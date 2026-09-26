Cine arbitrează România - Bosnia Răzvan Marin a fost protagonistul unui moment aparte sub privirile „centralului” ales de UEFA

UEFA a anunțat brigada de arbitri care va fi oficia la meciul dintre România și Bosnia de luni, 28 septembrie, din Liga Națiunilor.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.

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Naționala României va primi vizita Bosniei, la București, și va încerca să revină după înfrângerea suferită în fața Suediei, vineri, scor 1-2.

Luis Godinho va arbitra România - Bosnia

UEFA a anunțat că portughezul Luis Godinho (40 de ani) va arbitra meciul de pe Arena Națională dintre România și Bosnia, care se va disputa cu porțile închise.

Acesta va fi asistat la margine de Pedro Martins și Pedro Almeida. În camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro, iar cel de-al patrulea oficial este Fabio Verissimo.

9 meciuri a arbitrat Luis Godinho în acest sezon, 4 dintre acestea fiind în prima ligă din Portugalia

Duelul cu Bosnia va fi primul meci oficial al naționalei României de pe teren propriu sub comanda noului selecționer Gheorghe Hagi.

Luis Godinho este un arbitru cunoscut deja de naționala Bosniei. Pe 7 iunie 2025, portughezul a fost prezent la centru în partida naționalei lui Sergej Barbarez cu San Marino, scor 1-0, din preliminariile pentru CM 2026, grupă în care se afla și România.

În plus, Godinho a arbitrat meciul dintre AEK Atena și LASK Linz de la începutul lunii septembrie, din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Răzvan Marin, mijlocașul naționalei României, a marcat unicul gol al partidei de atunci, din lovitură liberă, execuție superbă care a adus cele 3 puncte echipei sale.

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Lotul anunțat de Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

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