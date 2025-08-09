Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare”

Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a remarcat o problemă la formația condusă de Costel Gâlcă (53 de ani).

Rapid a avut nu mai puțin de 7 indisponibilități pentru meciul cu FC Botoșani, câștigat cu 2-1: Burmaz, Koljic, Ignat, Petrila, Pașcanu, Vulturar și Grameni. După meci, giuleștenii i-au mai pierdut temporar pe Onea și pe Manea.

Marius Șumudică a vorbit despre valul de accidentări de la Rapid: „Sunt 4 accidentați și nu joacă din 3 în 3 zile”

„Am un semn de întrebare și aici e accidentarea jucătorilor, atâta timp cât Rapidul nu joacă din 3 în 3 zile. Și aici mă refer la Pașcanu, la Grameni, la Petrila.

Am înțeles că acești jucători au probleme musculare, plus Koljic, nu știu ce probleme are. Adică sunt 4 jucători accidentați în condițiile în care tu nu joci din 3 în 3 zile și nu ai programul celor care sunt în cupele europene.

Mi se pare destul de mult, dar asta e problema staff-ului tehnic și cred că o vor rezolva, mai ales că au un doctor foarte bun, un băiat extraordinar care se pricepe foarte bine și își face treaba cu prisosință”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Fostul antrenor al Rapidului s-a plâns de faptul că nu l-a văzut jucând pe Hazrollaj.

„Petrila e un jucător bun, care face diferența și se simte lipsa lui. Nu știu ce se întâmplă cu Hazrollaj, băiatul ăla care a venit și de ce n-a evoluat. Știu că s-a plătit pe el o sumă destul de mare, în jurul la un milion de euro.

Adică mă așteptam să îl văd. Eu am crezut că joacă titular în condițiile în care Petrila nu era.

Hazrollaj a jucat 58 de minute în primele trei meciuri din sezonul 2025-2026

În partida cu Botoșani, kosovarul a fost lăsat pe bancă

Giuleștenii au plătit 900.000 de euro pentru transferul său de la Malisheva

Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el. În momentul în care l-am antrenat eu, mi-am spus părerea. Mai departe numai rezultatele și aparițiile lui mă pot contrazice. Mai ales dacă antrenorii care sunt acum și staff-ul adminstrativ care e acum, toată lumea, dacă ei cred în Jambor este foarte bine Marius Șumudică

Fostul antrenor a subliniat că sistemul 4-2-3-1 utilizat de Costel Gâlcă are nevoie de un jucător creativ la poziția de „număr 10”

„Depinde ce sistem vrea să joace Gâlcă. El știe cel mai bine ceea ce îi trebuie. Dacă Rapidul în momentul de față acumulează 10 puncte nu știu dacă mai putem să vorbim de un număr 10, fiindcă Rapidul joacă într-un modul 4-2-3-1.

Acest număr 10 în momentul de față este Christensen, căruia și lui îi place foarte mult să coboare și să ia mingea. Eu îl văd mai mult lângă un număr 6 și de-asta îl și foloseam. Dacă joci în 4-3-3 nu îți trebuie număr 10.

În modul ăsta cu doi închizători, cu Hromada și Keita e clar că îți trebuie un număr 10. Dânșii știu cel mai bine. E un antrenor care are rezultate și care știe cel mai bine ce modul i se potrivește.

Când ai doi șesari în 4-2-3-1 îți trebuie un decar, dar nu e problema mea. Ei știu cel mai bine ce au de făcut și dacă le mai trebuie vreun jucător”

Concluzia e că Rapidul este mai mult decât în grafic și merită felicitări dacă o țin tot așa. Cu siguranță vor fi o nucă tare și există posibilitatea cel puțin să prindă cupele europene și de ce nu să câștige și un trofeu Marius Șumudică

