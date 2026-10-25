Fanii lui FC Argeș au luat foc VIDEO. Jucătorii, înjurați după eșecul cu UTA + Mesajul primarului: „Nu vă bateți joc!”
Jucătorii lui FC Argeș, apostrofați de fani, după eșecul cu UTA Arad/ Foto: Facebook @FC Argeș Fan
Superliga

Fanii lui FC Argeș au luat foc VIDEO. Jucătorii, înjurați după eșecul cu UTA + Mesajul primarului: „Nu vă bateți joc!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 18:46
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 18:47
  • Suporterii lui FC Argeș au luat foc după ultima înfrângere a favoriților, 0-1 cu UTA Arad.
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După ce în stagiunea precedentă au evoluat în play-off, piteștenii sunt de nerecunoscut în actualul sezon. Alb-violeții nu au mai câștigat în Superliga din 9 august, când s-au impus cu 1-0 pe terenul campioanei Universitatea Craiova.

De atunci, formația pregătită de Bogdan Andone a înregistrat șase înfrângeri și trei rezultate de egalitate.

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VIDEO. Fanii lui FC Argeș au luat foc după eșecul cu UTA Arad

În acest moment, FC Argeș ocupă locul 13, poziție de baraj, cu 12 puncte, iar suporterii și-au pierdut răbdarea și și-au apostrofat favoriții, în urma eșecului cu UTA.

Vadim Rață, fost jucător la FC Voluntari sau FCSB, a fost ținut cu greu de coechiperi, după ce a fost jignit de unul dintre fani: „Moldovean împuțit” s-a putut auzi din tribune.

Cristian Gentea: „Nu vă bateți joc de FC Argeș”

Primarul Piteștiului a transmis și el un mesaj pentru jucători direct de pe șantierul noului stadion „Nicolae Dobrin”.

„Am un mesaj foarte ferm pentru jucătorii echipei noastre. FC Argeș este un club cu tradiție, care are o istorie aparte. Nu este un club de care voi să vă bateți joc. Nu mai aveți niciun fel de ambiție, determinare, dorință. Sunteți neputincioși și uite că pierdem toate meciurile.

Dacă nu vă e rușine de Dani Coman, care a renunțat la tot și a venit acasă ca să facă performanță, dacă nu vă e rușine de mine, care am făcut atâtea eforturi pentru a construi un stadion nou la Pitești, unul ultramodern, pe care ați avea șansa să evoluați, și un buget decent, ca voi să aveți condiții foarte bune să jucați fotbal, ceea ce voi nu faceți, atunci măcar să vă fie rușine de suporterii noștri, care vin la stadion și vă susțin mereu.

Acum au tot dreptul să vă critice și să-și strige nemulțumirea.

Încă ceva: Piteștiul va avea și stadion, și echipă, cu voi sau fără voi! Treziți-vă până nu e prea târziu!”, a spus Cristian Gentea într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

@cristiangentea

♬ sunet original - Cristian Gentea

Pentru FC Argeș urmează confruntarea cu Corona Brașov din Cupa României, programată miercuri, de la ora 15:00. Ulterior, piteștenii vor merge la Petroșani pentru duelul cu Corvinul Hunedoara. Meciul se joacă sâmbătă, la ora 16:00.

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