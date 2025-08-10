„Este un regulament” Daniel Pancu îl taxează pe Borza, după ce fotbalistul a petrecut la festival +15 foto
Daniel Pancu FOTO: SportPictures
„Este un regulament” Daniel Pancu îl taxează pe Borza, după ce fotbalistul a petrecut la festival

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 00:00
  • Daniel Pancu (47 de ani) l-a criticat pe Andrei Borza (19 ani) pentru că a petrecut, alături de Grameni, la festivalul „Beach, Please”.
  • Fundașul a mai fost implicat într-un scandal din cauza participării la o petrecere, în 2024.

Andrei Borza a fost utilizat de Costel Gâlcă în toate meciurile pe care Rapid București le-a disputat în acest sezon.

Daniel Pancu, critică la adresa lui Andrei Borza: „Este un regulament”

Costel Gâlcă a criticat decizia lui Andrei Borza și Constantin Grameni de a participa la festivalul de muzică „Beach, Please”, chiar dacă erau în vacanță.

Fostul jucător al Rapidului și selecționer al reprezentativei Românie U21, Daniel Pancu, a fost de acord cu declarația tehnicianului din Giulești și l-a criticat pe Andrei Borza.

„Sunt niște reguli la un club, cum a fost și cu alcoolul. Lucrurile sunt simple, este un regulament. Toți suntem diferiți!

Dacă unul preferă să intre în bar, în loc de cofetărie sau în loc să prefere un masaj pentru relaxare, este problema lor. Este un regulament.

Nu discut decât pe regulament. El (n.r. Gâlcă) știe care este regulamentul. Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn!

Ora de somn influențează cel mai mult randamentul unui sportiv. Dacă vrei să mai faci lucruri interzise și le faci ziua și dormi noaptea…

Lucruri interzise, adică cum am zis mai sus. Unul să intre în bar, altul în cofetărie. Unul să stea la lăutari, altul la operă sau pe unde vrei tu să te relaxezi”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea Fotbal Club, de la DigiSport.

Andrei Borza și Constantin Grameni, „păsuiți” de Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a avut o discuție cu Andrei Borza și Constantin Grameni despre participarea la festivaluri.

Tehnicianul i-a iertat pe fotbaliști, însă dorește ca asemenea incidente să nu mai aibă loc.

„Borza avea o problemă la spate, iar din punct de vedere mental, nici el, nici Grameni nu erau 100%. Iar când nu eşti bine mental, nici fizic nu poţi fi la nivel maxim. Bineînţeles că nu încurajăm acest fapt (n.r. – participarea la petreceri).

Am avut o discuţie cu ei şi sper ca acest lucru să nu se mai repete. Nici în cazul lor, nici în cazul altor jucători.

Zilele de odihnă sunt pentru a veni cât mai bine la antrenament, pentru a se recupera”, a spus Costel Gâlcă, după victoria împotriva lui FC Botoșani, din etapa 4 a Superligii.

Andrei Borza a recidivat

Andrei Borza nu este la prima escapadă. În februarie 2024, fundașul venit de la Farul Constanța și Alexandru Albu au ieșit într-un club de noapte din Iași, după un meci pierdut împotriva echipei locale, 1-3.

Imaginile cu cei doi s-au viralizat și au fost suspendați din lotul lui Cristiano Bergodi.

Ieșirea nocturnă a consemnat ruptura dintre staff-ul tehnic al Rapidului și Alexandru Albu. Mijlocașul a părăsit, în vara anului 2024, trupa din Giulești.

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg
Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg

Citește și

