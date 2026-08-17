Daniel Bîrligea a marcat o dublă în FCSB - Botoșani 3-2 și a venit la interviuri afectat de perioada dificilă prin care a trecut

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Atacantul nu mai marcase de o lună, timp în care a fost aspru criticat de fani pentru că s-a filmat pe gazon alături de logodnica lui, după eliminarea din Europa.

„Dacă vreți să mă înjurați, spuneți despre mine, nu de familie”

Bîrligea a vorbit întâi de reușita decisivă:

„Poate a fost un cartonaș galben primit un pic din greșeala mea, dar cred că din greșeala altcuiva. Poate mi-a dat motivație să ajung acolo în momentul șutului și să las nervii pe șut, să intre în poartă. Cred că am șutat cu puterea echipei.

N-aș vrea să spun nimic (n.r. despre faptul că e foarte emoționat, afectat). Sunt 3 puncte foarte mari, ne duc pe primul loc după o perioadă în care nu reușeam să dăm multe goluri sau să jucăm foarte bine.

Nici astăzi nu cred că am făcut un meci perfect, dar important e că am câștigat. Încă un egal ne ducea iarăși să ne gândim ce să facem, poate 3 puncte ne dau moral și reușim să luptăm mai mult”.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea cu FC Botoșani

Vârful roș-albaștrilor a continuat, la Prima Sport:

„Pe mine mă afectează doar când mi se atacă familia. Aș vrea să mă atace lumea pe mine, care sunt direct interesat, eu sunt jucătorul, nu aș vrea să se ia de familia mea, de părinți, de soție și restul. Dacă vreți să mă înjurați, spuneți despre mine, e datoria mea să răspund și când lucrurile merg și când nu merg, doar atât.

(n.r. despre gesturile făcute după al doilea gol) Sper să nu mai auzim înjurături și chestii urâte, când un suporter, mai ales al nostru, ar trebui să stea cu noi. Dacă nu sunteți suporteri, stați acasă, uitați-vă pe canapea, acolo puteți să înjurați cât vreți.

Dacă veniți la stadion, vă rog doar să ajutați echipa, să ne împingeți de la spate ca să ne dați moral, nu să ne băgați în pământ. Am auzit multe despre noi, s-au zis mai multe despre familiile noastre, care nu ar trebui băgate în aceste discuții.

Când sunt momente grele nu ne doare în șezut că nu câștigăm. Uneori nu ne iese. Aici se vede suporterul adevărate, care te ajută să treci peste”.

Sunt jucători noi, au venit unii în cantonament, alții pe parcurs, trebuie să ne înțelegem și în teren, și în afara terenului, să colaborăm. Încet-încet trebuie să muncim la aceste chestii Daniel Bîrligea

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