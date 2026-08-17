S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună:  ce gest a făcut după primul gol +23 foto
Bîrligea are două goluri în campionat în acest sezon. Foto: Iosif Popescu
Superliga

S-a trezit Bîrligea! „Dublă”. Într-un moment când era tot mai contestat, vârful FCSB a înscris după fix o lună: ce gest a făcut după primul gol

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 23:39
  • FCSB - BOTOȘANI 3-2. Daniel Bîrligea a readus egalitatea pe „Arc”, 2-2. Atacantul roș-albaștrilor nu mai punctase din 17 iulie.
  • După gol, Bîrligea s-a răzbunat pe fanii care-l cotestaseră: le-a făcut semn să tacă și să iasă din stadion.
  • Tot el a punctat și în prelungiri pentru 3-2. „Dublă” Bîrligea.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Minutul 62 a șocat FCSB în fața Botoșaniului. Dar minutul următorul le-a redat speranța roș-albaștrilor.

Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului
Citește și
Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului
Citește mai mult
Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului

Partea stupefiantă a fost provocată tot de fundașii centrali.

Au gafat și ceilalți doi stoperi FCSB

Dawa, gafeur la golul de 1-1, a fost schimbat la pauză și Marius Baciu a renunțat la sistemul cu 3 stoperi.

Dar și ceilalți jucători din centrul defensivei au greșit la golul de 1-2.

Batubinsika i-a lăsat mingea lui Dumiter cu o ușurință incredibilă la 30 de metri de propria poartă, iar Duarte l-a lăsat pe Dumiter să înscrie. Nu l-a atacat deloc, s-a tot retras până când vârful oaspeților a șutat și a înscris.

Bîrligea, gol după fix o lună pentru FCSB

Atunci a apărut Daniel Bîrligea care jucase atât de bine în trecut la FCSB.

Vârful care nu mai marcase din prima etapă, avea un singur gol în acest sezon, pe 17 iulie, la 2-0 cu FC Argeș.

FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (3).jpg
FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (23 imagini)

FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (1).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

De atunci, criză profundă. Bîrligea nu mai reușea să găsească drumul spre plasă orice făcea, indiferent câte ocazii avea.

Era tot mai contestat, pe acest fond a apărut Garita la echipă.

Exact acum, într-un moment extrem de dificil, atacantul naționalei a punctat.

A luat mingea din lateral, a pătruns spre centru și, de la marginea careului, a tras printre picioarele stoperului advers și l-a surprins pe portarul Anestis. 2-2 în minutul 63. Golul lui Bîrligea după fix o lună!

Bîrligea s-a răzbunat pe fani: le-a făcut semn să iasă din stadion

Imediat după reușită, a făcut un gest neașteptat. S-a îndreptat spre tribuna a doua, voia să se răzbune pe câțiva spectatori care-l contestaseră în acest meci.

Bîrligea le-a făcut semn acelor suporteri să tacă și să iasă din stadion.

FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (17).jpg
FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (17).jpg

Galerie foto (23 imagini)

FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (1).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - FC Botoșani, golul lui Bîrligea. Capturi Prima Sport (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

Tot Bîrligea, pentru „dublă”. Revanșa atacantului

În prelungiri, Bîrligea, tot el, a mai ieșit o dată în lumina reflectoarelor. Decisiv.

Era în mijlocul careului și, de acolo, a șutat în forță, cu stângul. Bară-gol. 3-2, „dublă” Bîrligea.

Citește și

FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
23:31
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
„N-am găsit cheia problemei”  Adrian Mihalcea nu înțelege ce se întâmplă cu UTA: „A intrat teama în mine”
Superliga
21:18
„N-am găsit cheia problemei” Adrian Mihalcea nu înțelege ce se întâmplă cu UTA: „A intrat teama în mine”
Citește mai mult
„N-am găsit cheia problemei”  Adrian Mihalcea nu înțelege ce se întâmplă cu UTA: „A intrat teama în mine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
liga 1 botosani fcsb daniel birligea
Știrile zilei din sport
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Superliga
17.08
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește mai mult
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
17.08
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Diverse
17.08
„Am spus «nu» jocurilor de noroc” David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Citește mai mult
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Superliga
17.08
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Citește mai mult
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Membru CCA, afacere cu ambulanțe Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
Membru CCA, afacere cu ambulanțe   Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
05:00
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
23:56
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
00:42
„Fac apel la arbitri să fie corecți” Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
„Fac apel la arbitri să fie corecți”  Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Top stiri
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Superliga
17.08
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Citește mai mult
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Diverse
17.08
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Citește mai mult
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Superliga
17.08
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Citește mai mult
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
B365
17.08
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
Citește mai mult
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 32 rapid 41 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share