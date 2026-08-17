FCSB - BOTOȘANI 3-2. Daniel Bîrligea a readus egalitatea pe „Arc”, 2-2. Atacantul roș-albaștrilor nu mai punctase din 17 iulie.

După gol, Bîrligea s-a răzbunat pe fanii care-l cotestaseră: le-a făcut semn să tacă și să iasă din stadion.

Tot el a punctat și în prelungiri pentru 3-2. „Dublă” Bîrligea.

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Minutul 62 a șocat FCSB în fața Botoșaniului. Dar minutul următorul le-a redat speranța roș-albaștrilor.

Partea stupefiantă a fost provocată tot de fundașii centrali.

Au gafat și ceilalți doi stoperi FCSB

Dawa, gafeur la golul de 1-1, a fost schimbat la pauză și Marius Baciu a renunțat la sistemul cu 3 stoperi.

Dar și ceilalți jucători din centrul defensivei au greșit la golul de 1-2.

Batubinsika i-a lăsat mingea lui Dumiter cu o ușurință incredibilă la 30 de metri de propria poartă, iar Duarte l-a lăsat pe Dumiter să înscrie. Nu l-a atacat deloc, s-a tot retras până când vârful oaspeților a șutat și a înscris.

Bîrligea, gol după fix o lună pentru FCSB

Atunci a apărut Daniel Bîrligea care jucase atât de bine în trecut la FCSB.

Vârful care nu mai marcase din prima etapă, avea un singur gol în acest sezon, pe 17 iulie, la 2-0 cu FC Argeș.

De atunci, criză profundă. Bîrligea nu mai reușea să găsească drumul spre plasă orice făcea, indiferent câte ocazii avea.

Era tot mai contestat, pe acest fond a apărut Garita la echipă.

Exact acum, într-un moment extrem de dificil, atacantul naționalei a punctat.

A luat mingea din lateral, a pătruns spre centru și, de la marginea careului, a tras printre picioarele stoperului advers și l-a surprins pe portarul Anestis. 2-2 în minutul 63. Golul lui Bîrligea după fix o lună!

Bîrligea s-a răzbunat pe fani: le-a făcut semn să iasă din stadion

Imediat după reușită, a făcut un gest neașteptat. S-a îndreptat spre tribuna a doua, voia să se răzbune pe câțiva spectatori care-l contestaseră în acest meci.

Bîrligea le-a făcut semn acelor suporteri să tacă și să iasă din stadion.

Tot Bîrligea, pentru „dublă”. Revanșa atacantului

În prelungiri, Bîrligea, tot el, a mai ieșit o dată în lumina reflectoarelor. Decisiv.

Era în mijlocul careului și, de acolo, a șutat în forță, cu stângul. Bară-gol. 3-2, „dublă” Bîrligea.

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