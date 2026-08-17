„Nu ne doare în șezut că nu câștigăm” Bîrligea, reacție dură la adresa fanilor FCSB: „Dacă nu sunteți suporteri, stați acasă!” +83 foto
Superliga

„Nu ne doare în șezut că nu câștigăm” Bîrligea, reacție dură la adresa fanilor FCSB: „Dacă nu sunteți suporteri, stați acasă!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 23:49
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 00:09
  • Daniel Bîrligea a marcat o dublă în FCSB - Botoșani 3-2 și a venit la interviuri afectat de perioada dificilă prin care a trecut
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul nu mai marcase de o lună, timp în care a fost aspru criticat de fani pentru că s-a filmat pe gazon alături de logodnica lui, după eliminarea din Europa.

S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună:  ce gest a făcut după primul gol
Citește și
S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună: ce gest a făcut după primul gol
Citește mai mult
S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună:  ce gest a făcut după primul gol

„Dacă vreți să mă înjurați, spuneți despre mine, nu de familie”

Bîrligea a vorbit întâi de reușita decisivă:

„Poate a fost un cartonaș galben primit un pic din greșeala mea, dar cred că din greșeala altcuiva. Poate mi-a dat motivație să ajung acolo în momentul șutului și să las nervii pe șut, să intre în poartă. Cred că am șutat cu puterea echipei.

N-aș vrea să spun nimic (n.r. despre faptul că e foarte emoționat, afectat). Sunt 3 puncte foarte mari, ne duc pe primul loc după o perioadă în care nu reușeam să dăm multe goluri sau să jucăm foarte bine.

Nici astăzi nu cred că am făcut un meci perfect, dar important e că am câștigat. Încă un egal ne ducea iarăși să ne gândim ce să facem, poate 3 puncte ne dau moral și reușim să luptăm mai mult”.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea cu FC Botoșani

Vârful roș-albaștrilor a continuat, la Prima Sport:

„Pe mine mă afectează doar când mi se atacă familia. Aș vrea să mă atace lumea pe mine, care sunt direct interesat, eu sunt jucătorul, nu aș vrea să se ia de familia mea, de părinți, de soție și restul. Dacă vreți să mă înjurați, spuneți despre mine, e datoria mea să răspund și când lucrurile merg și când nu merg, doar atât.

(n.r. despre gesturile făcute după al doilea gol) Sper să nu mai auzim înjurături și chestii urâte, când un suporter, mai ales al nostru, ar trebui să stea cu noi. Dacă nu sunteți suporteri, stați acasă, uitați-vă pe canapea, acolo puteți să înjurați cât vreți.

Dacă veniți la stadion, vă rog doar să ajutați echipa, să ne împingeți de la spate ca să ne dați moral, nu să ne băgați în pământ. Am auzit multe despre noi, s-au zis mai multe despre familiile noastre, care nu ar trebui băgate în aceste discuții.

Când sunt momente grele nu ne doare în șezut că nu câștigăm. Uneori nu ne iese. Aici se vede suporterul adevărate, care te ajută să treci peste”.

Sunt jucători noi, au venit unii în cantonament, alții pe parcurs, trebuie să ne înțelegem și în teren, și în afara terenului, să colaborăm. Încet-încet trebuie să muncim la aceste chestii Daniel Bîrligea
FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (12).jpeg
FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (12).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
23:31
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului
Superliga
22:11
Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului
Citește mai mult
Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
suporteri liga 1 fc botosani fcsb daniel birligea
Știrile zilei din sport
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Superliga
17.08
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește mai mult
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
17.08
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Diverse
17.08
„Am spus «nu» jocurilor de noroc” David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Citește mai mult
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Superliga
17.08
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Citește mai mult
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Membru CCA, afacere cu ambulanțe Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
Membru CCA, afacere cu ambulanțe   Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
05:00
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
23:56
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
00:42
„Fac apel la arbitri să fie corecți” Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
„Fac apel la arbitri să fie corecți”  Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Top stiri
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Superliga
17.08
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Citește mai mult
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Diverse
17.08
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Citește mai mult
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Superliga
17.08
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Citește mai mult
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
B365
17.08
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
Citește mai mult
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 32 rapid 41 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share