colegii săi trebuie să câștige, iar Chengdu să piardă. În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de rezultatele directe, iar Dalian s-a impus în ambele confruntări, cu 2-0 și 1-0.

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