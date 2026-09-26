Cine arbitrează România - Bosnia Răzvan Marin a fost protagonistul unui moment aparte sub privirile „centralului” ales de UEFA +13 foto
Foto: Imago
Nationala

Cine arbitrează România - Bosnia Răzvan Marin a fost protagonistul unui moment aparte sub privirile „centralului” ales de UEFA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 13:56
  • UEFA a anunțat brigada de arbitri care va fi oficia la meciul dintre România și Bosnia de luni, 28 septembrie, din Liga Națiunilor.
  • Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala României va primi vizita Bosniei, la București, și va încerca să revină după înfrângerea suferită în fața Suediei, vineri, scor 1-2.

Au votat să joace cu Israel! Momente incredibile la naționala Irlandei. Portarul a refuzat acest meci, dar majoritatea jucătorilor l-a vrut!
Citește și
Au votat să joace cu Israel! Momente incredibile la naționala Irlandei. Portarul a refuzat acest meci, dar majoritatea jucătorilor l-a vrut!
Citește mai mult
Au votat să joace cu Israel! Momente incredibile la naționala Irlandei. Portarul a refuzat acest meci, dar majoritatea jucătorilor l-a vrut!

Luis Godinho va arbitra România - Bosnia

UEFA a anunțat că portughezul Luis Godinho (40 de ani) va arbitra meciul de pe Arena Națională dintre România și Bosnia, care se va disputa cu porțile închise.

Acesta va fi asistat la margine de Pedro Martins și Pedro Almeida. În camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro, iar cel de-al patrulea oficial este Fabio Verissimo.

9 meciuri
a arbitrat Luis Godinho în acest sezon, 4 dintre acestea fiind în prima ligă din Portugalia

Duelul cu Bosnia va fi primul meci oficial al naționalei României de pe teren propriu sub comanda noului selecționer Gheorghe Hagi.

Luis Godinho este un arbitru cunoscut deja de naționala Bosniei. Pe 7 iunie 2025, portughezul a fost prezent la centru în partida naționalei lui Sergej Barbarez cu San Marino, scor 1-0, din preliminariile pentru CM 2026, grupă în care se afla și România.

În plus, Godinho a arbitrat meciul dintre AEK Atena și LASK Linz de la începutul lunii septembrie, din prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Răzvan Marin, mijlocașul naționalei României, a marcat unicul gol al partidei de atunci, din lovitură liberă, execuție superbă care a adus cele 3 puncte echipei sale.

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
+13 Foto
labels.photo-gallery

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie: Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Lotul anunțat de Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
echipa nationala a romaniei arbitru bosnia liga natiunilor Luis Godinho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:27
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
14:55
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
14:04
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
13:44
Norris, pus la zid de argentinieni Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Norris, pus la zid de argentinieni  Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Superliga
10:17
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Superliga
09:43
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo: bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Citește mai mult
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Nationala
26.09
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Citește mai mult
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
B365
26.09
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
Citește mai mult
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share